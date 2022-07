Andrés Lillini sobre fichaje de Dani Alves: 'La directiva no me ha informado nada'

En Pumas no hay ninguna noticia respecto a la supuesta llegada de Dani Alves, así lo aseguró el técnico Andrés Lillini, quien dijo que la directiva no le ha informa nada; sin embargo, reconoció que un jugador con esa categoría le aportaría mucho a su equipo.

"Con respecto a lo que dicen de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca, estuve en la mañana con la directiva y no me dijeron nada. No soy el hombre adecuado por que no tengo ninguna información.

"A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza (dijo entre risas). Todo lo que se me cruza por la cabeza es lo que nos puede aportar el jugador", expresó.

Por su parte, Juan Ignacio Dinenno, delantero de Universidad, ve con buenos ojos la llegada de un jugador como Dani Alves, pero recalcó que mientras no sea un hecho su llegada, la realidad en Pumas es el plantel que tienen.

"Como compañero tener al jugador más ganador en la historia sería algo lindo, pero ya llegando el momento si comparte plantel espero que aporte deportivamente su granito de arena para lograr el objetivo.

"Luego será algo más para ustedes y cuando eres parte del grupo es uno más. En lo personal hoy confío en el equipo que tenemos, en mis compañeros y hoy somos los que estamos y es lo que nos importa", dijo.

