Cardozo sobre Toluca: "No siempre cuando te refuerzas bien, te va a ir bien"

José Saturnino Cardozo, máximo goleador en la historia de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre lo que ha pasado con el cuadro escarlata en los últimos años, y en especial, defendió la labor de su excompañero y amigo Antonio Naelson 'Sinha', director deportivo del club.

Cardozo afirmó que siempre será bueno poder reforzarse, pero eso no indica que se vaya a tener un éxito asegurado, situación que se ha dado en los últimos años con Sinha como director deportivo, donde han abierto la cartera, pero los refuerzos no han podido establecerse en su gran mayoría en la Liga MX.

"No le gustó para nada al Lic. Valentín (Diez) pagar la multa y el rendimiento que ha mostrado el equipo en los últimos torneos cortos, pero a mí me parece que con los refuerzos que hicieron, se ve muy sólido Toluca. Le va a llevar tiempo a Nacho porque necesitan adaptarse, no siempre tener el mejor plantel o porque uno se refuerza bien, te va a ir bien", dijo Cardozo a Fox Sports.

El paraguayo argumentó que si bien invertir mucho en jugadores no siempre te da el éxito, si es importante que pueden tener un cuadro para competir en el futbol mexicano y eso es algo que no sólo le compete a Sinha, sino a la directiva y a los jugadores en un conjunto.

José Cardozo estuvo presente en el estadio Nemesio Diez en el partido entre Toluca y Atlas, tras el documental que se está grabando sobre la historia del Príncipe Guaraní.

