Cardozo ventiló conflictos en Chivas: "En el vestuario hay problemas"

José Saturnino Cardozo, quien fuera entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara en 2018-19, afirmó que muchas veces los problemas del equipo en todo este tiempo han partido del vestuario.

Cardozo confesó que muchos de los conflictos que tuvo en su época venían del vestuario y que eso era muy importante porque no había permitido levantar nuevamente al equipo, tras el campeonato con Matías Almeyda.

Saturnino explicó en un programa de Fox Sports que es increíble que técnicos como Víctor Manuel Vucetich tampoco hayan logrado repuntar y llevar a los mejores lugares a los rojiblancos, asentuando el problema que señala de origen sobre el vestuario rojiblanco.

"Los jugadores son espectaculares, ustedes saben perfectamente que el jugador mexicano es muy unido y le gusta trabajar. No va por los jugadores, sino va porque en el vestuario hay problemas, cuando yo estuve, después no sé. Pasaron grandes entrenadores, pasó Vucetich también y no le fue bien, y es uno de los técnicos más ganadores del futbol mexicano", comentó Cardozo.

Sumado a ello, José Cardozo también explicó que a Chivas muchas veces no llegan jugadores de renombre mexicanos porque los llegan a contratar en otros clubes con mejor salario y por ello, muchas veces prefieren la comodidad económica o la oportunidad de poder ser campeón con dicho club, a lo que en la actualidad les puede ofrecer el Guadalajara.

"Hay muchos jugadores que no quieren venir tampoco porque cómo van a traer a un jugador de Tigres, de Monterrey que gana muy bien. El jugador dice ‘sigo teniendo contrato en Monterrey tres años más, prefiero quedarme en que hacer un cambio de aire nada más por hacerlo’. Muchas veces Chivas no les garantiza que pueda pelear arriba para buscar un título, muchas veces el jugador no prioriza tanto el dinero, sino que quiere salir campeón. Los jugadores toman la decisión de venir a Chivas porque no ven a un equipo que pueda ser campeón, eso fue lo que nos pasó a nosotros muchas veces buscando jugadores”, sentenció Cardozo.

"EN CHIVAS CUANDO ESTUVE NO HABÍAN PROBLEMAS EN EL VESTUARIO" ¿Qué está pasando con El Rebaño? Cardozo, quien estuvo en las entrañas del equipo, lo revela "MUCHAS VECES CHIVAS NO GARANTIZA PELEAR UN TÍTULO... NO TODO ES DINERO" #LUP #CardozoEnLUP pic.twitter.com/njMQFEGWqM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 13, 2022

