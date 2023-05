Asamblea de los Dueños promete que correrá 'sangre' por las oficinas

SERÁ SALVAJE

Vaya que la próxima Asamblea de los Dueños del balón en nuestro futbol promete que correrá sangre por las oficinas de Toluca a fin de mes, pues cada día se hacen públicas las tan distintas posturas que existen entre los propietarios para cambiar al pambol profesional. Todos dicen que es por el bien general, pero la realidad es que cada uno defiende la postura a conveniencia propia.

Por fin salió a hablar una de las voces más críticas de los dueños: Jesús Martínez, quien insistió en varios de los problemas desde su óptica, que dista mucho de otras. Un ejemplo es que apenas un día antes, Benjamín Salinas, de TV Azteca, había reflexionado que no se debe abrir el descenso porque eso le quitaría la certeza de inversión que hacen los dueños, y posibles nuevos propietarios.

No pasaron ni 24 horas para que Chucho revirara con su postura, asegurando que es benéfico para la competencia que vuelva la lucha por no perder la categoría en Liga MX. Incluso, apenas días antes, Alejandra de la Vega, propietaria de Bravos, se aventó la puntada de decir que deberían de desaparecer las multas sin que regrese el descenso, pues eran ‘un gasto muy fuerte para los equipos y es preferible reinvertir ese dinero en el propio club’, exhibiendo la ignorancia sobre la salvación que significa: una franquicia hoy arriba vale 50 melones gringos (simplemente Gallos hoy se vende en 70 mdd) y una franquicia de Expansión cuesta apenas 1.5 millones de los verdes, así siempre será mejor pagar cuatro melones de multa que perder 48 millones en la pura devaluación de la franquicia.

Lo que no me gustó de lo que dijo Martínez fue el tema de la multipropiedad, pues aseguró que con que le pase la propiedad de León a su hijo Jesús, con eso se acaba el problema, cuando sabemos todos que sería un mero maquillaje. Este tema en específico estoy seguro de que es el único donde todos van a estar de acuerdo que siga, pero en los demás se van a pelear con uñas y dientes, porque cada uno tiene una conveniencia distinta.

SIN FAMILIA, PERO CON OFERTA

Guillermo Ochoa sigue triunfando en el futbol italiano y está muy cerca de confirmar la salvación con el Salernitana, el club que apostó por Memo tras el Mundial, ahora puede sacar buenos dividendos con sus tremendas actuaciones. Me cuentan que equipos de La Bota ya pusieron los ojos en sus servicios a pesar de su edad, al grado que están dispuestos a hacer una buena oferta desde este mismo verano, como el Inter o el Milan. De ese tamaño es la repercusión de Ochoa.

Memo está más que motivado y siente que el tiempo no es un factor en contra y está apto para jugar en un grande de Europa. El futbol italiano lo ha acogido de buena manera y es su prioridad. Como agente libre, Ochoa decidirá su futuro. Lo único malo es que ve poco a su familia, pues siguen viviendo en México, pero si continúa su éxito del otro lado del charco, pronto podrían estar juntos de nuevo pronto. Veamos.

ENTRE DOPING Y MALA ACTITUD

Donde llueve sobre mojado es en San Luis por la percepción de indisciplina al interior del club. Por un lado, el Atleti MX ya cepilló al portero mexico-estadounidense David Ochoa, que había llegado después de que Chivas no lo pudo fichar, con proyección de Selección Mexicana, porque resultó una fichita con pésima actitud, pues no entrenaba al parejo, no seguía las reglas a nivel nutriólogo, encaraba y desafiaba a directivos, y la última fue una agresión que le hizo a un compañero. Lo terminaron corriendo.

Pero le soltaron más ruido al San Luis en redes sociales recién: una cuenta que se cree paladín de la justicia potosina, se inventó un nuevo chisme sobre los antiguos tuneros. Un doctor que fue cepillado del club el año pasado, quedó resentido y buscó raspar al kinesiólogo actual, el 'Tincho', Martín Ferrer, asegurando que había dado positivo de forma reciente por marihuana y metanfetamina, con muy mala leche.

Pero aquí está tu franco de confianza para darte el contexto real: resulta que cuando lo contrataron en junio del año pasado, los exámenes de Ferrer arrojaron positivo a marihuana y aun así lo aceptaron en el club porque es un buenazo en lo que hace. En el Atleti me cuentan qué jamás le practicaron otro estudio posterior, pues confiaron en la promesa de qué no lo volvería hacer. La prueba que publicaron en redes sociales está basada en la original, pero fue alterada con muy mala leche, en especial en lo de consumo de ‘meta’, para joder al ya de por sí jodido Atlético mexicano.

