Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: fechas confirmadas y todo lo que podrás vivir

La Ciudad de México será nuevamente sede del Festival del Pulque y Mezcal 2026, un evento que rinde homenaje a dos de las bebidas más representativas de la cultura mexicana y que reunirá a productores artesanales, cocineros y público en general.

El Festival del Pulque y Mezcal 2026 tendrá tres ediciones a lo largo del año en la Ciudad de México./ Pixabay

A lo largo del año se realizarán tres ediciones, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y permitir que más personas puedan asistir. Cada jornada combinará degustaciones, venta de productos, música y propuestas gastronómicas en un ambiente festivo.

La primera edición del festival está programada para los días 14 y 15 de marzo, mientras que la segunda se llevará a cabo el 4 y 5 de julio, y la tercera los 5 y 6 de septiembre de 2026.

Pulque natural, curados y mezcales artesanales serán parte de la oferta del evento./ Pixabay

¿Dónde y en qué horario se realizará el Festival del Pulque y Mezcal 2026?

Todas las ediciones tendrán lugar en Domèstico, un espacio ubicado en avenida Nuevo León número 80, en la colonia Hipódromo Condesa, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. El horario de actividades será de 12:00 a 20:00 horas, lo que permitirá a los asistentes disfrutar del evento durante gran parte del día.

El recinto fue elegido por su ubicación céntrica y por su capacidad para albergar tanto a expositores como a visitantes, ofreciendo un entorno cómodo y accesible para el público.

Domèstico, en la colonia Hipódromo Condesa, será la sede del festival./ Pixabay

Costo de entrada y cómo llegar al evento

El acceso al festival tendrá un costo preferencial en preventa de 60 pesos, disponible a través de la plataforma oficial de Adelitas Empresarias. Para quienes decidan comprar su entrada el mismo día del evento, el precio en taquilla será de 80 pesos por persona.

En cuanto al transporte público, la opción más sencilla es utilizar el Metrobús Línea 1 y descender en la estación Sonora. Desde ahí, basta con atravesar el Parque México y caminar unos minutos para llegar directamente a la sede del festival.

Además de la oferta de pulques naturales y curados, así como mezcales artesanales de distintas regiones, el evento contará con comida tradicional, música y actividades culturales, consolidándose como una de las citas imperdibles para quienes buscan experiencias gastronómicas en la CDMX durante 2026.