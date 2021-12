¿Cómo se dio la salida de Córdova de América a Tigres?

Cómo me siguen preguntando sobre la ‘verdadera razón’ por la que salió Córdova del Ame. Y no hay una sola, te cuento la visión de ambas para que te formes una mejor opinión.

Del lado del jugador, aseguran que con la llegada de Fidalgo, pedido por Solari, Seba tuvo que acomodarse en posiciones que no resaltan sus mejores aptitudes para dejarle el rol de ‘10’ al asturiano, al consentido del técnico, y de ahí, con menos minutos además, vino el bajón y el deseo de salir a buscar protagonismo.

Del club, acusan una mala en la actitud, especialmente después de lo que se comprometió al colgarse el ‘10’ en la espalda con la responsabilidad que esto acarrea, no sólo en el campo sino en la imagen que proyecta a la tribuna. Y ni uno ni lo otro.

Así que cuando vino la opción de Tigres, ni América ni Córdova lo pensaron dos veces.

NO LO PIDIÓ EL ‘MÍSTER’

El equipo de San Nico hizo la transacción fenomenal, pues tienen al jugador que quería su técnico y no desembolsaron un peso. Me explico.

Resulta que con Toluca arreglaron la venta de Leo Fernández, que por cierto ya no se quedaron con un porcentaje, sino que fue venta completa, y lo que recibieron, exactamente es lo que les costó Córdova, bueno, 100 mil dólares de diferencia por ahí, así que prácticamente fue cambiar un jugador por el otro.

Por cierto, que lo de Leo a la capital mundial del chorizo se entiende por lo que pasó con los rojos antes de que el Inge lo regresara al Volcán para que se vendieran abonos en aquel torneo, pues ya luego no lo ocupó el Tuca. Suena lógico su retorno; sin embargo, me contaron que Ambriz no pidió a Fernández, sino que fue la directiva la que tuvo la iniciativa para llenar el hueco que dejó Rubens. ¿Será que Nacho sí lo ocupará o Leo de nuevo tendrá que sufrir con un entrenador que no lo solicitó? Veamos.

CON LA GOLEADORA SE DESTRABÓ

Y para desenredar la parte de si Katty Killer entró en la negociación de América, Tigres y Córdova, pues sí, pero no. Me explico.

A Martínez ya la habían buscado las Águilas, sobre todo porque a partir de enero le quedaban seis meses de contrato, así que le plantearon la opción de moverse al Nido una vez que estuviera libre en el verano. Al mismo tiempo, los Ti-gue-res trataban de renovar a Katty, pero la delantera se negó a firmar, pues le seducía la chance de ir al Ame.

Cuando Culebro tocó base con Baños para preguntar por Córdova, el presi americanista le dio precio y empezaron las negociaciones. Llegó el momento en el Tigres les oficializó el interés y la directiva de Coapa les puso otra condición: va, pero véndeme de una vez a Katty Killer. Accedieron y así, la futbolista que fue clave para ‘desatorar’ la transacción del ‘10’ a San Nico, aunque no propiamente es parte de la transferencia. Influyó, pero no va en paquete, digamos.

FUE SIN QUERER QUERIENDO

Y ya metido con los Ti-gue-res, vaya lluvia de críticas se ganaron con la Final Femenil, por la actitud de mi cuate Nahuel con las Rayadas y luego porque apagaron la luz cuando estaban las entrevistas de TUDN con las futbolistas del Monterrey. Además, las felinas saltaron al Volcán con playeras con el nombre y número de Stephany Mayor, recién sancionada por el golpe que le dio sin balón de por medio a Diana García, quien terminó ensangrentada de la nariz.

Pues ahí voy con la explicación que traen los felinos de cada caso. Primero, lo de las chavas con la playera querían apoyar a su jugadora por el bullying en redes sociales del que fue objeto, aunque claramente fallaron, pues la percepción general fue que hicieron víctima a Steph, cuando ella fue la agresora. Tache ahí.

Luego lo de la luz, me contaron que bajaron el switch por error, pues el encargado preguntó que si ya lo apagaba y nadie le contestó en el grupo, cuando seguía la televisora con las Rayadas en el campo. Claro que si hubiera sido al revés, jamás los dejan en penumbras. Lo que sí es que ofrecieron disculpas a TUDN por el ‘malentendido’.

Y por último lo de Nahuel, lo único que reconocen como falla del portero, quien no termina por entender que arrojar algo al rival en la cancha es una agresión por donde se vea.

Acá lo que pregunto es: ¿Por qué será que siempre le tocan a Tigres estas cosas? Al perro flaco se le cargan más las pulgas.

GANARON ON LINE

Lo que es una realidad, es que la transmisión que tuvieron los Ti-gue-res de esta Final en su Facebook llegó a 148 mil espectadores, un récord para partido de Liga femenil en Latinoamérica, además, con mejor ‘rating’ que la transmisión que hizo TUDN. Bien ahí, eso sí que está para aplaudir.

CON GANAS DE REGRESAR

En más ‘futbol de estafa’, te cuento que aunque Jürgen Damm aún tiene contrato con Atlanta, el ‘alemán’ quiere más minutos y sé que tiene deseo de regresar a Liga Em Ex para recuperar protagonismo. En el agosto pasado, América lo buscó, pero no estuvieron ni cerca de llegar a un acuerdo; ahora es Chivas el que levanta la mano, junto a otros dos clubes que ya llamaron a las oficinas del United preguntando.

La negociación con el equipo estadounidense no es fácil, pues no quieren dejarlo ir sin una retribución importante, pero Jürgen trae ganas de volver a México.

ANDA DE CAPA CAÍDA

Y para cerrar, una más de corazones rotos: resulta que mi Peluchín Pulido ya tronó con su aún esposa Ileana Salas, y anda arrastrando la cobija. El delantero del Sporting y la ex modelo y bloggera se separaron hace semanas ya, y ella se regresó a vivir a Monterrey, aunque todavía no consuman el divorcio. Vaya, hasta de las cuentas en redes de ambos se borraron mutuamente, cuando atascaban de fotos. Se casaron en 2019 y la pareja se fue a vivir a Estados Unidos cuando lo contrataron en la MLS, pero me cuentan que ella sufrió y gacho el encierro en Kansas City y fue parte de lo que terminó detonando la relación.

Encima, a Alan no le va bien en lo deportivo, pues me cuentan que no quedó bien de la rodilla, fue de nuevo a ver al gurú Rafa Ortega y tendrá otra cirugía, así que si aún pensaba que tenía chance de colarse al Mundial, ya quedó destrozado el sueño.

Y además, Peluchín no termina de solucionar su lío legal con Chivas, pues demandó al Rebaño para que le pagaran el porcentaje de su traspaso al Kansas City, cerca de un melón de los gringos, cosa que aún no se soluciona y ya llegaron hasta el TAS; hace unos días fueron citadas las partes y no hay arreglo aún, incluso me dicen que si gana, Alan se llevaría casi dos millones verdes.

