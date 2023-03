¿Cómo quieren que en el arbitraje exista mejoría?, desde la presidencia está de cabeza, no existe liderazgo, autonomía, ni disciplina, ya que a la distancia el presidente Benito Archundia (florero) refleja que no tiene injerencia para decidir quién se va y quién arbitra.

Habrá que recordar que hace unos meses le corrieron a su querido compadre, Antonio López, y a un tal Roa, quienes le hacían el trabajo sucio, demostrando que no tiene dignidad y que se quedó solo por la parte económica, agregando que llegó sin un proyecto sólido y ahí están los resultados: el arbitraje cada jornada empeorando.

Otra situación preocupante es el accionar de los árbitros en el terreno de juego, en donde muestran una falta de credibilidad y autoridad en alto grado, primero empezaron las protestas en tropel rodeándolos, los cortes de manga e insultos y ahora hasta echándolos, entender que la aplicación de las reglas de juego y el bajo nivel de algunos árbitros es notable, pero peor la falta de autoridad, por eso existe mucha falta de respeto a los silbantes.

También hay que hablar del chileno Osses, quien lleva ya dos años en México y los resultados han sido fatales, experto en traicionar y desunir al grupo.

LA JORNADA

Catastrófico lo de Adonai Escobedo, tres penaltis que no sancionó, normal en él, cuando el partido crece se hace chiquito, lo rebasa, se pierde y no saben qué hacer, el gol anulado a Valdez habla del desconocimiento reglamentario del árbitro, asistentes y VAR, por entendimiento del futbol, por favor ya no lo designen, y pensar que Benito Archundia lo quiere incluir en el proceso mundialista, ver para creer.

Daniel Quintero tiene serios problemas para arbitrar equipos de su lugar de nacimiento. La jornada pasada le perdonó tres expulsiones a Chivas y en la pasada no expulsó a Santamaría, de Atlas, lejos del nivel para poder portar el Gafete de FIFA.

Sobre César Ramos, expulsó muy bien a Héctor Ramírez, de Pumas, pero qué pena me dio ver cómo Sebastián Sosa lo pechó y no lo expulsó, hasta los mismos jugadores de Pumas lo detuvieron y alejaron a Sosa, si eso le hacen al mundialista, qué nos espera.

Otro que tampoco se hace respetar es Luis Enrique Santander, un partido muy fácil de dirigir que se lo complica, a Salcedo lo tenía que expulsar y terminaron abrazados, amonestó bien a Stefan Medina, pero le protestó y le aplaudió en su cara y no se atrevió a mostrarle la segunda amonestación, como siempre ha sido timorato.

Víctor Cáceres, asustado desde el minuto 8 cuando no sancionó un penalti a favor de Chivas por un claro empujón por la espalda de Matheus Doria, se la pasa preguntando por la diadema qué hacer, no tiene autoridad y depende de lo que le vayan diciendo sus compañeros para sancionar, muy verde, otro que recibió el Gafete de FIFA sin merecerlo.

Jesús López en el Mazatlán vs Cruz Azul, no sé quién sea su padrino, pero lo están arriesgando, tiene que tomar un curso intensivo de conducción, cero autoridad, decía un amigo que para ser árbitro hay que parecerlo, ni eso tiene, Vikonis le vio la cara simulando lesiones, inventa muchas faltas y sanciona a solicitud de los jugadores, técnica arbitral bajo cero, para una Sub 17 está bien, pero para Liga MX, no.

MACHISTAS

No puedo dejar fuera el tema de las chicas que son despojadas en los partidos importantes de la Liga MX Femenil, cacarearon que van chicas a mundiales y aquí las hacen a un lado, qué injustos y machistas, el central y el asistente Cristian Rodríguez en la calle, extraordinaria la asistente Elva Gutiérrez, qué atinada, así como meten árbitros a esta liga espero que también en Liga MX designen arbitras centrales, a ver si se atreven porque seguramente los jefes se los impedirán, acto discriminatorio.

