Femexfut, sin malestar por estadía de Tata en Argentina

TENÍA PERMISO DE VIAJAR

Para acabar con la polémica innecesaria que envolvió al Tata Martino por su visita a Argentina, donde charló con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, te puedo contar que en las altas esferas de Doña Fede no hay molestia, pues en la planeación que se hizo para el segundo semestre de este año estaba contemplado el viaje durante julio.

A Martino le dieron permiso de recuperarse totalmente de su salud, de la mano y compañía de sus seres queridos, para recargar energía y encarar el resto del año metido de lleno con el Tri. Eso sí, todo su cuerpo técnico se quedó en nuestro país en las labores de visorias en México de las jornadas del incipiente Apertura 2022.

MÁS MEXICANO QUE EL TAMAL

Vaya revuelo que se sigue armando con el fichaje oficial de Ormeño con Chivas, por su presente con la Selección de Perú, a pesar de ser más mexicano que la torta de tamal. Y aquello de que tiene que renunciar a la representación inca no fue un condicionante para contratarlo con el Rebaño.

El Guadalajara aclaró que aquellas declaraciones de Jorge Vergara, cuando anunció que en el equipo tapatío no podrían estar futbolistas de selecciones extranjeras, quedaron ya sin efecto para el Rebaño, cosa que no interfiere con su tradicional filosofía de jugar con puro paisano.

Te muestro una imagen de los estatutos de Chivas, en la que la única condición que pide para jugar en el club es que sea mexicano por nacimiento, cosa que cumple Santiago. Ya que después, Martino haya dejado pasar la oportunidad de convocarlo al Tri tras su irrupción con Puebla y que Gareca lo llamara a Perú, es otra cosa. Ormeño quería jugar con la Selección Azteca antes que con los sudamericanos, pero al final no pudo, y eso no le quita lo mexicano, así que no hay cabida para la polémica que se ha armado.

ASÍ GANAN TODOS

Y siguiendo con el tema, por qué aceptó la Chofis ir al Pachuca. Al final lo entendió, que el fichaje era ganar para todos: primero, porque le quedaba contrato de seis meses con el Rebaño y no había forma de que volviera a vestir la playera rojiblanca, pues el castigo por la indisciplina vino directamente de Amaury Vergara y nadie lo iba a contradecir. Si López no aceptaba jugar en otro equipo, iba a tener que parar medio año, cosa que sería catastrófica para su ya de por sí complicado presente.

A Chivas le convenía hacer la transacción ya para que el jugador no se le fuera libre en medio año, así le podía sacar rendimiento y aprovechar para que sirviera de moneda de cambio en la llegada de Ormeño. Al final, Chofis lo comprendió, y con la oferta que le hizo Pachuca, se convenció de emigrar a la Bella Airosa. Y todos contentos.

SE ADELANTA EL TAPADO

El tiempo corre y en Doña Fede siguen deshojando la margarita para tener al nuevo director de selecciones. Ya te había contado que Pepe Riestra del Atlas era el candidato principal, pero me contaron que hay otro que pisa el acelerador para quedarse con el puesto.

Pregunté si Guillermo Cantú era opción y me explicaron que como el exdirectivo de la FMF había renunciado, se había cerrado las puertas para volver. También que en el América había uno con buen perfil, no Héctor González Iñárritu, quien también ocupó la silla, sino Santiago Baños, pero que sabían que era casi imposible que lo dejaran salir del Nido por ahora.

Así que la opción se redujo y en el Norte está otro que llena los requisitos: Duilio Davino, con quien están negociando que Rayados le permita dejar al equipo para poder convertirse en el encargado del Tri y sus divisiones con límite de edad. Doña Federación trabaja a velocidad para resolverlo, pues quiere anunciar al nuevo encargado esta semana.

TODO POR LA CANASTILLA

Resultó extraña la transmisión de ESPN del San Luis ante Rayados este fin de semana, sobre todo por la toma tan lejana del partido, a la que estamos poco acostumbrados. Los jugadores parecían miniaturas.

Me contaron que el problema fue de la producción del partido, que es generada por Televisa, por la señal que mandan a Univisión en Estados Unidos, pues la posición de la cámara central en la canastilla habitual del Alfonso Lastras estaba inservible y tuvieron que subirla hasta el techo del inmueble, y de ahí adaptaron la transmisión. Para el siguiente juego debe estar arreglado.

