LAFC 'lleva mano' en el futuro de Carlos Vela

Me arranco con el tema más candente en nuestro país de cara a la ventana de transferencias que está por abrirse: ¿Qué va a pasar con el futuro de don Carlos Vela? ¿Vendrá a Liga MX? ¿Qué club está más cerca? Todas tienen respuestas y están en esta H. Columna de tu Franco.

Primero: es cierto que el contrato del delantero originario de Cancún con el LAFC se acaba, pero lo que pocos saben es que existe una cláusula en la que el club de Los Ángeles tiene la opción de renovación. Así como lo lees.

El conjunto de negro y oro tiene en sus manos el futuro inmediato de Vela, están en juntas directivas para definir si ejercen esta opción y tienen como fecha límite hasta el 30 de noviembre. Eso sí, la renovación es sólo por seis meses, es decir, hasta junio del siguiente año, hasta la mitad de temporada de la MLS. Por eso, primero están decidiendo si se quedan con el mexicano, y después, si le ofrecerán una extensión para seguir en Los Ángeles por más tiempo.

Aclarado ese punto, pasemos a las ofertas en caso de que no se lo quede el LAFC y no te doy más vueltas: hoy no existe ninguna propuesta desde Liga MX, ni Tigres, Rayados, América, Chivas, Cruz Azul o cualquiera que se te ocurra, se le ha acercado. La clave es que el conjunto de Los Ángeles debe dar su decisión antes de que Carlos piense en su futuro, pues no podrá hacer nada si hacen uso de esta renovación.

Por último, me cuenta gente cercana a Vela que el delantero hoy ni siquiera se plantea analizar la opción de volver, porque hasta no tener respuesta del LAFC no es posible. No se desgasta. Aprovechará esta inactividad de su club para vacacionar con la familia y ya que tenga claro lo que busca su equipo, entonces se sentará a ver su futuro. Así de claro.

FREIRE

El jueguito ya es viejo: cuando exhibes a alguien por algo que no deseaba que se hiciera público, viene el ‘yo no fui’; como dice mi sensei Fantasma: “El asesino nunca confesará su crimen”. Además, ha evolucionado en esta era de redes sociales, la de la ‘posverdad’, en la que el aficionado es quien elige qué es verdadero y qué es falso, es cuestión de gustos y sensaciones, hoy cualquiera puede acusar ‘fake news’ con la mano en la cintura. Este es el tiempo de: ‘Mi opinión vale más que los hechos’. Todo lo que se necesita es un iPhone.

Pues bien, no le quito ni una coma a lo que publiqué en la columna anterior: Freire fue quien ordenó ignorar a las porras en los dos partidos que dejaron sola a la tribuna con los goyas al final. Lo gritó en las escaleras, fue una advertencia que no quedó en la intimidad, lo escucharon fuerte y claro quienes ahí estaban.

Así que al intentar ‘desmentirme’, lo único que logró el central argentino es ponerse en evidencia ante todos los que saben que fue certero lo que escribí, es decir, sus compañeros, cuerpo técnico, directiva, y las propias porras, que se enteraron al hablar con otros jugadores… Ah, porque si no lo saben Freire y los extranjeros, los grupos de animación de Pumas tienen una excelente relación con los futbolistas que sí sienten el escudo del Club Universidad, con los que platican con frecuencia, a los que les reclaman y aplauden en un diálogo constructivo que no existe con los foráneos, porque no se han tomado el tiempo de hacerles caso. Esa será una historia para después.

Freire puso en entredicho el respeto que le guardaban en Pumas, es decir: si Nico tenía un argumento válido para pedir que no fueran con los aficionados, al momento de negarlo en sus redes se evidenció como un líder de convicciones frágiles. No se respetó; por tratar de quedar bien, perdió mucho.

BUSCAN QUIÉN LA PAGUE DENTRO

Ya para cerrar el tema, me contaron que después de la columna, hacia dentro del vestidor buscaron al ‘chismoso’. Freire quería arrancarle la cabeza al que lo contó, quería un culpable a como dé lugar. Y para que lo tenga claro: no fue nadie… y fueron todos. Es algo que se sabía dentro de Pumas a todos niveles. Así que elijan al culpable que quieran, acá el responsable principal de que no realizaran el tradicional ritual con las porras tiene nombre y apellido.

Al final, la mejor prueba de que lo que publiqué es certero es que contra Toluca, como dice mi cabecita de algodón, me canso ganso que van a ir a gritar los goyas con los aficionados azul y oro. Ya condicionado con lo que destapé, Freire no es tan despistado como para no tragarse el orgullo y buscar reparar el daño. Por eso no creo necesario sacar más trapitos al sol del central, sé que apretará y aprenderá de esto, y se reflejará en vestidor y cancha. ¿O tú qué dices?

GANÓ CRÉDITO EN EL BANQUILLO

Bueno, una última de Pumas, porque también hay mucho ruido sobre el futuro de Lillini, y más con los cambios que ya está haciendo el doctor Mejía Barón en cantera: el técnico argentino se queda.

Me contaron que tras la fabulosa victoria ante Cruz Azul, Lillini ganó crédito para al menos medio torneo más del Clausura. Y si le gana a los Diablos, asegura terminar el certamen próximo. Así que paren ya la especulación con que están amarrando a otro entrenador.

SIN SEGURIDAD EN COAPA

Te cuento una del Nido, de Leo Suárez, de paso intermitente con América y una última lesión en el tobillo que lo mandó al quirófano, por lo que sigue sin poder despegar. Aunque al argentino le queda un año más de contrato, ni Solari ni la directiva le han dado claridad de su permanencia, a sabiendas de que no es jugador del agrado del técnico.

Leo está nervioso por su futuro, por la latente opción de salir a préstamo, igual que Nicolás Benedetti y Renato Ibarra.

LUZ VERDE DESDE LOS YUNAITED

Hace días te dejé la adivinanza de quién llegaba a uno de los cinco mil 878 podcast que tiene FutVox, pues cuando lo lanzaron aún no le daban permiso al titular de este show en Telemundo: Miguel Gurwitz, quien ya destrabó el permiso de sus jefes en el gabacho para hacer el programa. ¡Éxito, Miguelón!.

OTRO POBLANO EN LA MIRA

Las Águilas ya comienzan a planear el próximo torneo y una de las zonas que más ha tenido altibajos es la defensa central. Uno de los objetivos que están en la mira es el zaguero de Puebla, Israel Reyes, por su desenvolvimiento, por ser mexicano y joven, pues tiene 21 años, surgido del Atlas. Ya con los Camoteros ha existido una buena relación en los últimos meses, el caso más reciente con la llegada de mi Chava Reyes, de sobresaliente torneo, de los mejores de la actual campaña por el perfil izquierdo.

