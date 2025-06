Históricos, a Doña Tele

Ah cómo me choca, pero hay tanto ‘No Francoliever’ por educar allá afuera que ahí te voy: les estoy 18… El Azteca va a quedar chulo de bonito, pero no inician los clubes el 2026 como te adelanté; luego, el Inge Velázquez confirmó que sí van por Jovic y que Vicente se fue bien; ya llegó Gago a Aguas, mientras que Larcamón ya viene a CDMX, y el Tío Orvi ya se despidió de Fax Sports MX porque acabó su contrato en mayo. Ahora, te tengo nuevas.

AMÉRICA, NI DOBLANDO LAS MANOS

Primero, pues ya leíste que se fue Javairô al LAFC, pues es a préstamo con ganas de que ya se quede por allá, por eso las Águilas le pusieron una cláusula de compra accesible para los angelinos, ahora será cuestión que Dilrosun los convenza. Cosa que no veo tan fácil.

Y las salidas se siguen complicando. Por el Rayito no hay nada concreto, sigue siendo humo de su agente Chino Lasalvia, y por Cáceres tampoco. El único que sigue en pista de despegue, aunque se resiste, es Diego Valdés.

Después de que el chileno rechazó la ofertota de Fortaleza, que traía buen dinero al Nido y no era mal salario (aunque no habrá en ningún lugar mejor sueldo que el que hoy tiene en Coapa), el andino los despreció olímpicamente. Ahora sale la de Vélez Sarsfield, acercada por el representante de Diego, aunque las Águilas hagan un esfuerzo por bajare el costo a los argentinos, también dudo mucho que Valdés termine aceptando sacrificar más sueldo de lo que ofrecía Brasil. Veamos.

DOÑA TELE NEGOCIA MÁS INTELIGENTE

Y luego, hay mucho asustado por ahí de que TV Azteca aún no ha comprado los derechos para transmitir la Copa Oro con México como favorito, pero aún no lo descarten. Me contaron que desde el Ajusco cuando supieron que les tocaba de a 9 melones de los gringos para completar los 18 mdd junto a Televisa para la Concacaf dijeron que no, gracias. Pero no a todo el paquete.

Resulta que Azteca está analizando si en lugar de comprar el torneo con los seis partidos de México, que incluye los fabulosos duelos con Dominicana y Surinam, se van sólo por los que les dejarán mejor comercialización, los de Fase Eliminatoria. Es más, en una de esas sólo la Final, aunque por unidad salga más caro, solo si hay chance de vender se lanzarían, como ya le hicieron en Liguilla al comprarle juegos a Televisa, o en la Conca a TUBI. Hoy van de forma inteligente por transmisiones, sin derrochar dinero a lo bruto.

Y TUBI VA POR DOS HISTÓRICOS

Y ya de cierre, el Tío Orvañanos ya pudo decir adiós a la que fue su casa durante 20 años gracias a que el 31 de mayo se acabó el contrato y como tantos otros talentos, si se iba antes tenía que pagar una especie de cláusula de rescisión a Grupo Lauman. Por ejemplo, al buen Fernando Schwartz le pasó lo mismo para poder ir a la Selección. Pues el gran Raúl se va ahora a TUBI, donde lo esperan con brazos abiertos para narrar de nuevo al Pachuca y al León.

Pues pinta para reencontrarse con otro grande de la crónica mexicana. Me contaron que Carlos Martínez, cabeza de TUBI, ya está en pláticas para cerrar a un histórico de la televisión deportiva, uno que está congelado hasta septiembre próximo porque tiene restricción de no narrar por un año desde su salida de Televisa: el Perro Bermúdez de la Serna. ¿Te imaginas juntos a Orvañanos y al Perro? Sería un trancazo. Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOVIC AÚN NO ES LIBRE