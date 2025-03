Igor va por su silla

Contrario a lo que ha sucedido en las anteriores ventanas de transferencias, en el Nido ya sacaron la escoba para darle pista a varios y traer refuerzos. Y mientras todos piensan que Igor Lichnovsky ya está seguro con la plaza de extranjero que dejó mi Richard Sánchez, les cuento lo que está preparando el chileno que no puede jugar con las Águilas este torneo: quiere una silla de directivo en Coapa. Así como lo lees, mi Francoliever.

El central andino está tratando de conectarse con las altas esferas del América, ya sabes que tiene línea directa con el patrón Azcárraga, porque quiere ir sembrando la posibilidad de convertirse a su retiro de las canchas (que está más cerca de lo que tú crees) en dirigente de las Águilas y ya hasta puesto tiene en la mira: el de director deportivo, un cargo que hoy ocupa Dieguito Ramírez. ¿Será que trae con queso las quesadillas? Pues yo paso el dato para que se cuiden en el Nido, pues les quieren pedalear la bicicleta.

DE RIDÍCULO EN RIDÍCULO

Vaya papelón que están haciendo mis Pumas y su Presidente, y no en la cancha, sino en el tribunal. Se realizó la audiencia en el TAS por la demanda de Universidad contra Dani Alves, en la que le piden regresar 5 melones de dolarucos por incumplimiento de contrato, pues ya no volvió de España cuando la justicia lo retuvo por la acusación de agresión sexual.

Obviamente le fue mal a los auriazules, son el hazmerreír incluso en Cantera: “Hasta el pasante más p… sabe que si rescindes una relación de trabajo (o un contrato) luego no puedes demandar el incumplimiento del mismo contrato”. Pero se aferró Luis Raúl González, el presi, que por ser abogado se sintió muy papas fritas y regó feo el tepache. Otra vez.

Luis Raúl no sale de una porque ya se metió en otra: resulta que un juez condenó al ex rector Graue a pagar 15 millones de pesos a la asesora de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel, por daño moral. ¿Adivina quién estaba en el grupo de abogados que defendieron sin éxito al ex mandamás de la UNAM? Pues sí, ni más ni menos que el actual presidente de estos Pumas.

Y viene lo peor: a Alves lo defiende el prestigiosísimo y poderoso despacho jurídico Senn Ferrero, líder en la industria deportiva, y me dicen que después de ver la pobreza de argumentos con los que los abogados de Universidad intentaron cobrarse esos 5 millones de verdes, con la mano en la cintura se las van a voltear, pues si Dani sale exonerado, como todo apunta, se le van a ir a la yugular a Pumas por difamación. Ya mejor que González no quiera jugar al litigante y que se cuide la úlcera. ¿Para qué hace más corajes?

…Y DE FESTEJO EN FESTEJO

Donde no dejan de hacer fiesta es en La Noria, echan cohetes y siguen bailando, y no sólo por el buen paso con Vicente al mando, por la unión del plantel, sino porque traen evento tras evento. La semana pasada fue el del nacimiento del hijo de Omar Campos, de quien se especuló que se había alejado por una lesión, pero en realidad fue para estar con su señora y el bebé. De hecho, apareció en la banca ante San Luis por petición especial ante la lesión de Rotondi, ya que había pedido días.

Y ahora, el plantel celeste se unió a la celebración ayer de Andrés Montaño, quien contrajo nupcias con su querida Belkis, en un evento a la que acudió la mayoría de jugadores para mostrar su apoyo y demostrar que están más unidos que nunca. ¡Felicidades!

NO QUIEREN NI PUEDEN VENDER

Para cerrar: Puebla no se vende. Está bien fácil entenderlo, a menos que seas de esa prensa resentida contra La Franja que le encanta meter las cuatro en el lodo con tal de llamar la atención. De entrada, sí existe un grupo que sueña con comprar al club, es Fibra Dhanos, que busca impulsar al actual alcalde Pepe Chedraui Budib por la gubernatura en las próximas elecciones y quieren al equipo como plataforma política.

Peeeeeroooo… de eso a que existan negociaciones para comprarlo hay mucha diferencia, pues no hay nada de nada. Y como decía Don Teofilito, ni habrá, porque TV Azteca no quiere ni puede vender al Puebla a otro grupo que no sea el de Manuel Jiménez, pues el empresario ya está muy cerca de terminar de pagar lo que falta al Tío Salinas Pliego para hacerse en totalidad de La Franja. Así de fácil y sencillo. Que no te vengan a contar cuentos, que para desmentirlos está tu Franco de confianza.

