Gente de Dávila fue sacada con seguridad de predio celeste

¿VOLVISTE, BILLY?

Así parece. Cuando Cruz Azul nos sorprendía a todos por su estabilidad, por su ordenada gestión, que le entregó de regreso la gloria, llegó el golpe de realidad: es una falacia que exista tranquilidad con la Cooperativa detrás. Y así, regresaron los tiempos de las sacudidas en el equipo, del golpeteo en directiva y de las decisiones intempestivas. Como cuando estaba Billy. Ni más ni menos.

Primero, te cuento que es puro cuento eso que fue decisión de Álvaro Dávila salir de La Máquina. No es necesario que venga a escribírtelo, la afición lo sabe. Fue reportado por este servidor desde el miércoles al mandar mi columna: desde la Cooperativa venía la sacudida en la directiva. Yo mismo estaba escéptico, por eso fui ambiguo.

Sin embargo, desde ayer por la mañana se confirmó: el consejo de la Cooperativa celeste decidió remover a Dávila y su equipo, quienes por cierto, aún no han sido despedidos formalmente. No les permitieron el acceso a las oficinas, pero al cierre de esta edición no les han dado razón a Saucedo (Comercial), Lara (Director ejecutivo), Victoria (Comunicación) y hasta al doc Meráz, a quien sí sacaron ayer de La Noria con seguridad. Para ser un motivo ‘personal’ involucra a mucha gente.

MOVIMIENTO POLÍTICO

No voy a juzgar al Consejo de la Cooperativa, que encabeza Víctor Velázquez, pues tendrán sus razones para hacer un cambio intempestivo, ya habrá tiempo para que las expongan, pero te cuento el contexto para que formes tu opinión.

Como te conté hace más de un año, la salida de Billy Álvarez de Cruz Azul fue generada por la 4T, quien inició la persecución del ex presidente cementero por delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y administración fraudulenta por más de dos mil melones de los nacionales. Y le dieron el voto de confianza al consejo que entró al relevo. Pero, para gestionar a la cementera y sus negocios, gobierno le asignó a un operador, a Julio Scherer, quien propuso a Dávila para dirigir al equipo de Liga MX. Y le salió la apuesta, pues entregó La Novena de inmediato.

Hoy, ya sin el asesor de gobierno federal de por medio para proteger a Álvaro, el consejo celeste decidió que era momento de hacerlo a un lado. ¿Por qué tan intempestivo? No quiero entrar al juego de la especulación, pues hay varias teorías que debo investigar para traerte certezas. Habrá motivos, prometo tener respuestas.

NADIE LA VIO VENIR

Sólo su Franco de confianza. La realidad es que ni Álvaro ni su equipo. Tampoco los jugadores ni cuerpo técnico, pero se pusieron las pilas como los grandes. Me cuentan que los experimentados, los que ya han vivido otras sacudidas repentinas en Cruz Azul, sacaron la casta y hablaron ayer mismo con el grupo: “Esto no va a descomponer la temporada”, y cerraron filas. Maestros.

Reynoso tampoco daba crédito, pero fue testigo de cómo su plantel se fortalece ante la adversidad como tantas veces antes. Nación azul, debes estar orgullosa de tu equipo …ya de la directiva tú decide.

MEMORIA CORTA AL RELEVO

Y volvió Ordiales: “Regresa quien nos llevó a La Novena” le mandaron escribir en las redes del club celeste al becario que dejaron a cargo. Hay memoria corta en la Cooperativa. Qué rápido echaron en el rincón a Álvaro.

Y qué rápido se les olvidó que Jaime era un florero en La Noria desde que llegó Dávila. Estaba de adorno. Por eso lo sacaron de la directiva del equipo, pero no de Cruz Azul, pues seguía cobrando como asesor del Consejo de la Cooperativa. Ve tú a saber qué carambas significa eso, pero seguía con su quincena celeste.

Tampoco se acuerdan que a Jaime lo trajo Billy Álvarez, era el hombre encargado de operarle al viejo mandamás celeste, es decir, que antes de responder a los nuevos patrones, sirvió a su gran enemigo.

Y la memoria les falló también en el tema refuerzos, qué digo refuerzos, en los petardos que trajo Ordiales, como Passerini, Alex Castro o Cepellini. Bueno, incluso quería a Hugo Sánchez hasta que Álvaro se decidió por Reynoso.

Justo en este rubro está la principal bronca, que será ahora a quién le van a dar más peso, al nuevo directivo o al entrenador del título, porque por si no lo saben en las oficinas cementeras de Gran Sur, estos personajes no se soportan.

Cuando esta Máquina avanzó fue cuando la Cooperativa estuvo al fin quieta y había estabilidad. Cómo van a extrañar esta era que acaba de finalizar.

