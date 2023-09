Gratis, hasta las puñaladas

Se cerraron los registros por fin y la prensa de representantes pudo hacer la chamba en el Nido: Igor Lichnovsky llega al América gracias a que Tigres y sus representantes, los hermanos Jiménez de AIM futbol, estuvieron friegue y friegue con que era el refuerzo de las Águilas para la central. Pero hay que ser muy claros: es un regalo para el Nido que nunca buscaron, les cayó del cielo. El chileno no entraba en planes de Tigres y lo querían mandar a donde fuera envuelto y con moño desde hace cinco meses para colocarlo, pero no podían. En San Nico dio puros dolores de cabeza y estos agentes, en cuanto vieron que América no había cerrado a su fichaje en defensa, convencieron a la directiva felina. Básicamente, la llamada la generó Tigres: ¿No te interesa un central como Lichnovsky? No, gracias, es muy caro. Te lo doy a préstamo. Aun así, no queremos desembolsar. Es una cesión sin costo. Pero es que el sueldo es alto.

Bueno, ya, para que te lo lleves acá pagamos una parte de su salario. Uf, ni así. Ok, ok, ¡lo pagamos todo! Y como a caballo regalado no se le ve colmillo, una hora antes del cierre oficial de registros, el Ame aceptó el cascajo de Tigres. Ahora, y esta me la recuerdas si no se cumple, Igor va a jugar tres o cuatro partidos con el América, no más. Llega cedido por lo que resta del torneo, que es lo que le quedaba de contrato con Tigres, pero sólo es para reemplazar a los lesionados, no más. Es más, en una de esas hasta Ramón Juárez le gana en esos cotejos. Al final, los felinos se deshicieron de un alacrán en la espalda, las Águilas tienen a un central de reemplazo y los agentes de Lichnovsky lo mantienen jugando para poder colocarlo a futuro, porque no salía ni en rifa hasta que apareció el Ave de las Tempestades.

ESTARÁ SÍ O SÍ

Ya nada más para agregarle calor al Clásico de este fin de semana, aunque Jardine seguía en el hospital hasta ayer por su operación de apendicitis, me aseguran que hoy estará en la práctica y que quiere sentarse sí o sí en el banquillo del Azteca ante Chivas el sábado. Son tantas sus ganas y necesidad por demostrar lo que puede hacer su América ante el gran rival, que ni la cirugía por la que pasó hace unos días parece detenerlo. Veamos, si apuesto, yo digo que sí aparece.

YA TIENE PROMOTOR

Quien ya encontró representante es mi querido medallista sin medalla de Tokio, Jimmy Lozano, quien antes de empezar la aventura con Selección no tenía un agente claro para arreglar sus contratos, pero esta semana firmó ya con una de las agencias más movidas de nuestra industria pambolera: Promofut de Lalo Hernández. Lozano no había firmado con un agente hace un buen rato, ni siquiera le ayudaron cuando necesitó chamba después de los Juegos Olímpicos, pero ya que está en el Tri, pues le conviene estar con una de las agencias mejor conectadas. Eso sí, nada más que se cuide en los contratos, no le vaya a pasar como a su colega Gerardo Espinoza, que sus promotores no leyeron las letras chiquitas y lo dejaron sin Tri Sub 23 ni Puebla, por no saber el reglamento.

AHORA SÍ, A JUICIO

Al fin, el lunes de la siguiente semana inicia el juicio en Los Angeles entre Santos y Disney, un pleito que ha tenido mucha novela previa, pero que se resume a que siguen vivos seis reclamos del club mexicano contra el gigante del entretenimiento, que intentó contraatacar para no llegar al tribunal, pero la justicia de Estados Unidos no le dio razón. Por si se te olvidó, el problema comenzó cuando el club lagunero se inconformó con Fox Sports porque no le cumplieron lo que le habían prometido, y por tener que enterarse por la prensa que se iba a vender y los Guerreros ya no iban a recibir lo prometido.

En realidad es más complejo, pero así está resumido. Por ejemplo, uno de los reclamos que se resolverán en los tribunales angelinos es uno que ya tiene ganado Santos, como el de incumplimiento de contrato, pero ahora falta saber por cuántos melones de los gringos. Y así hay otros cinco puntos que todo indica que perderá la empresa del Ratón Miguelito (ya ni se le dice así, pero en mis tiempos así conocimos a Mickey).

DE PATROCINAR, A DOÑA TELE

Por cierto que ya va a salir una nueva opción para la generación de contenidos deportivos en nuestro país, y viene de una marca dedicada a las apuestas, yo siempre he dicho que es la que más lana invierte en el futbol sin televisora, pero ahora va a crear su propia señal: Caliente TV. En principio será en streaming, con una barra de programas de información al estilo ESPN o Fox Sports, con personajes que ya ubicas como Juan Carlos Zúñiga y Mariana Velázquez de León, y también tendrá algunos espacios de relax, donde estarán Virginia Ramírez y otros. Veamos cómo le va a Caliente, que con esto muestra músculo como ninguna otra marca en esta industria pambolera nuestra.

