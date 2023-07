Europa o el norte

Muy movida esta semana en futbol de estufa. Me arranco con un seleccionado, Luis Chávez, que volvió a mojar anoche con el Tri de tiro libre. Golazo. Pues la idea de Pachuca y del mediocampista es esperar a una oferta del Viejo Continente. Peeeeero, la realidad es que no ha llegado nada a la Bella Airosa. Ni de PSV ni de nadie.

De donde sí están dispuestos a poner los billetes es en el norte, pues el Monterrey mandó la oferta superior a los 10 melones de dólares por un porcentaje de la carta. Así que en Pachuca ya le dijeron a Chávez: si no llega la de Europa, agarra la de Rayados, nos conviene a todos. Si tengo que apostar, lo veo con franjas azul y blanco, pero entrenando en El Barrial. Al tiempo.

REEMPLAZO DE LA DUPLA

Donde también andan movidos es en el Atlas, pues Santos, de Brasil y del inmortal Pelé, está a nada de quitarles al delantero que les quedaba de la sensacional dupla del 'Bi', al argentino Julito Furch.

Pues me contaron que ya tienen arreglo con Tigres para traer al reemplazo, cedido por un año: el ecuatoriano Jordy Caicedo. El atacante llegó con bombo y platillo desde Rusia, pero me cuentan que en la Sultana le ganó la fiesta y nunca pudo despuntar. Los Ti-gue-res lo prestaron al Sivasspor de Turquía y regresó tras medio año, pero sin lugar en el club de San Nico.

Ya está el arreglo, falta que se cierre lo de Furch. Ahora, lo de Ozziel a Tigres: lo cierto es que el club norteño lo quiere, pero en Atlas me aseguran que no tienen negociación aún. Perder a un tercer elemento ofensivo sería desastroso. Veamos.

SE LES FUE EL VERDUGO

Por cierto que en la eliminación de los Estados Unidos a manos de Panamá en penaltis, el verdugo de los gringos fue Adalberto Carrasquilla, mediocampista del Houston Dynamo, al que Pumas buscó para incorporarlo, pero prefirió quedarse en la Eme-Ele-Ese.

NO TODOS ESTÁN PARA EMIGRAR

Los Orlegis se pusieron las pilas y armaron un programón para llevar talento mexicano a Europa: seis juveniles se van al Sporting de Gijón no sólo para formarse por poco más de dos años en una de las canteras históricas de España, sino que además van a obtener el pasaporte español, que se gana por vivir legalmente por este periodo de tiempo. Se van chicos promesas de Santos y Atlas, además de que se apuntó con mucho entusiasmo el América para mandarles a Franco Rosano y Ángel Contreras a que se desarrollen en El Mareo, de donde salieron figurones como Luis Enrique y David Villa.

Lo peor que puede pasar es que regresen al Nido sin convencer al Gijón de subirlos a primer equipo, o a otro club del Viejo Continente, a los 20 años, a seguir formándose en Coapa, ¡pero ya con el documento de comunitarios europeos! Es un lujo que pocos tienen. Me contaron que los Orlegis no sólo compartieron el proyecto con las Águilas, sino con Chivas también, otro equipo especialista en generar talento, pero al Guadalajara le entraron las dudas de último minuto y prefirió aguantar por esta ocasión. Si resulta positivo este nuevo programa para llevar juveniles a España, me cuentan que hay puertas abiertas para que otras instituciones mexicanas se sumen a la ventana del Sporting. Veamos.

SE PERDIERON A UN CAMPEÓN

Pues ya salió el 'Conejo' Pérez a decirle al mundo que los fichajes del 'Mudo' Aguirre y de Matheus Dória no se hicieron por tema económico, no por un caso de lesiones, como le pidió la directiva encabezada por Víctor Velázquez a sus amaestrados de la prensa amiga. Quemón duro para el equipo celeste y ojalá que no tenga repercusión para el director deportivo por ser tan franco en la entrevista que tuvo con mis compas de As.com.

Del otro lado, me contaron que en Santos, aunque hubo tremendo enojo porque sus jugadores estuvieron encerrados sin razón por once días en la Ciudad de México sin hacer pretemporada, después el Inge Velázquez y sus canchanchanes buscaron a la directiva guerrera para aclarar la situación y les pidieron perdón por alterar los planes deportivos, por lo que del lado de los de Torreón quedaron sin resentimientos por la mala jugada que les hicieron.

Eso sí, los jugadores, en especial Matheus, siguen con la espinita. Y me cuentan que en los planes que tenía Santos era reincorporar ante la falta de Dória a un exjugador campeón con los de La Comarca, que al final se quedó en uno de los equipos del grupo: Carlos Izquierdoz, que sigue con el Sporting de Gijón desde hace un año y por ahora no volverá a la tierra que conquistó con su futbol.

