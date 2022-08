Ferretti, Chaco y Hugo Sánchez, las opciones de Cruz Azul

¿Y EL MAQUINISTA?

Para el timón de La Máquina ya pusieron al Potro Gutiérrez en combo con el Conejo Pérez. Me dicen que el excampeón del mundo Sub 17 ya cuenta con fecha de caducidad: tiene tres partidos para ver qué hace con Cruz Azul, dos ‘accesibles’ como Gallos y Bravos, y uno muy rudo al visitar a Rayados. Si no convence, entra el relevo. Ese es el plan.

Mientras, la búsqueda del bueno para el banquillo está con todo, así que empezarás a escuchar muchos nombres de aquí para allá y de regreso. Hoy no hay ningún candidato claro, pero te dejo tres de los apellidos que me cuentan que están en la mesa y gustan por razones distintas: Ferretti, por su gran experiencia y control de equipo, pues además puede hacer mancuerna con el nuevo director deportivo. Giménez, pues el Chaco es muy querido por la afición y no ven mal darle la oportunidad, pero sería hasta el siguiente certamen por su compromiso actual con Mazatlán. Y por último, el capricho de esta directiva que por angas o mangas no se ha hecho: Hugo Sánchez. ¿Te gustan?

ABOGADO METE SU CUCHARA

En Cruz Azul le movieron a algo que marchaba a las mil maravillas, y ahora no saben cómo arreglarlo. Me contaron que además de Jaime Ordiales, al principal asesor de Víctor Velázquez en temas legales le encanta meter su cuchara en La Noria: el hijo del magistrado Rafa Anzures, del mismo nombre.

Fue quien corrió a Álvaro Dávila y directiva y ahora es quien busca al relevo para director deportivo, pues ya hay decisión tomada de que López de Silanes no se queda para cargar los peregrinos. Así que ni se ilusione. O que convenza a Anzures Jr.

CRUZ AZUL

Ahora, hay que ser claros: Ordiales no le cumplió al club y menos a Aguirre. Las peticiones del charrúa se quedaron en el buzón de cosas sin importancia. De los cinco refuerzos que le pidió, sólo le trajo a Rotondi. El colmo fue la petición de esta directiva de poner a Jurado encima de Corona. ¿Te imaginas que Chuy no hubiera gritado ante América para evitar la goleada?

Aguirre se equivocó después con Corona, pues le tuvo miedo a que si lo mandaba a la tribuna le podía voltear a la afición, así que prefirió hacer la increíble de tener dos porteros en la banca.

Ordiales sigue como asesor de Velázquez desde la selección, me dicen que tiene enamorado al mandamás cementero, que le compra todo lo que dice. Veamos si con el nuevo director deportivo ya se desencanta.

LA PETICIÓN DEL RECTOR

Qué lío con otros que trataron de componer lo que no estaba descompuesto. Me arranco con Pumas.

El único que respalda a Lillini a capa y espada es el doctor Mejía Barón, quien no sólo le dio espaldarazo en corto en cantera, sino que la semana pasada salió a explicar ante el micrófono por qué confía aún en su proyecto.

Si Pumas iba tan bien con su plantel modesto, estuve preguntando por qué cambiaron tan radicalmente su política de fichajes para traer a tanto extranjero, incluido el PumasBoy mayor, Dani Alves, y ya salió el peine.

Me explicaron que en la reunión para cerrar el torneo pasado, después del paseo que les acomodó Chivas en Repechaje y luego de perder la Final de Concacaf, el Rector Graue les lanzó un objetivo a cumplir sí o sí antes de que se marche: “Hacer Campeón a Pumas”. Al doctor le queda al menos año y medio de mandato, por lo que el Inge Silva y su directiva de inmediato puso manos a la obra. Lillini puso nombres de refuerzos y los palomearon de inmediato. La salida de Mozo se gestó para tener recursos a fin de traer lo requerido para cumplir la orden ‘presidencial’.

Y apareció como caída del cielo la chance de fichar a Dani Alves, por lo que Universidad dijo que sí a todo lo necesario para que el futbolista más galardonado de la historia ayudara a la gran meta. ¿Fue un error contratarlo? Por supuesto que no, ayuda a muchas cosas, como mejorar la taquilla y vender playeras. La falla es haber cambiado el sistema para que luzca el brasileño, incluso dejarlo tanto tiempo en el campo.

No me queda duda que mañana contra Tigres, un duelo bravísimo, veremos al brasileño en una función donde no tenga que correr tanto y pueda aportar el talento que todos sabemos que tiene.

AL RELEVO

Desde la alta plana de la UNAM ya piden la cabeza del técnico y en la directiva de Cantera escuchan; por eso, el Tuca Ferretti ya fue contactado para sondear si puede entrarle al relevo. Todo apunta que será hasta el siguiente torneo, pero una catástrofe ante Tigres y Chivas podría acelerar la salida de Lillini.

OTRA NAVIDAD EN SANTA ÚRSULA

Para terminar con lo del Azteca, ya me confirmaron que la remodelación en realidad va a empezar hasta diciembre próximo, es decir, lo más probable es que America y Cruz Azul jueguen 2023 en Santa Úrsula.

El tema fue que la NFL no quiso mover de fecha el partido en México y como es hasta finales de noviembre, pues Televisa ya mejor empezará con la manita de gato al final del año.

Eso sí, lo que me cuentan que está en chino es lo del centro comercial y el hotel, pues el pleito con los vecinos está rudo y el Gobierno de la CDMX ya les volteó bandera, es decir, primero dijo que sí iban a ayudar y ahora la doctora y sus muchachos se están haciendo de la vista gorda. Ni modo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI AFIRMÓ NO TENER PROBLEMA SI ES RELEVADO POR EL TUCA.