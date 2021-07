Don Valentín Diez, estafado por promotor en Toluca

PAGA MÁS DE LO QUE CUESTA

No cabe duda que Toluca es el Infierno. Pero para el dueño, no para los promotores. Ya te había contado que estaba de regreso aquél personaje que le chupó el calcio a Don Valentín Diez sin reparo, siendo hasta parte de la directiva de los Diablos, el promotor Uriel Pérez. Pues me acabo de enterar de las últimas que hizo el uruguayo sin que la directiva hiciera algo. Acaban de verle la cara al dueño.

Resulta que los refuerzos Óscar Vanegas y Braian Samudio llegaron al Toluca gracias a la operación de Uriel, y en especial el primero salió mucho más barato de lo que en realidad pagaron los Diablos. Me contaron, con cifras y documentos, cómo operó Pérez el fichaje del defensa procedente del Patriotas Boyacá de su natal Colombia.

Resulta que aún con contrato, eso sí a punto de expirar, el club cafetalero dejó salir a Vanegas a cambio de apenas 25 mil dólares, es decir, nomás para que le supiera a algo al modesto equipo. El representante abogó por la salida para cumplir el sueño de jugar en el extranjero a sus 25 años. La cesión del club fue a una empresa de Miami, donde casualmente vive y opera Pérez.

Sin embargo, al Toluca no le salió tan barato. Me contó mi oreja que los Diablos acaban de desembolsar cerca de 900 mil dolarucos por hacerse del jugador, que en teoría ya estaba libre. Entre mis primeras preguntas estaban por supuesto si Paco Suinaga, presidente del club escalarta, sabe de las condiciones: “Pues él operó el fichaje”. Cristante estuvo de acuerdo en traerlo.

Así que una vez más, Valentín Díez sigue pagando y pagando en un equipo que fue histórico, pero en el que vuelve a sonar más la caja registradora que los gritos de la afición por un campeonato, eso sí, no es para el dueño o las arcas del club, sino para los bolsillos de unos cuantos.

SE VE DE REGRESO EN EL NIDO

Del caso Renato hay poco avance, pero vale la pena recordarlo. Te escribí las intenciones de la directiva del Ame: medirle el agua a la opinión de la afición sobre la posibilidad de reincorporar a Ibarra al club emplumado. Baños lo quiere y Solari lo ve como opción. Pero falta la luz verde del jefe de jefes, que fue quien le cerró la puerta del Nido, así que con resultados positivos sobre la percepción del americanismo sobre su regreso irán a hacer la petición al patrón.

Incluso, si no llegan a colocar a Benedetti en ningún club, ya con la venia de Azcárraga, darán de baja al Poeta, lo congelarán si nadie lo quiere y darán ese lugar de extranjero a Ibarra.

En lo que llega el ‘ok’ del patrón, Renato trabaja pensando que el perdón se haga realidad, luce tranquilo y en forma. En su entorno familiar me cuentan que lo ven jugando nuevamente con las Águilas, incluso va mejorando su relación con Lucely Chalá, quien lo acusó de violencia familiar en marzo del 2020, y que en los meses recientes le ha permitido ver a sus hijos con la respectiva pensión alimenticia pactada. Incluso mis amigos de RÉCORD publicaron imágenes donde jugaban este fin de semana en el entrenamiento en el Azteca.

El ecuatoriano ha acudido a charlas sobre la violencia de género y todo marcha sin exabruptos. También en Coapa ya se mueve de nuevo como pez en el agua y aunque no ha participado en interescuadras, su mentalidad está enfocada. Te puedo contar que Renato se ve incluso ganando otro título en el Nido. Veamos.

SE SALVAN GRACIAS A LA ESPOSA

Ya te había escrito que las cochinadas no tienen freno en Correcaminos de la Liga de Expansión Em Ex, que no podía creer cómo se la aplicaban a los de Segunda Premier para no entrar a la división cuando había casos peores para aventar al aire que tampoco deberían participar. Pues el proyecto que encabeza Miguel Mansur se salvó de ser cepillado por el gober gracias a la intervención de la señora. Me explico.

