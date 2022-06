Era suyo y lo dejaron ir

Leo muy dolida a la 'Nación Pitufa' por el retorno del Cabeza Rodríguez a México a un club que no es Cruz Azul, y se entiende que cale hondo, pero la ventanilla de reclamaciones tiene nombre y apellido del responsable: Jaime Ordiales. No hay más.

Y no se vayan con la finta de que Jonathan prefirió al América sobre La Máquina, porque en realidad no tuvo de otra. Desde La Noria pudieron regresarlo antes que los emplumados, pues el representante habló con el director deportivo celeste primero, sin negociar aún con las Águilas. Sin embargo, Ordiales les dio un elegante ‘gracias, pero por ahorita no joven’, y así le dejó el fichaje en bandeja de plata a Baños y compañía.

Es más, el jueves pasado durante el evento que Televisa hizo en el Azteca por la designación de sedes del Mundial 2026, Víctor Velázquez, acompañado por Ordiales, charló con Emilio Azcárraga y le aseguró que Cruz Azul no tenía problema en dejarle al jugador.

Y si no era el América, la gente de Rodríguez ya había sido contactada desde la MLS por el LAFC, cosa que también sabía La Máquina y tampoco la impulsó a hacer un esfuerzo por recuperarlo. Así que si los Cementeros quieren dirigir su furia por no recuperar al Cabeza ya saben a dónde apuntar.

BUENO, BONITO Y BARATO

¿Y qué me dices ahora de cómo está fichando el Ame? Siguiendo con el Cabezón, resulta que cuando en el Nido supieron que por Berterame tenían que desembolsar 10 melones europeos por sólo la mitad del pase, y que además 30 por ciento de esa lana era por la comisión que impuso el representante del exgoleador del San Luis, decidieron dejar pasar la opción. Fue la primera oferta mexicana que recibió el Atleti por el argentino y cuando creían que otros se desencantarían por las condiciones, tenía que aparecer el milloneta de la Liga Meme X para aceptarlas sin chistar, es decir, mis Rayados súper poderosos. Lo raro es que no haya firmado aún, pero es otra historia.

Ahora, la negociación con Al Nasser fue rápida y transparente: los árabes quisieron ganarle un poco a lo que ya habían desembolsado por el uruguayo, así que se los dejaron en 6 millones gringos, poco más de tres para el club de Riad y el resto para Cruz Azul, que eran los pagos que aún quedaban por llegar a La Noria desde Medio Oriente.

Otro caso de que salió bueno, bonito y más barato es lo de Araujo, por quien pagaron casi 3 melones de los verdes al Celta, y no los 8 MDD que se dejó pedir el Puebla por Isra Reyes. Y ya qué decir de Damm, que aunque no gusta a muchos, al América le va a salir casi regalado, pues no sólo aterriza gratis en Coapa, sino que se bajó el salario casi al mínimo para un jugador consolidado en primera.

MEJOR SIN ESTRELLAS

Ahora, con Cruz Azul hay más que el caso del Cabeza, pues hoy presentan el nuevo uniforme, que por cierto me parece de nuevo muy triste, con el escudo sin las nueve estrellas que ha conquistado La Máquina.

El cambio de diseño se debe a un tema legal, pues hay temor en la actual directiva que la gente de Billy Álvarez pueda volver y reclamar al equipo tras registrar ese modelo, así que lo cambiaron.

El tema en particular de las estrellas es porque la firma que los viste, Joma, no pudo cumplir con ponerle a tiempo La Novena cuando la ganaron, como ha fallado en varias ocasiones, y se las prefirieron quitar para evitar más problemas futuros en caso de ganar otro título.

LO TENÍAN AMARRADO

Otros que siguen comprando a diestra y siniestra son los Diablos, de los que ya te había adelantado que iban a desprenderse de su exgoleador Canelo, al que oficialmente le dijeron adiós, pues tenían amarrado a su nuevo romperredes hace rato.

Aunque se dieron tiempo de sondear un ‘bombazo mediático’, que pudo ser Cavanni o De Jong, en realidad al que Ambriz había solicitado lo tenían asegurado desde antes: Carlos González, un delantero que Nacho conoce desde Necaxa y por el que pagarán cinco melones gringos a Tigres. Lo único que falta es ponerse de acuerdo en el salario, pues me dicen que Charlie es duro con los pesos y les va a exigir lo que cree que vale. Está por cerrarse.

CON MICRO FICHAN EN EL EXTRANJERO

Varios me han preguntado qué está pasando con la desbandada de narradores que estaban en SKY México, que ya avisaron en sus redes que se van de la señal restringida que tenía oficinas en la Ciudad de México y que se mudan a Colombia. Pues es un crecimiento para todos estos chavos que estaban acostumbrados a narrar de a solapa los partidos que tenía en exclusiva este sistema de cable, especialmente de la Premier League.

Pues justo por el torneo inglés se van ahora con Paramount, quien les ofreció una mejora sustancial en el sueldo (la mayoría rozará los 100 mil pesos garantizados al mes) y además hasta depa les puso en la tierra del café, para que desde allá transmitan en esta señal que le ganó los derechos de la Liga Inglesa a SKY. Éxito para todos ellos.

