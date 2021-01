Ibargüen, el extranjero que dejaría al América

APUESTEN POR IBARGÜEN

Me contaron que aún no hay una decisión sobre el extranjero que no jugará con América este torneo, por aquello del sobrecupo, por la necesidad de dar de baja a Martínez e Ibargüen, ante el regreso inesperado de Nico Castillo peeeeeeero… Mi oreja emplumada me dijo esta semana: “Si hay que apostarle a uno, hazlo por Andrés”. La MLS está ya cerca de dar lo que quieren las Águilas por el colombiano, así que le pongo la fichita a que el que se va pronto es ‘11’. Veamos.

HAY REPRE ‘TODOS MÍOS’ EN EL NIDO

Por cierto que rascándole al tema de refuerzos en Coapa me topé con que hay un representante que busca meterse como la humedad en el Nido, precisamente el agente que llevó a Mauro al América: Alex López.

Además del mayor de los Lainez, este promotor llevó también a Alan Medina y a Jordan Silva al Nido, y ya tenía con los emplumados a Henry Martín y Luis Fuentes, además de que logró colocar a otros juveniles. Pues en los pasillos y canchas de Coapa es recurrente que entre los futbolistas se pregunten: ¿Y a ti ya te buscó Alex López? Pues además de llevar futbolistas, el representante está zopiloteando a los elementos interesantes que están con otros agentes, tratando de seducirlos para llevarlos a su agencia, que se llama Pitz. Veamos a cuantos se jala y cómo se defienden los otros promotores.

MAURO CUMPLE PROMESA A SU FAMILIA

El debut de Mauro Lainez con América no pudo ser mejor, al marcar una de las anotaciones del triunfo ante Atlético de San Luis el sábado pasado y así cumplir un sueño como futbolista en el equipo de sus amores.

Pues me contaron que por allá de 2016, Mauro se comprometió con su familia a triunfar y llegar muy lejos como jugador cuando militaba en Mineros de Zacatecas, uno de sus propósitos era justamente jugar en Liga Em Ex en un grande como América y llamar la atención de la Selección Nacional. Es más, hasta me platicaron dónde estaba, qué comió y más detalles de aquél momento, y cuando busqué alguna prueba, me topé con esta foto, a la que cariñosamente la familia le llama el ‘Pacto de Zacatecas’, donde el mayor de los Lainez aparece con su padre cuando hablaron del compromiso.

Ahora, he estado preguntando sobre el futuro de mi Dieguito andaluz y me cuenta la gente cercana a la familia Lainez que entre ellos se comenta que ojalá en algún momento puedan vivir el sueño máximo: que ambos estén juntos en la cancha con la playera de las Águilas, como ya sucedió en aquél equipo juvenil que el papá fundó en Villahermosa. ¿Te imaginas? Veamos en cuánto tiempo se logra.

UNIVERSIDAD NO ‘AYUDA’ A SOCIOS

Sobre Pumas, ¿creían que ya habían leído todo? Pues nones. Como en tiempo de pandemia el dinero anda escaso, en el Club Universidad hay que sacar lo que se pueda, hasta debajo de las piedras.

Me contaron que ya mandaron el comunicado del club para que los socios le ‘caigan con su lana’, es el momento en el que piden que paguen su respectiva cuota anual de siete mil pesotes por persona, para así acumular de los aproximadamente 160 miembros poco más de un millón de pesos.

El asunto complejo es que la mayoría de socios están muy molestos porque han pedido formas de pago en este momento tan complicado para los dineros y no los escuchan, les están cobrando completo, cuando encima no han podido asistir a partido alguno ni hacer nada con el equipo por la pandemia. Sólo piden facilidades de pago, pero nada. Universidad debería ser empático con el momento, más porque no les están entregando lo que implica ser socio, ¿no?

Y LO QUE LE FALTA A LA MÁQUINA

Ya de salida, ¿ya leíste la columna del Fantasma sobre los desfalcos en Cruz Azul? Pues hazlo, porque la novela no ha parado y para que le entiendas a lo que está por venir necesitarás el contexto. La guerra por el poder no descansa y seguirá embarrando a La Máquina la ambición de los dirigentes celestes. Más capítulos sobre el fango que derramaron en La Noria. Es una pena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XOLOS, LA NUEVA CANTERA DEL AMÉRICA.