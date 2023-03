Agente de Scarlett Camberos busca salida gratis de América

TODO CONTRA EL ACOSO

Del espinoso caso de Scarlett Camberos y su futuro con el América hay cosas muy buenas por contar, y otras que no están tan claras. Primero, de la nota que destaparon mis compas de RÉCORD, de que giraron la orden de aprehensión contra el acosador de la futbolista mexicana no hay más que aplaudirlo.

En el América se han tomado muy en serio la violencia de género desde el penoso caso de Ibarra y los juveniles que se burlaron de la canción que se entona los 8M, atacaron de raíz el problema, con ayuda del Conavim, del Inmujeres, reformando las políticas al interior, educando, con talleres, y en este último caso, con el apoyo legal a Scarlett por su agresor. Y así se llegó a feliz término, con el tipo tras las rejas y como ejemplo de que no pueden andar por las redes acosando sin castigo. Es más, si a pesar de pisar la cárcel, insiste en un futuro en buscarla, aumentarán sus días tras las rejas.

Sin embargo, me cuentan que el entorno de la futbolista no quiere volver a México, y su agente, Guillermo Zamarripa, quien trae a los hermanos Flores, a Marcel Ruiz y a algunos juveniles de academias de Estados Unidos, coincidentemente ya le consiguió equipo en el país del norte. El problema es que tiene contrato con América y el promotor quiere que salga del Nido para jugar en EU con el argumento de que no se siente segura en nuestro país. Pero con contrato de por medio eso no se puede, si un club la quiere, como pasa en el varonil, debe pagar por su pase. Acá entra un gran dilema, pues parece ventajoso querer llevársela gratis con esta justificación. Veamos en qué termina.

LOS EX LEVANTAN LA MANO

Cómo le han llovido de críticas a la portería del América desde que no está mi Paco Memo, por las actuaciones poco convincentes de Óscar Jiménez en lo que va del torneo y aunque el Tano Ortiz pondrá al fin a Luis Malagón como titular en el partido contra Tigres este sábado en el Volcán, hay otros dos porteros que están al acecho de una oportunidad para el próximo torneo.

Primero el que quiere mucha afición, Agustín Marchesín, quien viene superando una lesión grave en el tendón de Aquiles y que ocupa lugar de extranjero, por lo que se vuelve siempre difícil. Su intención siempre ha sido volver después de probar suerte por Europa, aunque el presidente Baños en primera instancia no se mostró convencido.

Después está Hugo González, quien tiene un deseo de revancha en el Nido tras su paso por Rayados y Necaxa, y se siente apto para volver a la querencia. Otro que se siente apto para el regreso es el entrenador de porteros Gabriel Farfán, a quien le mando un abrazo sentido por la reciente pérdida de su padre. Desde su salida en el puesto no ha llegado nadie de experiencia. Veamos.

YA LE GUSTÓ QUEDARSE

Del otro lado, de los Ti-gue-res venidos a menos contra el Orlando City, mucho ha escrito la regioprensa sobre la posible salida de Sebas Córdova, de un supuesto interés de emigrar de la Sultana ya sin la promesa cumplida del Piojo Herrera de hacerlo protagonista del equipo de Cemex. Pero te puedo contar hoy que no hay nada de cierto en eso.

Me cuentan que Córdova está de lo más feliz en Monterrey. Aunque le ha costado hacerse del puesto titular en una de las plantillas más lustrosas de nuestro balompié, volver a selección lo ha motivado en grande y no piensa moverse de San Nicolás. Es más, en la parte personal también se siente pleno, pues con su novia Vianney Rodríguez, modelo fitness e influencer, ha encontrado mucha paz en el lado sentimental.

EXPERIMENTO DE VENTA DE DOÑA TELE

Para seguirle con pambol del otro lado de la frontera norte, pues te cuento que los derechos de la Leagues Cup que se disputa entre Liga MX y MLS no los están vendiendo los clubes, como es costumbre en México, sino que en esta ocasión los está poniendo en la vitrina la propia Liga MX, en un ejercicio de lo que puede llegar a ser poner los derechos de transmisión de los 18 equipos de nuestro torneo en la misma bolsa, uno de los ideales.

Al momento no se puede hacer un balance, pues mientras hay partidos interesantes, sobre todo los que involucran a los partidos de los populares, también hay duelos intrascendentes para la audiencia de nuestro país entre clubes eme-ele-seros que no llaman la atención de este lado del charco. Habrá que ver cómo avanza este experimento para ver después si puede ser lucrativo para que en México se aplique la de las grandes ligas de Europa, la de los derechos centralizados.

APERTURA DE LOS PATRONES

Y ya para cerrar, me contaron que este tema de los derechos centralizados se tocó también en la reunión con periodistas que convocó ayer el patrón de Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para debatir ideas que ayuden a evitar el vergonzoso episodio de la Selección Mexicana en Qatar. Me dijeron que el mandamás de los del Ajusco puso en la mesa como opción muy viable que se metan en la misma bolsa la venta de los partidos de todos y no que cada uno los ofrezca por separado como se hace hoy. Puso números interesantes.

Este tipo de reuniones abiertas con la prensa ya se puso de moda, antes de Salinas Pliego lo hizo Chucho Martínez con periodistas que fueron a España a cubrir el Salón de la Fama que cada día se vuelve más internacional, pero fueron charlas más en corto, y antes lo realizó Alejandro Irarragorri con una rueda de prensa más en forma, también para que escucharan su postura de tantas sandeces que se tiran sin responsabilidad en las nuevas plataformas de comunicación. Esto antes era un tabú, hoy aplaudo la apertura de los patrones para que nuestros profesionales del micrófono y la pluma estén mejor informados.

