Galaxy se pondrá 'rudo' con Chivas por Efraín Álvarez

GALAXY NO QUIERE SOLTAR A CHIVAS

Te cuento que a Efra Álvarez, uno de los nombres que ronda el Guadalajara, el Galaxy lo ve como su gran futuro de la MLS; a diferencia de Antuna, al que el club angelino no le veía pasta para cosas importantes. El técnico de Los Ángeles en aquél momento, el Mellizo Barros Schelotto, le llegó a decir a la directiva encabezada por Te Kloese: ‘Uriel podría brillar en la MLS, por la falta de defensas fuertes, pero en una liga de mejor nivel se apagará’. Y juzgue usted.

Es más, como su carta pertenecía al City y otro cacho a Santos, desde la ciudad más mexicana de los Yunaited se los envolvieron como regalo al Rebaño para quitarse la bronca de su costo. Y hoy Chivas aún le debe al Manchester azul.

Así que traer a Efra no necesariamente pinta como la solución que necesita el Guadalajara, y el Galaxy ahí sí se las va a poner rudísima, no saldrá a préstamo y se los pondrán muy caro, así que váyanlo descartando.

SE PONE PEOR LA TRAICIÓN

Para mis compadres que les encanta especular con cosas como la lesión de Macías, nomás les explico que desde el martes, José Juan (para los que tampoco se saben el orden del nombre del delantero) entrena por separado con el Getafe, tratando de recuperarse para encarar la pretemporada con Míchel y llegar a tope al inicio de La Liga. Así que ni sigan inventando por ahí.

Lo que te tengo que contar es sobre lo que te escribí la semana pasada, de cómo Macías y Amaury pudieron salvar el desastre que casi ocasiona Higuera al mandar al delantero al León. Pues recibí muchas llamadas para contarme de eso y más de lo que hacía el Mirrey de Michoacán en Chivas. Rascándole a varios me fui para atrás, se queda corto lo que yo sabía. Es increíble el material que parece inagotable sobre este personaje investigado por el gobierno mexicano por lavado de dinero.

Como está rudo y extenso lo que te quiero contar, sólo te doy un adelanto de lo que publicaré el martes: Higuera le vio la cara a Vergara con Angélica Fuentes cuando ya estaban divorciados y en pleno pleito. Datos y pruebas de cómo el asesor financiero jaló agua para su molino desde el Rebaño. Se pone peor el recuento de la traición pues, que va a dar para harto comentario.

NO INSISTAN POR NICO

Vaya charla de Castillo con la gente del Club América que hizo sacar los kleenex a varios, el chileno terminó a moco tendido hablando de su retorno a las canchas el domingo pasado. Ya te decía que es casi un ‘milagro médico’. Pero me veo en la necesidad, por enésima ocasión, de publicar en esta columna que no tiene lugar con las Águilas el siguiente torneo.

Lo único que se busca con este tipo de contenidos y poniéndolo a jugar es que tenga vitrina para que algún otro equipo se interese en sus servicios. Me aseguran que América ni siquiera lo intentará vender, sino que buscan al menos un préstamo que les ayude a solventar una parte importante de su altísimo salario, que está entre los cinco más grandes de Coapa.

Y NO LE CONVENCE LA ‘10’

¿Te acuerdas que te conté que la ‘10’ libre en el Ame podía ser para Córdova? Justo porta ese número Castillo en la pretemporada y me acabo de enterar que no todos están convencidos de dársela a Sebas, en especial el posible portador.

Resulta que mientras el juvenil emplumado hace maletas para Tokio en busca de una medalla, el americanista le ha contado a su grupo más cercano que le gusta ‘demasiado’ usar el ‘17’, tanto en las Águilas como en el Tri, lo considera algo así como su número mágico porque lo inmortalizó en el Nido uno de sus ídolos, el gran Zaguinho, uno de sus ejemplos a seguir. A veces hasta por cábalas puede influir en la decisión de un futbolista.

MÁS AYUDA QUIEN NO ESTORBA

Y se fue finalmente Ordiales de Cruz Azul. Justo cuando en La Noria se cuestionaban qué carambas hacía el nombrado director deportivo, fue el propio Jaime quien entendió la indirecta y decidió hacerse a un lado del club. Se lo comentó al presidente Dávila y pues casi le dicen que ‘para luego ya era tarde’. Gracias y a lo que sigue.

El tema es que Ordiales aún tiene contrato vigente y para no dejar de percibir lo que le da la Cooperativa, pues le propuso al consejo de administración ayudarlos como ‘asesor’, ¿de qué si ya no tendrá que ver con el equipo de futbol? Pues eso está por verse, dependerá de la creatividad de la alta plana de la Cruz Azul para encontrarle otro lugar y que termine de cobrar lo que le falta a la relación laboral. Pero por lo pronto ya no lo veremos más en La Noria.

LO DEJARON METER EN EL INFIERNO

Seguramente te acordarás del cochinero que se traían en Toluca el representante Uriel Pérez y el exdirector deportivo Jaime León, quienes eran parte de la institución y le metían goles por debajo de la mesa a don Valentín Diez, dueño de los Diablos, y cuando se dieron cuenta los pusieron de patitas en la calle. Pues me contaron que ya regresó uno de estos pillos.

Resulta que uno de los refuerzos de los choriceros, el paraguayo Brian Samudio, llegó libre tras militar en el Çaykur Rizespor turco, a cambio de un mejor salario, de cerca de un melón de los verdes al año. Y ahora al club escarlata está por llegar otro fichaje paraguayo para la defensa, aunque está a la espera de poder soltar a alguno de sus extranjeros.

Pues aunque estas negociaciones las traen los representantes Odair dos Santos y Hugo Gaona, pero resulta que detrás de ellos está Uriel Pérez. Y la directiva actual ni se dio cuenta cómo se les metió de nuevo el agente incómodo, ni Paco Suinaga ni Sinha se la olieron y estaba bajo sus narices. Veamos si logra meterse por completo en el club de nuevo o le logran parar el carro.

SÍ VAN POR OTRO REFUERZO

Ya de salida, te dejo una de Pumas: ¿Te acuerdas que escribí que en Cantera aún no sabían aún cómo iban a reaccionar a la venta de Vigón? Pues tengo buenas noticias para los universitarios: la directiva está trabajando y ya cerca de cerrar a un refuerzo extranjero para este torneo. Doy detalles en cuanto pueda. Prometido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA SE IMPUSO AL ATLAS EN EL TOUR ÁGUILA.