¿Es el Tri una prioridad para Álvaro Fidalgo?

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la nueva camiseta de mi Selección, y debo decir que es una verdadera joya. Lo interesante es que la emoción que generó el nuevo jersey ha revivido la esperanza de ver a Fidalgo con el Tricolor. Pues bien, les tengo novedades sobre este tema...

Me cuentan que la prioridad de Álvaro sigue siendo muy clara: regresar a jugar a Europa. Entiende que, con esta decisión, estaría sacrificando su posibilidad de representar a la Selección. Lo que sé es que, en caso de recibir una buena oferta, el Mago podría salir este mismo verano, ya que el club está al tanto de su intención de dar el salto al Viejo Continente.

Recordemos que si Álvaro se marcha antes de febrero de 2026, no podría cumplir con el requisito de haber vivido cinco años en México para poder representar a la Selección. Así que, a guardar las matracas y los tambores, porque si llega una oferta interesante, este sueño podría terminarse.

Lo que sé con certeza es que una oferta atractiva tendría que ser aceptada por el jugador, y sería de algún club que le interese, ya que, aunque han llegado ofertas económicas interesantes para el América, no han sido del agrado del Mago.

TODO ES SHOW

La semana pasada se hizo viral un video donde mi querido Martinoli, con toda la furia del mundo, le quitó el teléfono a Luis García y lo lanzó, todo porque el doctor no le prestaba atención. Claro, la gente comenzó a especular sobre problemas en el paraíso, pero les puedo contar de primera mano que tanto el doctor García como Martinoli no dan un paso sin pensar en el negocio. Ellos facturan todo, hasta sus peleas "ficticias". Así es, esa "pelea" fue un montaje para promocionar un teléfono móvil. Pero, como ya se imaginarán, no les diré la marca, porque, como dirían: "acá no se ha caído con la del Puebla".

Así que tranquilos, porque esa dupla va para largo y seguirá generando ingresos como Shakira. Ambos son muy astutos en los negocios, y sé de buena fuente que no trabajan por poco.

PRENDEN VELADORAS POR SHAKIRA

Y hablando de quienes realmente saben cómo facturar, nuestra reina Shakira ha encendido los ánimos en Guadalajara. La colombiana se presentó este domingo y lunes en el estadio de las Chivas para hacer bailar a los tapatíos. El detalle es que la cancha del Rebaño ha quedado en condiciones delicadas.

Me cuentan que el equipo pidió que se cuidara el césped lo más posible, pero eso ya está fuera de sus manos. Lo que sí pueden controlar es el mantenimiento que le darán al terreno de juego una vez que se termine de desmontar el escenario, este martes. Afortunadamente, cuentan con la fecha FIFA para trabajar en la cancha, pero los encargados del estadio están bastante preocupados. Ya prendieron sus veladoras, porque algunos sectores del césped ya estaban en mal estado, y con el desgaste causado por los conciertos, el deterioro podría empeorar.

En Chivas tendrán que ponerle mucha atención al mantenimiento de la cancha para evitar mayores problemas en lo que queda del torneo. En lo futbolístico, este torneo ha sido un verdadero viacrucis

