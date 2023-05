Hoy es el ‘Día D’ en Doña Fede, para elegir a 'La Bomba' Rodríguez como el nuevo mandamás del pambol mexicano. De entrada, adelantarte que llegará por un tiempo a la silla presidencial para conocer y al tiempo propondrá una nueva estructura. Los estatutos establecen que siempre debe existir un Presidente; sin embargo, se pretende que el directivo termine como Alto Comisionado, por encima de otro Presi que sea designado a futuro, por lo que se deberán reformar las reglas que rigen a la Femexfut.

Esta mañana hay Asamblea Extraordinaria en las oficinas de Toluca, en la que varios se conectarán de manera virtual, pero estarán los representantes de los sectores que la componen: el presidente de Liga MX y Expansión MX, Mikel Arriola con 60 por ciento de los votos; el de Segunda Premier, Pepe Vázquez (18 por ciento); el de Tercera Profesional (TDP), José Escobedo (13 por ciento) y el del Sector Amateur, José Antonio Huizar (9 por ciento), y podrán presenciar algunos dueños.

Así, en la Asamblea de propietarios del siguiente lunes se hará oficial el cambio, y se decidirá ahí las propuestas que ya presentó Arriola hace meses para que la Liga MX trate de echarle un guante a la maltratada Selección Mexicana.

Y aunque aún no hay certeza de qué sigue y qué se cambia en la estructura de Doña Fede con 'La Bomba', entre los nombres que están apuntados a empezar a chambear en las oficinas de Toluca en unos meses está un viejo aliado de Rodríguez de tiempos de Doña Tele, quien le ayudó a catapultar a TUDN, especialmente en EU y que ahora labora con Chivas también en el área de comunicación: Édgar Martínez, un viejo conocido de la industria y que ya platicó con Amaury Vergara la posibilidad de cambiar de aires. Veamos si se cierra ese ‘traspaso’.

PREPARAN LA SALIDA

Por cierto que uno de los nuevos asistentes a la junta del lunes se dará con el Aleti mexa y es relevante porque es otro paso más a la salida del futbol mexicano que los españoles están preparando para después del Mundial 2026.

El año pasado, los españoles no pudieron concretar su salida a pesar de que la buscaron cerrar de todas formas, pero no les dio tiempo. Ahora lo hacen con calma y planeado, buscan recuperar el dinero perdido, con multa incluida, y marcharse ya de nuestro futbol.

Esta semana nombraron oficialmente a Jacobito Payán como presidente del club, accionista minoritario del Aleti mexicano, pieza clave junto a su padre para que los españoles invirtieran en la plaza en 2017, empresario de varios rubros, especialmente en suelo potosino, incluso dueño del estadio Alfonso Lastras.

Por eso ya le dieron gas a Alberto Marrero, para que Payán vaya ganando terreno ahí y hagan el cambio de propietario en 2026. Me cuentan que el ex presi español del San Luis se va a Miami como responsable de la oficina de Amber Capital, el fondo de inversión británico que maneja al Inter Miami, Millonarios de Colombia, Lens de Francia y Padova de Italia, el mismo que rescató a PRISA y ahora tiene el 29 por ciento de la empresa. Nada mal el cambio de aires.

PROSPECTO DE SELECCIÓN

Y para seguir con el San Luis, una buena: la revelación de la recta final del Clausura 2023 fue el portero Andrés Sánchez del Aleti mexicano, quien con buenas actuaciones acaparó las miradas, incluido técnico nacional Diego Coca, que lo pudo ver en el Azteca en un duelo dramático ante las Águilas.

Me dicen que tiene la recomendación de mejorar en los rebotes, pues en muchas atajadas terminó cediendo después el balón al rival, pero no nos sorprenda que en una de las convocatorias de este año para amistosos tras Nations y Copa Oro, su nombre ya aparezca en convocatoria. Qué ironía, el prospecto de Tri era el mal portado David Ochoa, que terminó cepillado por marearse en un ladrillo, y ahora el exmeta del Tepa, que era el reemplazo del reemplazo en San Luis, es candidato a ser Seleccionado.

¿DUEÑO DE QUÉ?

Pues ahora donde hay inconformidad es en Tampico y ya lanzaron a sus compas mediáticos a reclamar algo que no les toca: que como campeones de la Liga Premier de Segunda División reclaman que deben ascender a la Expansión Em Ex. Pues sí, pero no.

Primero lo primero: Enrique Badillo, presidente del club y que se ostenta como propietario, es el principal quejoso de que no pueda ingresar a la división de arriba, es como cantaba José Luis Rodríguez, El Puma: “¿Dueño de qué? Dueño de nada?”.

Resulta que el certificado con el que juega la Jaiba es ‘prestado’, pues es en realidad el del Atlético Reinosa, propiedad de Héctor Aragón Gil. Luego, el nombre se lo prestó por un rato Orlegi de Alejandro Irarragorri, pues incluso empezaron a jugar sin escudo en la playera, pero cuando se lo quiso apañar, los abogados les pusieron un alto al recordarles que ante el IMPI son los dueños. El estadio tampoco es del mandamás jaibo.

Badillo chambeaba en Grupo Pachuca, pero salió al mismo tiempo que Andrés Fassi y no terminó bien con Chucho Martínez, así que no tiene mucho apoyo en Doña Fede. Primero que ponga en orden la casa y luego que se pongan a reclamar.

NO SABEN PERDER

Y ahora sí, para cerrar, para no salirme de la Expansión Em Ex, después del oso que hizo Paco Ramírez al golpear a Scoponi tras la Semi en Celaya y declarar que estaba “harto de los argentinos”, pues me cuentan que el exauxiliar del Tata está tan tranquilo como siempre.

Norberto, ahora parte del cuerpo técnico de Carlos Morales en Morelia, culpa a sus rivales de la grotesca escena por ‘no saber perder’, pues asegura que él está “para ayudar de auxiliar, no para pelear. Sólo doy ejemplos de vida. Si es algo que me sobra es la trayectoria que tengo dentro de un campo de juego”, alcanzó a decir en el vestidor. Veamos en qué para.

