Iturbe no se irá de Pumas por indisciplina

GRATIS HASTA LAS PUÑALADAS

Después de que el milagro se le había puesto a modo a Pumas todo terminó en el gran ridículo del torneo. Es momento de hacer cuentas para el siguiente certamen y en el horizonte auriazul sólo se ven nubarrones.

De entrada, me fui de espaldas cuando escuché al Presi Polo Silva prometer refuerzos para el Club Universidad, porque la única constante en Cantera es que ‘no hay dinero’. Como decía uno de los personajes emblemáticos de Héctor Suárez: No hay, no hay. Ahora veamos cómo cumple.

SE VA ITURBO, PERO NO POR INDISCIPLINA

Quien está definitivamente fuera es Iturbe, quien ya ni jugó ante el América por gastroenteritis, como informó Pumas. Aunque claro que salieron los especuladores que aseguraron que Juan se había portado mal, eso sí, sin dar detalles. Nunca faltan.

Te pregunto: Si esta directiva no tuvo empacho en aceptar públicamente la indisciplina de un jugador de casa, titular, como Mozo, ¿por qué no aceptarían una de Iturbe, si ya se va? Mucho humo cuando es tan claro: Juan estaba deshecho de la panza y no podía ni salir a la banca, pues se la pasó sentado en el baño todo el fin de semana. Si soy el primero en querer ventilar a los mal portados, pero en esta le volvió a fallar a mis compas de TUDN y se fueron de boca en la transmisión. Abusados.

Iturbe se marcha y Pumas se quita uno de los salarios más altos, pues era el que más ganaba antes de la llegada de Tala. Esas sí son buenas noticias para los universitarios.

DON VALENTÍN SIGUE GENEROSO CON PUMAS

Ahora, no cabe duda que el mejor jugador de Pumas toda esta temporada fue don Alfredo Talavera Díaz, quien a sus 38 años fue vital para llegar a la Final anterior, heroico, hasta regresó al Tri. Un refuerzo rentable, de los que son bienvenidos donde sea, más si el club donde ataja sigue sin hacerse cargo de su sueldo y tiene cláusula de renovación del ‘préstamo’. Chulada de fichaje.

Resulta que antes de que lo cepillaran del Toluca, Jaime León, el suegro de Tala, que se encargaba de la administración de los choriceros, le aseguró un contratazo: hasta 2022 con los escarlatas, cobrando 1.9 melones verdes por año. ¡Bendito suegro!

Así que, no importa dónde juegue, Don Valentín Díez seguirá pagando el sueldazo del guardameta, y como tiene renovación automática con Universidad tras cumplir objetivos, pues en Cantera están felices por semejante arreglo: Tala sigue sin que les cueste.

Eso sí, me dicen que el que regresará a la capital mexiquense es el portero Ramón Pasquel, aún propiedad de los Diablos y que brilló en Pumas Tabasco; quien saldrá de Toluca porque porque Cristante no lo quiere es el Pollo Saldívar, que tampoco tiene lugar en Pumas, pues Julio González se ganó a pulso el puesto de suplente, además de que es ‘sobrino’ de Miguel Robles, el ‘Vice’ de los Felinos y eso le suma puntos para afianzarse con los auriazules.

…Y VERGARA CON LOS DIABLOS

Ahora, no crean que todo se le carga a Toluca. Aunque tiene a jugadores regados en otros equipos a los que les sigue pagando el sueldo, como Gigliotti en León o el Pipe Pardo en Pachuca, el club escarlata también ha aprovechado las bondades de otros equipos y para muestra está el Gallito Vázquez, quien sigue cobrando la totalidad de su sueldo en Chivas aunque es titular con los choriceros. En mi colonia dicen que gratis hasta las puñaladas.

NO TIENEN NI PARA PAGAR EL PRÉSTAMO

Para cerrar con Pumas, otro que tiene complicadísimo quedarse es El Salmón Waller, como lo bautizó el Kikín. Resulta que el uruguasho llegó a Pumas gracias a un préstamo bajísimo, de menos de 200 mil dólares, procedente del Plaza Colonia de su país con opción a compra, pero como ya leyeron en RÉCORD, Universidad no la hará válida.

Mi oreja auriazul me asegura que buscarán extender el préstamo, pero eso es no tener vergüenza, ¡pues ni siquiera han pagado la primera cesión! Así como lo lees, mi oreja uruguasha me contó que el Colonia sigue esperando el pago completo desde hace un año, así que no tendrían cara para pedirles que les sigan haciendo la valona. Aunque para como esta hoy Pumas, no dudaría que rogaran por el favorcito.

