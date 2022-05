¿Cuánto le sale a Cruz Azul despedir a Juan Reynoso?

BOMBERO CELESTE

Ya con la eliminación de La Máquina, la renovación del proyecto está en marcha, empezando por el técnico.

A Juan Reynoso le queda aún un año de contrato, lo que representa un problema para la directiva cementera, pues resulta que cepillarlo sale carísimo.

El peruano firmó con Cruz Azul con un sueldo bajo para un club grande: poco menos de medio melón gringo al año, pero se compensó con las cláusulas que le dieron, especialmente por ser Campeón, pues nadie imagino que lo lograría.

Con La Novena, en la reestructuración de su contrato, la cláusula de salida, es decir, lo que cuesta cortarlo, ya ronda el melón y medio de dolarucos, una locura. Sin embargo, me asegura mi oreja pitufos que aún con el río revuelto por los temas de los Álvarez, de los disidentes y del Consejo actual, Reynoso se va porque se va. La directiva está tratando de convencerlo para que no cobre todo, y por lo que me dicen, el peruano aceptará pronto.

SE ALISTA EL RELEVO

Ordiales tiene a su gran candidato para sustituir a Juan en el banquillo celeste. Me contaron que Gabriel Gerberoff, quien trabaja para José Manuel Sanz, aquel representante del Cuau que está ahora coordinando al gobierno de Morelos junto a Blanco, ya se está moviendo con la propuesta que le pidieron de La Noria, para que entre como bombero del proyecto don Hugo Sánchez Márquez. Así es, la opción del Penta es la principal para Cruz Azul, como lo fue antes de que llegara Dávila. ¿Te gustaría ver al Macho en La Noria?

LA CASA QUE NO ES CASA

Y siguiendo con La Máquina, mi oreja que opera el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ahora conocido de nuevo como Azulgrana desde que volvió el Potro a pintar sus tribunas, será el hogar de Cruz Azul mientras el Azteca recibe la manita de gato que necesita para el Mundial de 2026. Está confirmado.

Me dijeron que también será la casa del América, aunque las Águilas siguen con el plan de llevar algunos duelos de local a Estados Unidos, como adelantó mi padawan Luis Castillo.

Así que veremos Liga MX en la Colonia Nochebuena de nuevo, con todo y que al Atlante no le dieron la certificación por jugar en ese estadio, argumentando que no es apto para la Máxima División, por el alumbrado, vestidores y otros ‘detalles’. Es una ironía que al Potro le digan que el inmueble no sirve para subir, pero que sí dejen que sea casa del América y Cruz Azul.

DOS VERDADES ENCONTRADAS

Una de las novelas del verano, sin duda, fue lo de Talavera, quien, por cierto, ya tiene casa en Ciudad Juárez y es cuestión de días para que lo anuncien como refuerzo.

Por un lado, en Cantera aseguran que siempre le dieron la cara al portero, que fue el propio Ingeniero Silva quien le hizo el ofrecimiento para renovar, que tenía puertas abiertas de su oficina, pero que Alfredo decidió avisar por whats que no se quedaba.

Del lado del guardameta y su repre, afirman que no hubo tal apertura, que los dejaron plantados más de una vez y que el club no mostró intenciones de renovarlo.

Lo que es una realidad es que a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, de Bravos, que tenía ya un trato con Tala hace semanas y lo recibirá gratis.

FAKE JERSEY

Por cierto, ayer circuló una playera de Pumas como la de la siguiente temporada, pero mi oreja de la palomita me dijo que no es la buena. Veamos.

OTRA EXCLUSIVA EN DOÑA TELE

Con eso de que el Leverkusen puso al futbol mexicano muy emocionado con su mera visita, como si fuera mi Real Madrid, te cuento que la Bundesliga se cambiara de aparador en exclusiva, pues ahora se verá por la señal de SKY, en un intento de rescatar el valor deportivo del sistema de paga de Televisa, después de que la llegada de ViX, de la misma empresa, le quitó la chance de repetir la campaña aquella de ‘Todo el Mundial, sólo por SKY’, pues la señal de streaming tendrá 10 partidos de Qatar en exclusiva.

