Ambriz, con 4 ofertas de la Liga MX, pero ninguna de Chivas

AÚN NO LE HABLA CHIVAS

Me arranco con temas europeos y te amplio lo que te había adelantado ya de Ambriz, que se queda por ahora en el Viejo Continente. El teléfono de Nacho no ha parado de sonar con ofertas del futbol mexicano, tiene cuatro muy concretas en la mesa, y no, aún no le hablan de Chivas. Confirmado.

Ambriz se seguirá actualizando en Europa estos meses, pues tiene la firma idea de tener revancha en un banquillo del otro lado del charco.

Me contaron que una de las razones fuertes para que la directiva del Huesca prescindiera de sus servicios fue la ‘ideología táctica’, pues nunca conectó en este sentido con su plantel. Un ejemplo que me dieron es que Nacho apostaba por tener ‘bandas fijas’ y hacer circular el balón por el centro, cosa que chocaba con la ‘tradición’ del equipo. Que sea una de las tantas experiencias para el timonel mexicano para que pueda tener su revancha en Europa.

EL RETORNO DEL TURCO

Y aunque Tony Mohamed habló abiertamente de que el reto de dirigir a Chivas le atrae, la realidad es que el Rebaño no le han hablado aún al argentino, así que aún no sueñen con verlo por Guadalajara.

Sin embargo, después de haberse tomado un receso merecido, para tratar de arreglar algunos asuntos personales, como evitar la separación de su mujer, cosa que al final no pudo, me cuentan que el Turco hoy está mejor y que tiene planeado volver a México en enero, es decir, aceptar una de las ofertas que tiene en la mesa. Así que lo veremos dirigiendo acá el próximo torneo, palabra de Franco.

AHORA LO AMAN

Siguiendo con cosas que ya te había adelantado, desde la mañana de ayer te avisé en redes sociales de una fantástica noticia: la renovación de Edson Álvarez con el Ajax. Mi oreja europea ya me había advertido desde la semana pasada de que la negociación estaba hecha, pero me pidió aguantar la nota por que el club holandés quería anunciarlo con bombo y platillos en el ‘Día del Fan’, como sucedió en la Arena Ámsterdam ante cientos de entusiastas que le cantaron al mexicano.

El encargado de cerrar el trato de extensión con Álvarez fue el director de futbol Marc Overmars, aquel ‘Correcaminos’, como le llamaba el Pandita Tapia cuando deslumbrada en el Barcelona, y que hoy está tentado a irse al Newcastle con oferta de incrementar cuatro veces su actual salario en Holanda.

Pues me contaron que no tardaron nada en ponerse de acuerdo: el directivo le presentó la oferta a Edson, con aumento de pago y prestaciones, y el Machín aceptó casi de inmediato. Comenzaron a hablar el lunes previo al juego en casa contra el Borussia Dortmund y el miércoles ya estaba el acuerdo para extender hasta 2025.

Qué diferencia a cuando llegó al club, cuando no tenía mucha oportunidad y venían críticas por todos lados. Hoy es muy querido por la institución y la propuesta de Overmars fue la mejor forma de demostrarlo. Lo aman, la directiva y la afición.

Muchos me preguntaron si esta renovación es para amarrarlo y venderlo a otro grande en Europa, pero la respuesta no es clara: Ajax aún lo quiere por el alto rendimiento en la cancha, se volvió eje del equipo y no desea desprenderse pronto; sin embargo, es de sobra conocida la capacidad de venta de estos holandeses, basta recordar los traspasos de dos jugadores en los últimos dos años: De Ligt a la Juve por 70 palos europeos y De Jong por 75 al Barca, una locura. Hay que recordar que a Edson lo compraron en 15 melones de Euros al América.

Otro factor a tomar en cuenta es que Álvarez y su mujer están enamorados de Ámsterdam, están felices con su nena en la capital de los Países Bajos y no tienen prisa por emigrar. Así que si tengo que apostar, yo creo que veremos brillando a Edson muchos años en el Ajax.

DOÑA FEDE SOLICITA CAMBIO A TIEMPO

Para la Final de la Conca, los directivos de la región ya estaban a nada de anunciar árbitros centroamericanos para dirigir el duelo entre Rayados y Águilas, pero Doña Fede levantó la mano a tiempo: pidió que los silbantes fueran mexicanos, alguno de la baraja FIFA que tenemos, de alto calibre, para evitar otro desastre de los nazarenos de la región, como ya se volvieron costumbre en el torneo concacafkiano.

Así que, por increíble que parezca, la Conca aceptó, y al final el designado fue el Curro Hernández, cosa que fue muy bien aceptada y hasta agradecida por ambos clubes. ¿Será que ya pesa la designación de Yon de Luisa en FIFA para que ya nos hagan caso? Será el sereno, pero qué bueno que va uno de casa en lugar de los terribles colegas ce Centroamérica.

ANUNCIO AL MICRÓFONO

Por cierto que ponte atento mañana al programa radiofónico de La Octava Sports, pues mi querido Carlos Albert tiene un anuncio importante que hacer y se va a poner sabroso. No adelanto más, mejor la siguiente semana te escribo de este y otros ‘casos’ similares en la industria.

