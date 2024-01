Las Águilas se resisten

América se resiste a volver a jugar al viejo estadio de la Ciudad de los Deportes, mientras a Cruz Azul le resolvió muchos problemas, no únicamente con su afición que se siente más en casa que en el Azteca, sino hasta de lana invertida por partido.

Namás para que te des una idea, la iluminación en el inmueble de la Colonia Nochebuena tiene capacidad de 800 lumens, lo que cuesta 65 mil pesos por prender durante cuatro horas que normalmente se necesita para un partido.

Pues el Azteca, nada más y nada menos, cuenta con el nivel ‘FIFA V’, es decir, tiene 3 mil 500 lúmenes en horizontal y mil 800 en vertical para poder transmitir por televisión en formato 4K, ¡es decir, casi siete veces más de lo que gasta el Azul! Ahí se entiende lo que se ahorran sólo en la luz para la cancha y así hay muuuuuchas más.

Es otro encanto para La Máquina para estar en este vetusto estadio, pero no es suficiente para el América, que se resiste y se resiste lo más que se pueda para volver a jugar como local en a Colonia Nochebuena. No les gusta, no quieren. Ya te había contado que la idea era alternar con una gira por el centro de la República, pero la mala es que no han encontrado eco con otros clubes.

De entrada, Toluca y Chivas ya les hicieron cara para ir al Nemesio y al Akron. Pachuca y Puebla dejaron la puerta abierta, la bronca es que coinciden en casi todo el calendario de este torneo en juegos como locales.

Contra Querétaro y Rayados, es en el Azteca, ya está decidido, pero después, en el Clausura le quedarán cinco de local, contra Mazatlán, Cruz Azul, Tigres, San Luis y Toluca, que por lo que me dicen mis orejas emplumadas, van a tener que irse al de la Ciudad de los Deportes aunque no les guste. O como dice la Tito Tepito, “les cuadre o no les cuadre”.

EN ESPERA DE LA REINSTALACIÓN AZUL

Varios me preguntaron del caso 'Titán' Salcedo en Cruz Azul, pues la prensa amiga salió a decir que no estaba en planes. Como no soy de los que traicionan a la fuente y me pidieron discreción del caso, sólo les diré que tiempo al tiempo, ya después explicaré qué sucede. Pero eso sí, en lo que te puse desde la columna pasada, me sostengo. Al final, aunque cierren a Jorge Sánchez, La Máquina seguirá necesitando un central y como relevo, Carlitos será de gran ayuda. Ya verás.

MÁS RECORTES EN EL CANAL

Y en lo que también me sostengo sobre la columna anterior, fue en la mala noticia que te di de varios colegas que fueron cortados en TUDN. Como te expliqué también, algunos se mantendrán en algunos espacios deportivos de Televisa con llamados, pero ya no están en nómina. Es más, hay quien sigue, pero le bajaron sueldo 50 por ciento. Y lo peor es que esta sangría no ha parado, pues vienen más bajas de talento en la señal de Chapultepec. Un abrazo fuerte a todos los que vieron mermadas sus fuentes de ingresos, eso no se le desea a nadie. Mucho ánimo, colegas, vamos a darle vuelta a la hoja.

DOÑA TELE GRINGA, CON TODO EN MX

Y ahora sí ya, ya, de cierre… Lo de Amazon. Ya en la semana destaparon mis colegas del RÉCORDS que Prime Video va por Tigres y Chivas, pues tienen con queso las quesadillas, pero es negociación apenas, no cerrado.

Pues ahora ya hicieron oficial que también le metieron lana sabroso a la NBA, para transmitirla en nuestro país, y no sólo en derechos, sino que se armaron un estudio de alto cachete por la zona de Polanco en la CDMX y traen a muchos narradores y analistas clásicos del deporte ráfaga, desde el sensacional Quique Garay hasta los ex ESPN, Álvaro Martín y el Coach Morales. No cabe duda que van con todo por el aficionado mexicano.

