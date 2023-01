Bielsa pide mucho y no será elegido como DT del Tri

REINGENIERÍA

Cuántas veces hemos escuchado esa palabra. Reestructura. Pues ahí vamos de nuez con Doña Fede y los cambios que hoy harán oficiales en las Selecciones Mexicanas. Sólo el tiempo podrá decir si serán efectivos o inútiles, no hay más. Te explico cómo van y la propuesta de Liga Meme X.

En las oficinas de Toluca se presentará el balance del fracaso de Qatar 2022 y el proyecto del 2026 en voz del Inge De Luisa, mandamás de la FMF, y también de Mikel Arriola, titular de la Liga MX, que tiene mucho por contar. Primero, se confirmará el nuevo cargo de mi mejor amigo Ares de Parga como ‘Director General de Selecciones Nacionales’, cargo administrativo que tendrá el expresidente de Pumas, y que ahora será para coordinar las decisiones fundamentales del Tri en consenso con el Comité de Dueños, que también se hará oficial.

Arriola explicará la propuesta de reingeniería en Liga MX de la que poco se ha hablado y que entregará a los dueños para su aprobación, pero te adelanto que se trata de darle prioridad a aspectos deportivos que eleven la competencia, y sobre todo, que se le dé más oportunidades a los chavos para crecer, las opciones de las categorías de las selecciones, premios especiales para los clubes que destaquen y desarrollen talento, ajuste en la Expansión y acelerar el retorno del descenso, entre otras. Es decir, el torneo local se pone las pilas para ayudar a nuestros representativos. Dará mucho de qué hablar en los siguientes días.

ENTREVISTAS AGOTADORAS

¿Y cómo va la búsqueda del técnico? Te cuento de las entrevistas que coordinan Ares de Parga y Ordiales con los candidatos: encerronas de al menos tres horas con cada entrenador, en donde les preguntan de todo, desde qué habría hecho en Qatar 2022, hasta temas de filosofía y estilo, cuestiones personales y manejo de grupo, y les plantean lo que está buscando, es decir, las reglas claras desde el inicio para que luego no salgan con que a Chuchita la bolsearon.

Dentro de lo más complejo que piden los directivos me llama la atención un tema fundamental: que el nuevo timonel debe entender que en este ciclo se escucharán las voces que le dan forma a nuestro futbol. El Tri dejará de ser una burbuja aislada donde sólo se haga lo que el estratega decida; el seleccionador tendrá mucha comunicación con los otros técnicos y hasta directivos para entender problemas que antes pasaban desapercibidos y detonaban en concentraciones. Por eso tendrán que viajar como nunca a los clubes.

SIN LOCURAS, COMO TE DIJE

¿Y quién pinta como líder en la carrera? Sigue entre Herrera y Almada, aunque se hable con más candidatos, pues no están cerrados y tampoco se quieren apresurar. La fecha la establecen los partidos de la Nations League ante Surinam y Jamaica, de la última semana de marzo.

Lo de Bielsa es cierto que también es candidato, y como pidió Grupo Pachuca, escucharán el proyecto, pero de una vez te lo advierto, porque no se necesita ser Nostradamus para saber lo que pasará: el Loco pide demasiado y es inviable entregárselo desde Doña Fede. Y no me refiero sólo a lo económico, sino que el proyecto básicamente quiere refundar todo el futbol profesional de nuestro país. Así que no será el argentino. Te lo firmo.

AL FIN, CAMBIO DE ROPA

Cambiando de tema, el caos en el que está sumido Cruz Azul por culpa de la ineptitud de los que dirigen la Cementera no tiene fin, pero sí hay algunas luces en el camino, y te cuento de una que quizás para aficionados de otro equipo no sería tan importante, pero para los celestes significa el fin al sufrimiento de la ropa: al fin se va Joma. Así es. La única decisión buena en esta crisis institucional.

Luego de tener en la mesa a Nike, Adidas, New Era y hasta el retorno de Under Armour, la directiva que encabeza Víctor Velázquez les cerró la puerta, porque llegaron en tiempos de Dávila y no quería nada que oliera al presidente deportivo que fue Campeón con La Máquina. El contrato con la empresa española se acaba por fin en el verano, era ya insostenible seguir, no sólo por los diseños tristes, sino por no cumplir con las entregas, y sobre todo por la pobre atención que le daban a la afición. Este torneo es su último.

Resulta que las empresas mexicanas Charly y Pirma fueron las buenas en la carrera por ganar vestir al Cruz Azul, y mandaron estupendas propuestas según mi oreja pitufa. Me aseguran que va a la cabeza la segunda; en cuanto confirme con cuál se quedan, aviso. Pero ya que salga Joma es un hecho y buena noticia.

NOMBRE DE DOÑA TELE

Pues sigue el juicio contra el directivo de Fox Sports, Carlos Martínez, en EU por el FIFAgate, y por lo visto, la jueza Pamela Chen va con todo. Burzaco los sigue hundiendo y luce compleja la salvación. En México ya te había explicado que el canal necesita cambio de nombre, y ya me corrigieron por que te puse que se llamaría ‘FutVox’, como los podcast pamboleros que son propiedad del mismo empresario. Pues en realidad el nombre bueno es ‘Vox Sports’, para que suene como hoy se llama. Veamos.

