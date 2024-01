Venden palcos como de Wembley

Vaya líos que siguen saliendo con los nuevos inquilinos del Estadio de la Ciudad de los Deportes, con eso de que será quita-pon. Pues ahora, por los palcos.

Ya te había adelantado que cada club va a administrar sus palcos cuando jueguen de local, América y Cruz Azul en Liga Meme X y el Atlante en la Expansión MX. Los pocos grandes ya los apañaron las directivas de cada equipo, y los que los tenían durante la estadía de los Potros, pues sé la Pérez Prado. Incluso me cuentan que algunos tuvieron que volver a comprar el lugar exclusivo que ya tenían acondicionado para no perderlo con La Máquina y las Águilas.

Pues como juega primero Cruz Azul, los palcos del estadio que ‘le pertenecen’ al club celeste en sus juegos, los empezó a acomodar primero con los cooperativistas, así que prácticamente ya agarraron todos. Incluso, me platicaron que los propios cementeros que los ganaron ya los están revendiendo y están por las nubes los costos: por uno de ocho lugares están pidiendo ¡arriba de 700 mil morlacos al año! Es decir, cada sitio por partido saldría como en 5 mil pesos. Ahí nomás. Yo creo que es el furor de la renovada Máquina, no creo que alguien lo pague. Veamos.

Hasta la siguiente semana sabremos cómo le va a hacer el América para colocarlos, y también estarán peleados por ser la temporada de La 14 ya en Coapa. Ya te aviso en cuánto salen.

¿POR QUÉ SE CAYERON VILLAGRA Y PRECIADO?

En mi colonia dicen ‘créate fama y échate a dormir’ y es que a Rayados ya nomás les ven el signo de dólares en la frente cada vez que salen a preguntar por fichajes por toda la lana regada en los últimos años. Pero esta vez, al menos en dos posibles refuerzos, los regios ya no abrieron la cartera como antes y prefirieron irse con otras opciones.

Primero, lo de Villagra, una joyita de 22 años del Talleres de Andrés Fassi, aquel que también dirige a distancia a los desahuciados Bravos de Juárez y que está peleado con Chucho Martínez. Rayados llamó a Córdoba, Argentina, para preguntar por precio: “15 millones de los gringos y sólo porque son cuates”. Cada quien vende a como cree que se lo van a pagar, ¿no?

En Monterrey se filtró la noticia del interés y varios lo dieron por hecho. Fassi está convencido que le va a sacar tremendo rendimiento financiero al pibe y aunque Rayados dijo que era una locura y volvió a lanzar la oferta, no dobló: te doy 6.5 melones y te quedas un porcentaje. Nombre, 10 mdd y retenemos 30 por ciento de la carta. No podemos; bueno, dame 9 por 90 por ciento, pero en la Sultana se encargan de las comisiones, ¿vale? Pues gracias, pero no gracias. Y a otra cosa, mariposa.

Y algo similar pasó con Preciado. Preguntaron costo en La Laguna, les dijeron desde inicio que 12.5 milloncitos verdes nomás por el goleador, en la misma charla la directiva regia dijo que sí estaba interesada, se filtró el tema, pero en este caso, ya no volvieron a llamar desde La Sultana ni para tratar de bajarle precio. No quisieron moverle más al tema y se fueron por opciones mucho más baratas.

MÁS SHOPPING QUE PRETEMPORADA

Ya de salida, mis Ti-gue-res aún malheridos tras perder el título en diciembre, se fueron a McAllen en pretemporada, pero ‘oh, sorprais’, resulta que no lograron encontrar rival para cerrar con un amistoso en tierras texanas como era el plan.

Resulta que ya tenían listo el traslado y querían juego de preparación para este jueves, pero ya no existe el equipo que normalmente servía de sparring en la zona, Los Toros de Rio Grande de la USL, que dejaron de existir hace unas semanas apenas porque vendieron precisamente su estadio, el H-E-B Park, donde entrenaron los regios, a la ciudad para que ahora juegue el equipo de futbol americano de la Universidad de Texas Rio Grande.

Y pues no apareció otro contendiente para afinar a los muchachos de Siboldi. Así que el viaje sirvió más para el shopping que de pretemporada.