Exhibí hace unas columnas que el polémico gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, había destapado a su gallo para sucederlo, César Verástegui, mejor conocido como ‘Truco’, quien a su vez eligió a Felipe del Ángel Malibrán para ser presidente del Corre y ya hasta había empezado a armar un proyecto alterno al de Mansur, lo que estaba por hacer estallar la bomba porque había dobles compromisos para el equipo de la UAT.

Peeeeero, llegó a poner orden quien manda en casa. Pues cuando se dio cuenta que iban a quitar a su marido, Edna Arévalo, esposa de Mansur, se aplicó para frenar el cambio de presidente. ¿Qué hizo? Resulta que es una de las mejores amigas de Mariana Goméz, la mujer del Gober, así que se aplicó. Bastó una comida entre las señoras para explicarle la situación y pedirle que dejara a Miguel en el Corre. La convenció. Y ésta a su esposo, García de Cabeza de Vaca.

Así que, Mansur le debe a su mujer que le salvó el pellejo y podrá seguir haciendo el revoltijo acostumbrado con el equipo de la UAT. Veamos si la Expansión lo sigue protegiendo. Eso sí, hay otros que están haciendo cochinadas, ya te cuento en la siguiente de otro que calladito ya armó hasta triples contratos para que no lo detecten.

EL ROMPIMIENTO NO ES NUEVO

Y de salida te cuento del pleito entre Santos y Fox Sports que terminó con el rompimiento de ambos para que los partidos de los Guerreros no pasen por el canal azul. Hoy, va la postura de los Irarragorri Boys. De entrada, tiene casi dos años que el club de Torreón se quejó por la venta por parte de Disney, al grado de elevar el caso a juicio que se dirimirá en Los Ángeles en próximos meses.

Mis compadres de la laguna aseguran que ‘Disney/Fox decidió vender los derechos de transmisión sin previo aviso ni consentimiento’, además de que ‘incumplieron obligaciones’ y no les informaron a pesar de que lo solicitaron. Santos argumenta que se vio obligado a asegurar sus derechos a través de un litigio y la terminación del contrato efectivo al 17 de julio, fecha que ya pasó y que derivó en el comunicado del canal que ya conocemos. Así que el rompimiento no es nuevo, sólo que ya llegó la fecha de hacerlo efectivo.

En la siguiente columna te detallaré la postura de Disney y el canal y algo de lo que harán, porque no se van a quedar cruzados de brazos. Se viene lo más intenso de este pleito.

MILLONARIA Y PELIGROSA BÚSQUEDA DE DOÑA TELE

Ahora, el club de Torreón está en busca de una nueva televisora para que transmita sus juegos, que arrancan en la Jornada 2 del domingo 1 de agosto, ni más ni menos que recibiendo a La Máquina. El gran problema es que no existe en el planeta tierra ninguna que les vaya a dar lo que arreglaron en su momento con Carlos Martínez, quien les aseguró la friolera de 14 melones de los verdes al año, más bonos que podían llegar a ¡20 mdd con una Final! Nadie se los va a pagar. N-a-d-i-e.

Santos era el segundo mejor atendido por FS, sólo por debajo de Rayados, otra locura que aseguró el exdirectivo del canal, que por cierto, lidera la transferencia a Grupo Lauman, el comprador que tendrá control completo mínimo hasta septiembre. Si es que se apuran.

ESPN está bloqueado por ley para ser el bueno que los transmita; a Imagen no le interesa comprar más derechos; con TV Azteca ya tocaron puerta, pero está lejos de ofrecerles el platal que les dio FS y con Televisa podrían llegar a un arreglo gracias a la buena relación que han tenido de casi ‘socios’ en los últimos años, pero los de Chapultepec no ven buen negocio en entrarle solos a los derechos. Compartidos podría ser.

Es tan complicado el caso, que incluso si alguna de estas televisoras entra a transmitir a Santos podría aventarse un trompo con Disney, por el juicio que comenzará en Los Ángeles en unos meses, pues el ratón Miguelito se comprometió en la venta a Grupo Lauman que no dejaría el pleito, sino que lo llevarían los antiguos dueños hasta que acabe. La moneda está en el aire.

