Cruz Azul: tensión en la directiva y descontento en el vestidor

Les cuento que en Cruz Azul las cosas siguen lejos de estar en calma. No solo porque Vicente Sánchez no tiene asegurado su futuro a mediano plazo, sino porque en la directiva persisten rencillas que parecen no tener fin. Matías Cardaccio cada vez está más alejado del primer equipo; luego de un fuerte choque con Iván Alonso, el uruguayo ha optado por enfocarse en el equipo femenil y las categorías juveniles, evitando todo contacto con el director de futbol.

En el vestidor también hay caras largas, y entre los más inconformes está el polaco Bogusz, quien no solo ha tenido problemas para adaptarse a la altura, sino que también tardó en encontrar casa y, para colmo, su falta de minutos lo tiene frustrado. Así que, aunque los celestes posaron sonrientes tras eliminar a Seattle, puertas adentro la realidad es otra.

EL ARBITRAJE SIGUE BAJO LA LUPA

Los castigos en el arbitraje están más severos que nunca, y un claro ejemplo es lo sucedido en el Toluca vs Chivas. En aquel partido, un fuera de lugar polémico dejó sin gol al Rebaño, lo que desató un reclamo airado del club exigiendo los audios del VAR, pues consideraban que se usaron de manera incorrecta.

El gran señalado fue Vicente Jassiel Reynoso, quien fungió como VAR en ese encuentro y, desde entonces, no ha vuelto a ocupar ese puesto en la Liga MX. La semana pasada tuvo una leve aparición como cuarto árbitro, pero el castigo sigue vigente, pues ya van cuatro jornadas consecutivas sin recibir su rol habitual.

Para los que dudaban de la presión que Chivas ejerció sobre la Comisión de Arbitraje, parece que el mensaje fue claro: los errores cuestan caro y las sanciones están a la orden del día.

NOVEDADES EN LA LNBP: ADEUDOS RESUELTOS Y UNA REGLA QUE CAMBIARÁ EL JUEGO

Como no todo en la vida es futbol, me di una vuelta por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) para ver cómo van las cosas. Había rumores sobre adeudos que estaban complicando la temporada, pero me confirman que ya ningún equipo tiene pendientes. Sin embargo, dos equipos no estarán en la competencia este año: Halcones Rojos de Veracruz y Lobos Plateados de Puebla, quienes hicieron válido su derecho a tomarse un descanso.

Ahora bien, les traigo una exclusiva que cambiará la configuración de la Liga: se adoptará una nueva regla de FIBA que permitirá que mexicanos nacidos en otro país, pero que hayan tramitado su pasaporte antes de los 16 años, sean considerados jugadores nacionales.

Un caso claro es el de Paul Stoll, quien la temporada pasada jugó como extranjero con Halcones de Xalapa, pero ahora no ocupará esa plaza. Actualmente, los equipos pueden tener hasta ocho jugadores no nacidos en México en su plantilla, pero con esta nueva normativa, se abre la posibilidad de aumentar la presencia de no nacidos en territorio azteca.

Eso sí, espero que el talento nacional no quede relegado y que los jugadores nacidos en tierras mexicanas sigan encontrando su lugar en la Liga.

