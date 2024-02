Jugaron con el reglamento

Me sorprendió el ruido que empezaron a hacer algunos Chivahermanos sobre un impedimento para que Javairo Dilsrosun pudiera ser registrado con América en la Concacaf, incluso hubo quien pidió ¡que descalificaran a las Águilas! ¿Tanto miedo le tienen al eterno rival?

El único impedimento que tiene cualquier club que disputa la Concachampions es que sólo puede registrar hasta 35 futbolistas y las Águilas apenas llegaron a 25 con el europeo. La directiva del campeón mexicano preguntó a la Conca si había problema en llevarlo a la banca en la Vuelta contra Estelí y les confirmaron que no había lío, les dieron luz verde.

La realidad es que, en la Concacaf, como muchos torneos internacionales, se rigen con reglamentos que van de la mano con los de las Ligas locales, así que si el neerlandés pudo ser registrado para disputar Liga Meme X, pues también puede estar en la Conca. Así de claro, no hagan más olas, rojiblancos, mejor hablen ya en la cancha.

AL FIN SE METEN DE LLENO

Aunque siguen muchas formas extrañas en Cruz Azul, como lo que hizo Alonso con el Piojo, además de su polémica llegada al equipo; la salida de Escobar; la participación de tantos asesores que no chambean en La Noria; el ruido sobre contrataciones bomba que nunca se cierran, en fin, la realidad es que la directiva que encabeza Víctor Velázquez ahora sí se metió de lleno al tema deportivo, respetando el lugar del director del área, pero con más involucramiento.

Me enteré de que el Inge y su cuñado, Toño Reynoso, el director administrativo del club cementero, se reúnen semanalmente con Alonso y su equipo, que incluye a Anselmi (entrenador), Mathias Cardacio (director de futbol) y Andrés Payseé (Inteligencia). Ahí revisan el rendimiento del equipo, individual, el tema de lesiones, de bajas y posibles refuerzos si aplica. Al fin se mete de lleno la cabeza de la cementera, respetando y escuchando opinión de los que saben, como hace mucho no pasaba.

Claro en esta junta jamás se tocó lo de la posibilidad de traer a Carlitos Vela, nunca fue opción real como te adelanté, eso fue obra de los asesores que revolotean alrededor y que no están en estas reuniones. Pero esa es otra historia para una futura columna de tu Franco de confianza.

ADIÓS AL CARISMÁTICO Y POLÉMICO PUMA

Vaya noticia con la que nos despertamos ayer, la muerte del Puma Chávez, un futbolista que una personalidad festiva, muy querido en el medio, de gran talento, pero también que se pasó de fiesta y por eso no terminó de encumbrar su carrera como muchos creímos.

Diego nació en el Puerto de Veracruz, donde empezó a jugar y encontró la opción de debutar con el club jarocho, se ganó el cariño de la directiva que encabezaba entonces mi exdiputado federal favorito, Fidel Kuri, quien lo adoptó casi como su hijo, y no sólo por el talento que demostró desde chavo, sino porque el Puma se metía en demasiados problemas desde que estaba en las fuerzas básicas de los Tiburones, era muy reventado, no llegaba a entrenamientos y tenía malas compañías. Pero era un jugadorazo.

La familia de Diego le rogaba a Kuri que no lo cepillara y Fidel, que era todo bonachón por las buenas, hasta le consiguió un taxi al papá para que lo ruleteara, pero le dijo al Puma que, si fallaba, se lo quitaba. La verdad es que no ayudó, pues Chávez no le bajó a la fiesta, pero Kuri no le quitó la chamba a su padre.

Cuando vino la desafiliación del Tiburón en Doña Fede, tanto el Puma como Sebas Jurado, los dos juveniles más brillantes de la cantera jarocha, fueron vendidos. Diego se marchó al Necaxa, donde no brilló y tuvo que ser cortado por dar positivo en antidoping por marihuana. Se fue a la Tercera de España, pasó por Toluca y llegó a Perú, para llegar de regreso a Juárez.

Chávez fue un lateral, habilitado como extremo y luego delantero, con harto talento en la cancha, pero que fuera de ella no logró sentar cabeza para que disfrutáramos de una figura. Que descanse en paz, Puma, abrazo a su familia y amigos.

