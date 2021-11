Freire ordenó no entonar el 'Goya' con afición de Pumas

CONTRA LAS PORRAS

Se hizo el milagro que tanto esperaba Pumas, que parecía negarse luego de la humillación en casa ante Santos, pero que fue rescatado con otra épica ante Cruz Azul como la del domingo en CU. Se colaron al repechaje y estoy seguro que ni el diablo se lo quería topar en la eliminación por Liguilla.

Lo que no me cabe en la cabeza aún es la actitud de algunos jugadores de Universidad, que desairaron a las porras y no fueron a entonar los clásicos e históricos goyas tras el partido con La Máquina. Pero ya me enteré quién ordenó el desdén.

Primero, hay que recordar que en dos de los últimos juegos, fueron las porras las que desairaron a los futbolistas, pues no se quedaron a entonar los goyas en la derrota contra América en el Azteca, cuando fue evidente el rompimiento, y luego ante Santos, donde se sumó más afición en CU con abucheos y mentadas, incluso baño a la salida.

Pues ahora, uno de los extranjeros que está bien enchilado con los aficionados, ordenó a sus compañeros que no fueran tras darle la voltereta a La Máquina, incluso causando desconcierto en varios canteranos que ya iban hacia las porras: Nico Freire es el que está con todo contra la tribuna, y como capitán, les dijo a sus compañeros que mejor se fueran a vestidores.

Vaya que le falta inteligencia emocional al defensa, pues no te puedes pelear con los fanáticos por más críticas que hayas recibido. Una pena que la directiva no pueda arreglar el asunto.

SE LA CANTÓ A AFICIONADO

Y otro que también está molesto con la afición azul y oro es Dinenno, quien se quedó a firmar playeras a pesar de haber caído contra Santos; mientras repartía autógrafos, recibió críticas por haber fallado un penalti y le pidieron “echarle huevos como extranjero”, ante lo que el delantero se prendió y respondió: “A vos te rompo la cabeza”. Vaya que hace falta autocrítica y calma para no engancharse tan fácil.

NO SE ‘MUDAN’ COMO MENSAJE

Se especuló que Cruz Azul podía cambiar de sede para el Repechaje contra Rayados, por el veto que tiene el Azteca tras los sonoros ‘gritos prohibidos’ que se lanzaron desde las tribunas, pero ya ayer te adelanté: la directiva decidió jugar a puerta cerrada.

A pesar de que ayer se especuló que La Máquina buscaba como sede a Toluca o Pachuca, pues la parte deportiva del equipo prefería esa opción, la realidad es que la directiva determinó seguir en el Coloso de Santa Úrsula para ayudar a mandar un mensaje claro a la afición: no se puede gritar ‘puto’ en el estadio, o vendrán peores consecuencias que esta. Con todo y lo que pierden en lo deportivo y en lo económico. Vaya convicción. Bien ahí.

HAY MOLESTIA, PERO NO POR SALARIOS

Y también se soltó el rumor de que los jugadores de Cruz Azul habían bajado el rendimiento por una cuestión de salarios y premios, que no había pagado el club a tiempo y no sé qué tanto, pero acá vengo para poner las cosas claras como nadie más te lo va a explicar.

Resulta que la directiva y los futbolistas celestes llegaron a un acuerdo hace ya varios meses en cuanto al pago de los salarios, que estarían sujetos a fechas que no acostumbra el equipo por los efectos de la pandemia, pero nunca que no se pagarían o algo así. Y se ha cumplido como acordaron. Incluso dijeron que el premio por el Campeón de Campeones no había caído, cosa que es falsa: se ha pagado como se acordó. Quizás hay algunos que no sepan cómo están los acuerdos, pero no va por ahí la explicación de los malos resultados. Aclarado ese punto.

Ahora, sí hay otras cosas por las que hay molestia en el plantel, pero son temas administrativos en los que la Cooperativa ha metido la mano y raspó a los futbolistas. Y son absurdas, basta este ejemplo: Resulta que el palco del club en el Azteca que estaba asignado a las familias de los jugadores, a algún genio de la cementera se le ocurrió que por qué no mejor se lo daban a los cooperativistas. Y pues para pronto, adiós esposas e hijos de los jugadores. ¿Crees que esto no incomodaría al plantel?

El problema con La Máquina es que pertenece a una coopertativa que tiene más de 700 dueños, y si llega uno con una ideota como la que te conté, ¿cómo le dicen que no? Acá se necesita apretar el tema del control desde el consejo de administración para evitar problemas como éste.

¿DÓNDE SE ESCONDIÓ BRIZIO?

Seguimos esperando la explicación a por qué el gol de ‘doble golpe' en penalti del Cabecita Rodríguez sí se validó y el de Roger Martínez se anuló. En el cobro del cruzazulino, para justificar que se dio por bueno, Brizio explicó en su momento: “En este caso, el balón nunca se desplazó, aunque Jonathan lo toca con el pie izquierdo nunca se desplaza, y salió el tiro”. Ahora, en una jugada idéntica, pero que fue invalidada, Brizio hace mutis. Espero que tenga los pantalones para dar la cara pronto.

EN JUÁREZ SÍ SE LA PERDONAN

Mientras que la Liga MX ya tiene en la Disciplinaria el caso del Tuca Ferretti, que se aventó comentarios discriminatorios en la conferencia de prensa tras perder con sus ex Ti-gue-res, en Bravos se la van a perdonar. Así como lo lees.

Para mis compas de Ciudad Juárez, que tienen a una dueña como Alejandra de la Vega, quien ha luchado por posicionar alto a la mujer en medio de una industria dominada por los hombres, lo que dijo el Tuca fue tomado a manera de ‘broma’, pues estaba con los reporteros que cubrían sus conferencias cuando estaba en San Nicolás de los Garza. No habrá sanción interna, pues.

Es más, aunque siguen los rumores de que el técnico brasileño quiere alcanzar al doctor Mejía Barón en Ciudad Universitaria (cosa que no es real), el contrato de Ferretti sigue vigente con Bravos y no hay visión de cambiarlo.

EMPIEZA A CAMINAR EL ‘NUEVO FOX’

Me dicen que aunque Carlos Martínez sigue arraigado en Miami por la acusación de sobornos por los derechos del Mundial, ya está operando por completo en el ‘nuevo Fox Sports’ y los cambios se notan.

De entrada, el talento ya regresó a los estudios ubicados en el edificio de Periférico Sur, cosa que estaba prohibida mientras Disney tenía el control. Y me dicen que la barra de programación está en plena transformación, para que en enero ya veamos algo muy distinto a lo que está hoy al aire. Lo único que les puedo adelantar es que ya se van los programas de ‘entretenimiento’, y vienen nuevas propuestas enfocadas en el análisis y debate deportivo. Veamos cómo les queda.

