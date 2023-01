Dani Alves reportó antes con Pumas por acusación sexual

OTRA ACUSACIÓN SEXUAL

A Pumas le llueve sobre mojado. Pues a pesar de que se confirmó lo que te adelanté en esta columna, que Dani Alves era esperado en Universidad para cumplir el contrato que le queda por un torneo más, el brasileño volverá cargadito de polémica sexual, algo que conoce bien el club del Pedregal en los últimos años.

Esta vez, Dani es acusado por agresión sexual en una discoteca en Barcelona la madrugada del pasado viernes, según publica el diario ABC de España, por una mujer que apuntó al futbolista de Pumas. El reporte es que en un antro de la calle Tuset, Alves “le habría introducido una mano dentro de la ropa interior”, según la joven, quien alertó a sus amigas y estas a los agentes de seguridad de la discoteca, antes de que llegaran los Mossos d’Esquadra, la policía de Catalunya.

Se activó el protocolo del ayuntamiento contra agresiones y abusos sexuales en espacios de ocio nocturno privado, cuando Alves ya había abandonado el local. Eso sí, te puedo contar que en el entorno del jugador de Universidad niegan los hechos, y aunque aseguran que esta información es falsa, confirmaron que el lateral de Pumas sí estuvo en el antro. La investigación en Barcelona ya inició, aunque aún no se hace formal la denuncia en la justicia de la capital catalana.

Por lo pronto, me aseguran que esto provocó que Dani reportara antes de lo pensado a Cantera, aunque no estará para las jornadas iniciales. A menos que el calambre sirva para que huya de la presión en Barcelona. Seguiremos informando, Joaquín.

PIDAN UN JEFE

Vaya decepción que es la actual cúpula que maneja los destinos de Cruz Azul. En especial el Ingeniero Velázquez, que sigue sin dar una en el futbol desde que decidió cepillar a la directiva que consiguió La Novena, y todo porque le quitaban reflector.

Desde entonces, La Máquina ha pasado de ridículo en ridículo, con el último de Luis Súarez, en el que Velázquez aceptó públicamente que estaban en la negociación y no pasaron de hacer una propuesta al Gatillero, que no tomó en serio y acabó haciendo que el Gremio le diera lo que necesitaba.

Y no hay otra opción del ‘9’ que pidió el Potro; es más, ni siquiera pueden cerrar a un buen lateral por izquierda, cuando han tenido las opciones en la mesa, pero por su falta de decisión las están dejando ir. Son una bola de incapaces.

No hay cabeza: López de Silanes sigue operando como si fuera presidente cuando ya lo querían cepillar; el Conejo Pérez regresó de Qatar pensando que iba a ser el bueno, pero le amarraron las manos y lo tienen nomás de florero; el Potro Gutiérrez opina, pero no puede meterse de más porque no es su función, y mientras, el abogado Rafael Anzurez sigue ordenando a placer lo que se debe hacer en La Máquina, pero no tiene un gramo de idea de qué es el futbol profesional. Es un caos sin fin.

Ya que vienen los Reyes Magos en camino, es buena idea que la numerosa Nación Celeste se ponga a escribir cartas pidiendo que llegue ya alguien con personalidad y conocimiento a poner orden en un equipo grande que está perdido por la ambición de sus ‘dueños’. Una verdadera pena.

PRUEBAN CON FASSI

Pues me sorprendió que mi compadre El Fantasma quisiera desmentir la llegada de Andrés Fassi a los Bravos de Juárez con Alejandra de la Vega, cuando es información confirmada, es más, el argentino ya opera asesorando al equipo de la frontera. Y si no, pregúntense dónde anda Miguel Ángel Garza, el que era el anterior asesor de los dueños, o incluso Joaquín del Olmo, el director deportivo. Aunque esas son otras historias.

A Alejandra de la Vega y Paul Foster, el matrimonio dueño de Bravos, no les ha ido bien en el futbol profesional, pues aunque tienen mucho para invertirle, no se han rodeado de la gente adecuada y han desfilado varios que se han tratado de aprovechar de su fortuna y siguen perdiendo con el peor equipo de la Liga Meme X, sin historia, ni presente o futuro. Por eso han buscado por cielo, mar y tierra quién pueda ayudarlos a administrar sin meterle la mano a la canasta. Alejandra recurrió a un viejo conocido para tratar de cambiar el destino de su maltrecho equipo: Andrés Fassi.

Primero, te cuento que Paul Foster es un multimillonario petrolero de 64 años que en 2022 ya entró a las dos mil personas billonarias alrededor del mundo, según Forbes, que estima su valor neto en $1.9 billones de la moneda gringa. Comenzó trabajando en campos petroleros, se graduó en graduarse manejó los libros de pequeñas refinerías en el suroeste gringo, hasta que comenzó con sus negocios y la hizo en grande; su empresa Franklin Mountain Investments opera en ramos como construcción, energía y deporte, en la que están los Bravos y el equipo Locomotive de El Paso de futbol, y Los Chihuahuas de El Paso de beisbol.

Cuando su familia compró al descendido Cobras de Querétaro, Alejandra de la Vega llegó a ser presidenta del equipo en su mudanza a Juárez en 1988, donde conoció a Fassi, quien llegó de Argentina como preparador físico. Hoy, con todo el recorrido del argentino, especialmente con el éxito que logró en Pachuca con Jesús Martínez, a los empresarios les hizo mucho sentido que los asesorara para sus negocios pamboleros. Y no sólo va a ayudarles con Bravos, sino que están buscando equipo en España, cosa que desde hace un par de años sueñan los Foster con consolidar. Así que Andrés, tras estar en el su país con Talleres, vuelve con todo al futbol mexicano.

DE RETACHE POR SALUD

Muchos se han preocupado por la salud de Paco Villa, pues apareció muy desmejorado en fotos en redes sociales.

Para no dar detalles que puedan afectar al mejor cronista de Televisa después del Perro Bermúdez, el único capaz de darle pelea a Martinoli y compañía, me remitiré a explicar que Paco viajó a Qatar con toda la comitiva de TUDN, en el viaje que paró en Toronto y que aterrizó en Doha.

Pero un 'dolor en el estomago’ hizo que lo tuvieran que regresar a EU para hacerle análisis y seguirlo atendiendo. No diré que es, pero no es algo sencillo, necesita cuidado para que no se complique, porque puede ser peor a futuro. Mi querido Paco, fuerza y paciencia para pasar el trago amargo, te queremos escuchar a tope en las transmisiones. Ánimo.

