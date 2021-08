JJ Macías podría ser el nuevo 'tachado' del Tri

OTRO QUE PAGA POR ACTITUD EN EL TRI

Y pasada la novela del Chicharito, entendido que no volverá al Tri de Martino, ahora llega una nueva para complicar más la solución para la delantera: Jay Jay Macías no fue llamado por el show que montó para fichar con el Getafe, que lo bajó de la Olímpica.

El juvenil está al 100 con el equipo azulón, Míchel lo ocupa de relevo constante como en el último juego contra el Barcelona, donde participó 15 minutos, pero el Tata no está convencido de que la actitud de Macías haya sido la adecuada con el Tri de Lozano, así que por ahora no lo tomará en cuenta aunque le falte ‘9’.

Veamos si no se vuelve otro caso como el de Hernández o el reciente de Salcedo, que ya viste que se las cumplió y por problemas de disciplina no regresarán a su selección. El argentino no se anda a medias tintas como otros.

PECA DE INGENUA

Aún le falta callo a mis compas que manejan selecciones en Doña Fede. Hasta el domingo en la noche aún pensaban que Raúl aterrizaría por arte de magia en la CDMX para integrarse al Tri.

La Fede de Uruguay, por ejemplo, desestimó la convocatoria de Cavani casi terminando el juego del United contra los Wolves el domingo, pues entendieron que la Premier no cedería bajo el pretexto del índice de contagios. Otra que hizo ‘lo necesario’ fue la colmilluda AFA, que mandará de regreso al Dibu Martínez y compañía vía Croacia, para que así puedan entrar a Inglaterra y no hacer completa la cuarentena obligatoria que reclamaban sus equipos.

Pero la Femexfut se aferra y peca de ingenua pensando que el Wolverhampton se pondría la del Puebla de inmediato. Como no tuvieron respuesta positiva del equipo, tocaron base con FIFA, que les aseguró que los clubes debían cumplir el reglamento y ceder o habría castigo. Así que ahora que Raúl no llega contra Jamaica, la Fede aún cree que podrán tenerlo para los otros dos partidos. No cabe duda que aún nos falta callo en temas internacionales.

NO LO AGUANTA NI SU SOMBRA

En temas de nuestra Liga M Equis, vaya pancho que montó Dinenno en Toluca, pero le salió el tiro por la culata: le lanzó un “¿qué haces aquí, cagón de mierda?” al Comisario Odilón Trujillo, aquél que tuvo la bronca en la Final pasada con Chuy Corona y su hijo. Pero en ésta nada tuvo que ver con el desplante del delantero de Universidad.

El Comisario de un partido está para ser juez entre futbolistas y árbitros, y reportar cuando hay un incidente entre ellos, es neutral y el domingo no le dijo nada a Dinenno, que se equivocó al desquitar su frustración, lo escuchó César Ramos y de inmediato lo expulsó.

Pues me cuentan que el delantero de Pumas está que no lo aguanta ni su sombra, parece peleado con la vida y se ha vuelto un hígado en Cantera. Me dicen que Dinenno pensó que después de los buenos torneos, con Final incluida, iba a ser el primero en ser vendido al extranjero o a un poderoso de México, pero nomás no se le dio y eso lo tiene frustrado.

Le grita a todo mundo, en especial a los canteranos, y ahora que perdió la cabeza y se perderá al menos el juego ante Chivas, se ganó la molestia incluso de Lillini, quien era su principal protector. Ojalá que el ‘descanso obligatorio’ lo enfríe y le sirva para regresar a ser el comandante que ilusionó a la afición azul y oro. Vaya que lo necesita.

LA CRUZ QUE CARGA POR SU CUERPO

Desde que arribó al Nido, el América fue criticado por fichar a un jugador con la fragilidad de Renato. Ahora que lo programaron para operación, Ibarra se resistió y optó por escuchar una ‘segunda opinión’. Y no fue del doctor de la selección ecuatoriana, sino que fue recomendación a escondidas del club de Coapa del médico que lo atendió en Holanda, cuando jugaba con el Vitesse, donde también tuvo un periodo de lesiones.

Resulta que la masa muscular de Renato es ‘explosiva’, es decir, se parece más a la de un velocista de 200 metros que a la de un futbolista que debe resistir recorrer unos 10 kilómetros por la banda en cada juego. Su composición anatómica no ayuda, el tendón afectado responde mejor para un desplazamiento de sprint no constante; también le cuesta mucho el frenado. No lo puede evitar, es su fisonomía. Es la explicación de sus lesiones, no justificación.

América lo da de baja definitiva para este torneo luego que su alta fue polémica, pero se dio por ser opción a la mano y de coste ‘cero’. Eso sí, como dijo Solari, era solución provisional hasta diciembre. Para mí, con esto de no escuchar al club en lo médico, acaba de pintar su cruz para volver a las Águilas, aunque le quede contrato hasta el verano de 2023.

TIENEN PARA DOS REFUERZOS MÁS

Además de la baja de Ibarra, lo de Benedetti al Mazatlán está a nada de cerrarse, sólo falta arreglar el sueldo del jugador con los Cañoneros. Se va a préstamo con una opción a compra que me dicen es “accesible”.

Así, Solari tiene ahora dos espacios para poner refuerzos extranjeros a su gusto, claro, ajustados a la economía y a las políticas de fichajes en el Nido, así como a la ventana que cierra en un mes, pero al fin de cuentas al modo del entrenador líder del torneo. No hay nada por ahora, ya te aviso.

DOÑA LIGA NO SE AYUDA CON GAMERS

Ya tuvo reacción aquél franquito que te conté la semana pasada sobre la eLigaMX que organizó Doña Liga y los participantes que no han cobrado lo prometido. Justo se cumplieron tres meses sin pago y hay más quejas públicas, incluida la del Campeón, Rapid Bunny.

Ya me explicaron dónde está la falla. Resulta que la Liga Em Ex contrató a una empresa para que se encargara de los profesionales de la consola que representarían a los 18 clubes en el torneo virtual, pero ¡oh, sorprais!, lo que no checaron es que esta consultora tuviera capacidad para poder pagarles.

Delegaron a la consultora Uno Siete la responsabilidad de apoquinarles una vez concluida la eLigaMX, pero esta ‘agencia’ salió con la novedad que no podía recibir dinero ni hacer pagos, ¡porque no está dada de alta ante el SAT! Hazme favor. Uno, qué clase de profesionales salieron los de la empresa ésta, y dos, y más importante, no es posible que Doña Liga no cheque a sus prestadores de servicios antes de embarcarse y comprometerse con terceros. Es de primaria.