SE ENCIENDE FUTBOL DE ESTUFA …EN MONTERREY

Con el fin del torneo regular llega el siempre candente futbol de estufa, aunque no hay que esperar bombazos, pues la economía de los clubes mx sigue raspada. Lo que sí habrán serán muchas bajas, pues te recuerdo que para la siguiente temporada se reduce otra plaza de extranjero en Liga MX, así que casi todos a recortar.

Hoy te cuento de uno que está acostumbrado a abrir cartera por figuras y que ahora busca vender bara a dos que fueron pilares: Rayados ofrece en el mercado al argentino Nico Sánchez y al paraguayo Celso Ortiz, aún con contrato con los norteños, pero no entran en planes de Aguirre; servirán para aligerar la cuota de foráneos y para hacer hueco en la nómina, pues van por un par de refuerzos mexicanos de alto calibre. Te cuento en la siguiente columna qué buscan entre los cuatro grandes.

CALA FRACASO JUVENIL EN EL NIDO

No todo es miel sobre hojuelas en el América. El gran pendiente de este torneo está en divisiones menores, especialmente con la goleada que recibió la Sub 17 a manos de Pumas al son de 8-2 en Cantera, con lo que cerraron como últimos generales. Vergonzoso para la jerarquía de las Águilas.

Pues me cuentan que caló hondo en la directiva y ya pidieron explicación al español Raúl Herrera, que desde septiembre pasado es el director de Fuerzas Básicas, así como responder por la chamba del preparador físico Paolo Pacione, pues hubo demasiadas lesiones. La continuidad del técnico Mauricio Gallaga no es segura, ni la permanencia de varios juveniles del plantel. Ya te informo qué sucede.

NICO ENCIENDE A SU PAÍS

Ya en temas del Ave de las Tempestades, te cuento otra de Nico Castillo que desató la furia en su natal Chile, pues el delantero del América se burló de la derrota del Colo Colo 5-1 ante Ñublense, acérrimo rival de la Católica, club del que salió.

El problema es que el Cacique jugó con puro chavito de Fuerzas Básicas por el alto nivel de contagios Covid-19 en el plantel estelar. La burla cayó muy mal en su país, entre aficionados, medios de comunicación y hasta jugadores históricos, que criticaron la falta de sensibilidad de Castillo. Si ya saben cómo es.

PIOJO PIDE FAVOR A DOÑA FEDE

Tokio está cada vez más cerca y Jimmy Lozano prepara la lista final con los tres refuerzos. Me contaron que hace unas semanas el Piojo Herrera se puso en contacto con el ingeniero De Luisa, presi de la FMF, con quien tiene buena relación tras su época gloriosa en América, para pedirle una oportunidad en selecciones para su sobrino, Alex Arredondo, quien quedó sin chamba tras la salida del entrenador de Coapa en diciembre pasado.

Cuando todo indicaba que el Mostro Álvarez tomaría el puesto de auxiliar de porteros en el cuerpo técnico del Jimmy en Japón, el familiar de Herrera le comió el mandado y ahora es el bueno para ir a Tokio.

EXPLOTA DUEÑO-DT FINALISTA POR ‘JUNIOR’

Y ya de salida, te platico de un caso peculiar que se vive en la Segunda Premier con el Irapuato, que está instalado ya en la Final contra Cruz Azul Hidalgo, con la promesa de que el Campeón ascienda a la Expansión MX.

Los Freseros pertenecen a la familia San Román, aquella que tuvo al Tampico Madero y a Alebrijes de Oaxaca con magníficos resultados; es administrado por Javier, hijo de don Fernando, fundador del Grupo Tecamachalco, y hermano de Santiago, hoy operador deportivo de los Tinajero en Necaxa.

Después de malos resultados del equipo, Javier tomó la decisión de sentarse en el banquillo de técnico del Irapuato y como cohete a la luna, ya los metió a la disputa por el título con paso sensacional. Pero este fin de semana estalló San Román, luego de que en la Semifinal montó un show al reclamarle a los árbitros airadamente y metiéndose al campo; según Javier, se cansó de que “se refieran a mí como el pinche junior’, ‘El Fifi’, ‘El Chava Iglesias’… partido tras partido, ya basta”. Seguramente lo castigarán varios juegos por hacer tremendo papelón y agredir a los silbantes, pero de que puso un alto a los insultos, lo puso.

