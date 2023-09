Vaya remolino de queja que se armó con las diferencias de sanciones de Doña Fede al Puebla y Rayados, pero voy a ser claro para que se entienda dónde está el problema, porque lo de la derrota en la mesa del Puebla sí tiene algo en común con la multita económica a Rayados, aunque son diferentes de esencia y, sobre todo, absurdos castigos. Primero, la del Puebla, que ya te conté: el club sabía que no podían estar dos técnicos en el banquillo, por eso avisaron en el primer juego y se pudo, pero en el segundo, el de la sanción, a pesar de que avisaron igual, esta vez los árbitros no lo anotaron y se castigó injustamente a La Franja.

Como esta falta está en el reglamento como alineación indebida, perdió el partido. Injusto declararlos culpables, pero sancionado conforme al reglamento. Después, lo de la burrada del número del Monterrey. El equipo regio no sabía que por reglamento no podía usar el mismo dorsal para dos jugadores en un torneo, lo hicieron con el 'Tecatito' y hasta que la prensa lo detectó, actuó Doña Fede. Declarados culpables con justa razón, pero con un castigo ridículo como una multa de 100 mil pesos; sin embargo, así es como está en el reglamento de sanciones, es decir, incurrir en esta falta de uniforme se castiga con dinero, no con la pérdida del partido.

¿La diferencia? Que el Puebla sabía del problema, lo buscó arreglar, en un partido sí se le ayudaron y en el otro se lo atoraron, mientras que Rayados ni idea tenía del error y metió las cuatro por su incapacidad para conocer reglas. ¿El común? En ambos casos falló el sistema de Doña Fede, el famoso SIID (Sistema Integral de Información Deportiva), pues a la hora de que los clubes cargan la información on-line les debería impedir registrar a un futbolista con un dorsal que ya se ocupó y también poder cambiarle el cargo a un técnico que se convierte en auxiliar a petición del equipo.

Es decir, Doña Fede tiene parte de culpa porque su costosísimo sistema no fue el filtro adecuado, pero eso, mis queridos Francos, jamás lo van a aceptar las autoridades pamboleras, pues los equivocados siempre serán los otros. Por cierto, me cuentan que La Franja está apelando en las instancias locales la sanción, pero si no terminan por entrar en sus cabales en Doña Fede, sí se va con todo al TAS para arreglarlo. ¿Te digo algo? El Puebla tiene la razón.

PROLONGAN LA AGONÍA

Llegó la hora de la verdad para que esta semana iniciara el juicio de Santos y Disney en Los Angeles; sin embargo, el juez que lleva el caso decidió posponerlo por una razón fundamental: detectó que era tiempo insuficiente para recabar la información necesaria para sancionar al gigante mediático del Ratón Miguelito, así como para que este se defienda, pues quiere que este juicio siente precedente en Estados Unidos, para poner ejemplo en que una compañía de estos tamaños abuse en sus contratos.

Disney lleva las de perder, sobre todo por incumplimiento de contrato y manipulación tortuosa, por lo que el juez angelino decidió dar más tiempo para prepararlo mejor, pero como las agendas del demandante, del demandado y de la propia autoridad no cuadraban, pues ya lo mandó para abril del siguiente año. Una eternidad. Eso sí, me dicen que con esto, se va a fortalecer el caso de los Guerreros y que podrían recibir hasta cinco veces más de lo que tenían contemplado. Veamos.

ASAMBLEA ESPECIAL

Y ya para cerrar hoy, te cuento que la próxima semana está preparada una reunión de la crema y nata del futbol mexicano, especial porque es a cien días de la llegada de La Bomba Rodríguez como mandamás del pambol nacional. Es la Asamblea de patrones de Liga MX, donde el jefe va a presentar el proyecto 2030, además de que mi amigo Mikel va a dar el balance de las reformas que propuso para apoyar a la Selección y revisar cuáles siguen vivas. ¿Se va? Ya te había advertido que no es para eso este evento, contrario a lo que aseguraron mis amigos de Fax Sparts, que metieron las cuatro.

Por vez especial, no se va a celebrar en las instalaciones de Doña Fede en Toluca, sino que los dueños y directivos se reunirán en Monterrey, a donde llegarán desde el lunes para escuchar los nuevos planes de La Bomba. Hay mucho por hacer aún, muchos pendientes, y me cuentan que Rodríguez está adelantando que "viene una revolución". Lo cierto es que de la agenda que ocupa a aficionados y prensa, hay más temas que no estaban contemplados, como el desastre del arbitraje, la terrible falta de claridad en reglamentos y las sanciones, así como la violencia que se ha desatado en nuestros estadios, entre otros. Ya te contaré cómo estuvo la dichosa asamblea.

SIN DEFINIR REFUERZOS

Por cierto, para acabar rumores, sobre todo de la llegada de gente nueva a Doña Fede, te puedo adelantar que para la parte comercial está por definirse si suben a Pepe Romano como el jefe, un personaje que ha dado tremendos dividendos, con el Mundial 2026 ya vendido al cien el presupuesto desde tres años antes, pero al que no le tiene tanta confianza La Bomba. El otro que está en cartera es Michel Bauer, aquel que fue directivo del América en una de sus peores épocas a pesar de su famosa 'reingeniería', pero que en Televisa supo manejar el negocio comercial en diferentes departamentos.

Como chocho cultural, ¿sabías que es hermano de Alix, la excantante del primer Timbiriche? Pues el que ya de plano se cayó de la carrera para el 'dream team' que pretende Juan Carlos Rodríguez es otro de sus amigos que ha tenido gran éxito en la industria deportiva, el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, de quien se especuló que ya estaba en el órgano rector de nuestro pambol, pero que no pasó el corte por razones ocultas, que quizás algún día te contaré.

