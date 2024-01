Ya que se armó el fichaje de Alexis con el Toluca, con una tremenda negociación de las tres partes, te cuento quién fue el culpable de que no llegara antes Vega a Cruz Azul, cuando todo estaba puesto para cerrarse. Esta vez, para lograr el acuerdo, las tres partes sí pusieron lo suyo: jugador y agente, Alex López, cedieron en el sueldo; Chivas, en el costo, y Toluca, en un porcentaje de su carta. ¡Así se hacen los negocios!

Pues cuando La Máquina lo buscó, iba por el mismo camino: Alexis le había dicho que sí al equipo al que le iba desde chavo; el Guadalajara le puso la cifra de 3.5 melones gringos y Cruz Azul estaba dispuesto a pagarla. Sin embargo, cuando se sentaron a ver más a fondo el arreglo con Vega, resulta que el futbolista ya no quiso. ¿Y por qué? Ya me lo contó mi oreja tapatía que se entera de todo en el Rebaño.

Resulta que Alexis, desde diciembre, checó quién de sus cuates estaba jugando en La Noria para que le contara cómo estaban las cosas por allá con la directiva cementera. Y encontró a uno de sus grandes brothers de Selección, uno del mismo corte de personalidad… ni más ni menos que el Titán Salcedo. ¿Y qué crees que le dijo Carlitos, en pleno pleito con la directiva por irse? Pues que “era un cagadero”, que mejor no viniera. Así. Y para las pulgas de Vega, pues al final mejor les dijo que “gracias, pero por ahora mejor no, gracias”.

Y AHORA, LO REINSTALARÁN

Y para que no salgas del asombro de lo que te conté, pues ahora te escribo otra para que te vayas para atrás: resulta que el Titán Salcedo ha estado entrenando por separado en La Noria, como Escobar y Escoboza, pues no está definido su futuro. Bueno, no ‘estaba’.

Mi oreja pitufina me contó que la directiva deportiva que ahora encabeza Alonso, con la aprobación de Anselmi y luego de que no se arregló con otro club, decidieron que van a reinstalar a Salcedo para que sea parte de nuevo del plantel estelar de Cruz Azul. Así es. A ver si con lo que te acabo de contar no echan para atrás la resolución. Faltaba más.

¡PAGARÁ DOBLE AMÉRICA!

Pues ya viste que el patrón Azcárraga visitó ayer al Campeón en el Nido, y me acordé de un buen ‘Franco’ que no te conté tras el pachangón de cuando conquistaron La 14.

Resulta que durante la fiesta, y en el vestidor con los jugadores, ya con la euforia del ansiado título a flor de piel, en el discurso que se aventó el emocionado dueño, les dejó caer una decisión bomba, me contó mi oreja emplumada.

Después de reconocer a varios elementos en el speech, el eufórico Patrón lanzó a los futbolistas lo que nadie esperaba: “¡Y además, les daré premio doble por ser campeones para todos!”. ¡Y váaaaaamonos, la fiesta se desató! Una chulada. Ahora, a pagar, no se vaya a hacer el que la Virgen le habla. Ya te contaré.

RECORTE EN DOÑA TELE

A los que no les fue también fue a otros de la ‘misma empresa’. Esta es una de esas que no gustan, pero que son necesarias compartir. Resulta que con el notable incremento en los gastos de la nómina del equipo de deportes en Chapultepec 18, pues llegó lo que temían muchos: recorte masivo de talentos.

La lista es larga, pero entre los que destacan que fueron baja en TUDN están Chiquimarco, Moi Muñoz, Félix Fernández, Xavi Sol, Alonso Cabral, incluso el veteranísimo Anselmo Alonso, entre varios otros que se irán conociendo. Eso sí, algunos seguirán por llamado en algunos espacios de Televisa, pero ya no en nómina de deportes. Y aún faltan. A todos un abrazo muy fuerte y mucha energía para renovarse en esta cruel industria. ¡Venga, colegas!

ADIÓS A TELEVISA

Y para cerrar, se viene una salida más de la “Fábrica de los sueños” pero no, no es de un personaje famoso. Resulta que el contrato de Tigres está por expirar y los regios decidieron que ya no quieren seguir, así como se los digo.

En la mesa hay más jugadores dispuestos a pagar mejor el rendimiento de los felinos, pues saben que con ellos las fases finales están aseguradas y con ellos las ganancias televisivas suben. De hecho me cuentan que están muy cerca de firmar con su nueva novia, pero aún no han querido dar su brazo a torcer.

