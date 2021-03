América y la disculpa que le ofreció a Viñas por 'derrota' ante Atlas

LE PIDEN QUE AGUANTE VARA

Mi Fede Viñas nomás no ve la suya, pero me cuentan de su círculo cercano que le piden que no baje los brazos, están apoyándolo para que no se bajoneé más y que pueda salir pronto del bache.

De entrada, en el club le ofrecieron una disculpa por el error administrativo que provocó la pérdida del partido ante Atlas. Viñas va retomando de a poco fuerza, no dudan que alcance pronto la confianza de Solari. Mi Fede, cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque, ten paciencia.

REACCIONAN AL PIOJO

¿Y de qué murieron los quemados?, es la pregunta que se hacen en el Nido después de escuchar al Piojo Herrera y su nueva costumbre de estar reventando a sus ex. El que ya le respondió fue el ‘10’ americanista y se sumaron sus compañeros en América con likes y posteos del mensaje, especialmente Memo Ochoa, quien también estuvo en el Mundial en el que Miguel acusó que el volante pidió el cambio.

Es cierto que las lesiones del ‘10’ parecen broma gastada, pero son reales, me asegura mi oreja emplumada que las palabras de Herrera se desmoronan con la evidencia clínica que existe en Coapa. Mala suerte o lo que quieras, pero no es invento. Ya que no haya dado el ancho es otro tema, que no tiene qué ver con lo que acusa Herrera.

Lo que es un hecho es que Miguel ya se ganó más enemigos con la sarta de acusaciones que ha hecho tras salir del América. Mi Piojo, acuérdate que en boca cerrada no entran moscas.

COSECHA TRAS REACCIÓN A ‘CASO IBARRA’

No quiero dejar de poner en la mesa el tema de lo que hizo el Ame después del caso de Renato Ibarra y la acusación de violencia doméstica que estalló justamente hace un año. Aunque al final nuestra justicia no lo encontró culpable porque Lucely, la madre de su bebé, retiró la denuncia, es una realidad que la percepción es que sí hubo un ataque a su expareja y se alumbró un problema grande. Las primeras declaraciones al MP revelaban que hubo agresión, hasta que Chalá lo confirmó públicamente en la única entrevista que dio, el medio que la consiguió fue la revista TVNotas (saludos para los que se tienen que persignar cuando la nombran). Poco después se arregló la familia y retiró la acusación.

Pues aunque legalmente el club de Coapa estaba atado de manos para emprender acciones sobre Ibarra, pues no podía cepillarlo ante la falta de una sentencia en su contra, no se quedaron sin hacer algo al interior, al contrario, empezaron una campaña para atacar la violencia de género en el club, para fomentar una cultura de inclusión y respeto, un trabajo arduo y eficaz, que no fue de dientes para afuera. Justo estos días habrá noticias que expliquen lo que han logrado, no doy más detalles, pero ponte atento a lo que se consiguió en el Nido en este problema que no es menor en nuestro país. Ejemplar, ya verás.

SE ACABA BUENA ONDA EN CANTERA

Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Ley de vida. A Lillini no le toca aún, no este año al menos. Pumas lo aguantará pase lo que pase. Eso sí, no la tiene fácil porque la situación está complicada. Me explico.

La buena onda que existía entre cuerpo técnico y la presidencia deportiva ya no existe. Me contaron que la relación entre Lillini y Chucho Ramírez es más lejana que la llegada de Damm al Borussia Dortmund (saludos a mi compadre Rubén Rodríguez y a Jürgen, que este miércoles explicó cómo se cayó su fichaje en la Bundesliga). En Cantera ya no se les ve juntos, cuando al principio de este ciclo eran muy platicadores, ahora cada uno anda por su lado, uno en cancha y el otro en su oficina.

Mi oreja auriazul, que sabe de qué pie cojea cada uno, me hizo una observación sobre las palabras del entrenador en su última rueda de prensa: “¿Por quién crees que dijo que los zopilotes estuvieran tranquilos?”.

QUE SE PONGA BUZO EL ÁRBITRO

Después de estar en la congeladora, el árbitro Óscar Macías reapareció en el León-Puebla, con una ‘recomendación’: “atento a tu colocación”, es decir, ya no la vayas a regar como en el gol que le atajó al Cabecita Rodríguez del Cruz Azul.

No hubo regaño, pero sí le pudieron ponerse trucha en estas acciones tan criticadas, no lo quisieron exponer en la jornada anterior y así logró volver con tranquilidad.

