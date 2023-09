Vaya rabieta que se aventó mi compa Del Prete cuando salió de cambio en el triunfo de Pumas sobre Atlético de San Luis, un señor pancho que quedó en evidencia en Doña Tele cuando aventó sus cosas contra la banca. Pero te cuento que fue mucho ruido para tan pocas nueces, es decir, fue más escandaloso que la repercusión.

Entiendo que parte de la afición azul y oro esté muy molesta porque el 'Tuti' (al igual que otros que no dan una) ha fallado durísimo, sin justificación, pero es que el argentino también está enchilado consigo por el terrible nivel. A eso súmale que al sacarlo, el Turco le quitó la chance de seguir buscando conectar una y Gustavo explotó, se desquitó con la banca, la silla, una botella y todo lo que hubo a su paso.

Pero tranquilos todos en Cantera, pues me contó mi oreja que después no hubo conflicto alguno con Mohamed, es decir, que lo del Tuti fue un berrinche interno, molesto consigo mismo, y que en el vestidor se entendió así. No pasó a más. No habrá sanción ni nada de lo que se ha especulado. Eso sí, dejó mala imagen afuera, por lo que debe aprender a controlar la ira y ponerse a chambear para recuperar el nivel que tuvo en su país y que no ha mostrado en México.

Y NO PASA NADA

En donde parece que no sucede nada es en Chivalandia. Después de la humillación en el Clásico, en redes te advertí que no se iba Paunovic, situación que Hierro confirmó. Ni llamada de atención ni regaño.

Y es que el crédito que ganó Veljko con la Final del torneo anterior le sobra para pasar el torneo sin complicaciones, sin que venga ni un manotazo por perder con el odiado rival. En Chivas apuestan por el futuro, porque el mal presente con cinco derrotas en Liga y Leagues Cup, le hacen cosquillas al dueño como al director deportivo del Guadalajara. Así que hay serbio para rato.

¿Te imaginas si esto hubiera sido al revés, que le hubiera pasado al América? La que se arma la de Dios es padre en el Nido. Ahí se muestra la gran diferencia de exigencia.

DE REBOTE LES SALIÓ

Del lado del Ame, vaya que en El Nido están con sonrisa de oreja a oreja, no sólo por poner en ridículo al odiado rival, sino por lo que está levantando el equipo, y me dicen que hay un tema en particular que puso contenta a la directiva emplumada: que el criticado fichaje de Igor Lichnovsky les funcionó a las mil maravillas desde su primer partido como titular.

Muchos, me incluyo, lo identificamos como un refuerzo desesperado, fuera de planeación, sorpresivo, caído del cielo. Pero la forma en la que Igor respondió es de alta categoría, con una asistencia soberbia, pisando el balón y sirviendo para otro golazo de su compatriota Valdés. Y acá quiero destacar no sólo al chileno, sino que Ramón Juárez levantó la mano con solvencia, demostrando que el seleccionado juvenil está para pelear la titularidad.

Eso sí, la ofensiva del rival dejó mucho qué desear, tampoco es que exigiera a la nueva defensiva. Pero queda claro que le salió redonda la jugada a las Águilas con Lichnovsky, gratis y solucionando el gran problema de la defensa, aunque haya sido sin planeación, de rebote.

LO METIERON A TIEMPO

Cuántos problemas en los reglamentos tiene últimamente la Liga Meme X. Lo más reciente es lo del Pachuca y su último refuerzo, así como lo del número del Tecatito que se repitió este torneo a pesar de estar prohibido.

Primero, lo de los Tuzos está en orden, pues a pesar de que el atacante marroquí Oussama Idrissi, procedente del Sevilla, apenas llegó ayer al país y ya firmó contrato, el club de la Bella Airosa lo registró justo el día que cerraron los registros, el pasado miércoles 13 de septiembre. Y aquí no hay de que la secretaria haga su magia: los fichajes en nuestro país, como en las Federaciones de FIFA, se rigen por el TMS (Transfer Matching System), que regula todas las transferencias del planeta, donde se registra el CTI (Certificado de Transferencia Internacional), por lo que es imposible que se suban después de la fecha marcada por los calendarios de cada Federación, porque esto no depende sólo de Doña Fede ni de la Liga MX, sino del protocolo mundial.

Para que quede más claro, el ejemplo recordado es lo que le pasó en 2015 al Real Madrid, que sobre la hora se arregló con De Gea para que llegara a defender la portería Merengue, pero no alcanzaron a registrarlo a tiempo en el sistema y no se concretó el fichaje. Tema de papeleo en el escritorio. Me cuentan que lo que hizo Pachuca es que lo registro a tiempo, pues el jugador quedó libre del Sevilla, se arregló con el club mexicano y lo anotaron en tiempo y forma.

Idrissi apenas llegó a México, por eso no se anunció oficialmente, pero los Tuzos sí se pusieron las pilas para meter el pie antes de que cerrara la puerta.

DOBLETEAN EL DORSAL

Ahora, lo de Rayados. Celso Ortiz alcanzó a jugar este Apertura con los norteños y utilizó el ‘16' antes de emigrar de La Sultana; el excapitán disputó las tres primeras jornadas como titular. Tras la pausa de la Leagues Cup, los regios contrataron al Tecatito Corona y debutó de cambio contra León, utilizando también el ‘16'.

El reglamento lo impide, que dos futbolistas utilicen el mismo dorsal en el mismo torneo; sin embargo, hay un apartado que dice que se puede solventar este problema si el club manda una carta a tiempo explicando ‘una razón debidamente justificada para autorizar dicho cambio'.

Me cuentan que el caso ya está en la mesa de la Disciplinaria de Doña Fede, pero que ‘no le ven problema'. Acá yo pregunto: ¿Cuál será esa causa debidamente justificada para romper el reglamento? No la veo. Corona se fue de México utilizando el ‘14', en Sevilla era el ‘9' y en el Porto fue el ‘17'. Ni siquiera es por tema de nostalgia. Y en Monterrey hay varios números sin utilizar. ¿No será que se equivocaron y quieren tapar la violación al reglamento? Veamos.

RESPONDEN A DOÑA TELE

Ahora que mi Cristiano Ronaldo de oro está convulsionando a Irán con su presencia para jugar la Champions asiática con el Al-Nassr, me parece destacado contarte que en nuestro país, a las transmisiones de la Pro League Saudita en TV Azteca les está yendo mejor de lo esperado.

Me contaron que en las primeras tres semanas de la señal en streaming del torneo que disputan figuras como Benzema, Sadio Mané, Neymar, Brozovic, Fabinho o Kanté, ya alcanzó cifras relevantes, como tener a 100 mil personas viendo al mismo tiempo un partido en Azteca Deportes Network, el canal que también se puede ver en señal de paga. Muchos dudaron que iba a tener éxito un torneo tan lejano, pero con tres juegos por semana, la televisora del Ajusco tiene pronto buenos dividendos.

