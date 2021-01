Federico Viñas abandonará al América en 2021

VIÑAS SE VA, SE VA…

No ahorita. Para que no se alarmen los americanistas. Pero es inminente su salida en este año. Me explico. No cabe duda que mi chavo Fede Viñas brincará el charco a Europa por sus buenas actuaciones con América y lo veo en un buen club del Viejo Continente. Por este Guard1anes, seguirá nutriendo de goles a las Águilas y a pesar de que ya hay interés de equipos de Inglaterra, España e Italia, me cuentan que su gente quiere esperar al bombazo para el verano, cuando se pueden abrir las carteras.

El uruguayo fue una ganga para América: llegó a préstamo por 200 mil dolarucos, luego lo compraron en casi 2 millones de los verdes y me aseguran que lo terminarán vendiendo en, al menos, ¡20 melones de dólares! Sería un negociazo para los emplumados, de esos que hace un buen rato que ya no tienen. Viñas es un diamante en bruto y de las pocas medallas que deben ser colgadas a Santiago Baños, que tanta crítica ha recibido.

SE TAMBALEA RELEVO ESPAÑOL Y VA EL COMPADRE

Por cierto, ¿ya leíste a mi padawan Castillo en el tema arbitral? Resulta que cepillaron al Bodoque Ángeles, como te lo adelanté en esta columna, es el manotazo que vino tras el relajo que se montaron los árbitros el torneo anterior. El compadre ya no estará en la parte de la instrucción en la Comisión de Brizio y buscaron solución europea.

Resulta que el bueno para sucederlo era el español Alberto Undiano Mallenco, un tipo reconocido por su trayectoria, pero alejado de las circunstancias tan peculiares del arbitraje mexicano. Peeeeero, me dicen que se cayó de última hora, que el tema del salario fue la gran traba.

¿Quieres saber cuánto pedía? Te revelo que Ángeles se metía casi 50 mil pesos a la quincena. El ibérico pedía al mes 25 mil …dólares, es decir casi medio melón de la moneda del águila. Luego te cuento cuánto gana Brizio.

Pues con el puesto vacante, me aseguran que Brizio pondrá a su otro compadre, Mauricio Morales, aquel de las pachangas y el nepotismo sin castigo. No cabe duda que esa parte de la Femexfut sigue siendo tierra sin ley. Bueno, mejor dicho: tierra con la ley de ‘Los amigos de Brizio’.

MIKEL TRAE LANA A LA LIGA MX

Te cuento que mañana se hace oficial un nuevo patrocinador para la Liga MX, uno choncho y que tanto se necesitaba en época de vacas flacas; aunque no voy a revelar de qué bebida se trata, sí quiero dejarte en claro que es un reconocimiento que se debe cargar a Mikel Arriola, que nomás llegó a las oficinas de Toluca y ya cerró un buen trato. Ya te contaré después por qué le dicen ‘El Príncipe de las Empresas’ y cómo lo pueden aprovechar Doña Fede y Doña Liga.

LE ECHAN LA MANO A ORLEGI CON MALECK

Resulta que Joao Maleck sí va a poder jugar en la Liga de Expansión MX, pero no con Pumas Tabasco como te escribí, Chucho Ramírez no logró cerrar el trato, sino con los Alteños de Tepatitlán de Morelos. Increíble, pero cierto.

Me contaron que todo fue idea del dueño del Tepa, Carlos Martín del Campo, aquel que fue presidente del Atlas hace una década, y que ha hecho un próspero negocio en el ramo de la distribución automotriz, de autos y camionetas, especialmente por sus tratos con gobierno. Bueno, el chiste es que el jefe se puso a las órdenes de Alejandro Irarragorri y Grupo Orlegi para echarle el guante con el problemita; a ver luego cómo se las cobra. Y listo. Este muchacho Maleck que tiene tremendo talento en los pies, pero que increíblemente está libre luego de asesinar a una pareja por manejo imprudencial tendrá un lugar en nuestro futbol. Sólo en nuestro futbol. Inaudito.

CEPILLARON A OTRO POR ‘COQUETO’

¡Pero eso no es todo! Resulta que en el Tepa cortaron hace poco a otro jugador por temas de disciplina, quien ya salió a quejarse en redes sociales por la llegada de Maleck: “Qué ironía, me corren por salir a un antro y contratan a un ‘wey’ que va saliendo del reclusorio”, escribió en redes sociales Leo Guzmán, el delantero cepillado en septiembre pasado. Y como casi no me gusta el chisme, ya investigué y te cuento.

Pues el ‘Loco’ efectivamente se fue de antro en Tepatitlán con un amigo suyo, Chuy Isijara, quien recientemente dejó al Atlas para ir a Santos. Pero esa no fue la ‘indisciplina’ que realmente le costó la chamba. Resulta que el delantero del Tepa empezó a coquetear con una chava en la pachanga, muy insistente el futbolista, y la guapa medio le dio entrada y estuvieron juntos en la fiesta.

Pasó, hasta que se enteraron en la directiva quién era la susodicha: resultó ser la ‘novia’ de uno de los patrocinadores del club, casado por cierto, quien se enteró de la noche en la que le andaban pedaleando la bicicleta’ y estalló el volcán, amenazó con retirar el apoyo comercial al club si no cortaban al ‘Loco’. Dicho y hecho. Guzmán hoy anda sin equipo. Cosas del futbol.