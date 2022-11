Nico Freire recomendó 'cepillar' canteranos en Pumas

LOS CEPILLÓ EL CAPITÁN

Me arranco con Pumas, que traen un relajo marca llorarás al interior; empiezo con quién es el que incitó a cepillar a los canteranos, que está sabroso el tema.

En cuanto llegó Rafita Puente, buscó aliados que le faltaban al interior. Primero se alió de su primo, Santi, hijo del conductor de Fox Sports, quien estaba en inteligencia deportiva luego de no tener éxito como reportero de Televisa. Y después sumó a Rodrigo Méndez, también exreportero de Claro, pero que le entró el gusanito de dirigir y se puso a estudiar duro y tupido, encontrando chance incluso en Pumas Tabasco hace unos torneos. Como también es amigo del Junior, lo convocó, y no para hacer un show de TV, sino para dirigir el destino de Universidad.

Le faltaban más aliados, así que buscó al que se quedó como capitán con la salida de los pilares: Nico Freire, a quien entre otras cosas le preguntó que quiénes creía que deberían ser baja. El argentino no tardó ni un segundo en poner en el paredón a los juveniles que le han hecho la vida de cuadritos porque no se dejan mangonear y alzan la voz: Amaury, Gutiérrez, Jerónimo y Montejano.

Puente Jr. se comprometió a cepillarlos, lo platicó con el Doctor Mejía Barón, le dio luz verde, y entre los dos decidieron que aunque tenían contrato, les iban a regalar sus cartas para que no la hicieran de jamón.

Sin embargo, del otro lado de la directiva, el del Inge Silva, se dieron cuenta del error garrafal que estaban a punto de hacer, pues además de perder el contrato en lugar de transferirlos, les tenían que dar finiquito. Metieron freno de mano y mejor los mandaron a Tabasco, a que se arrumben en lo que cumplen su liga laboral. A Gutiérrez, por ejemplo, lo acaban de renovar por dos años más, así que ahí les encargo.

PREFIEREN CARO A LO DE CASA

Y de los refuerzos que busca Universidad, ya te avisó mi padawan Karla Uzeta que el primero que suma Rafita es a Ulises Rivas, canterano de Santos que llegó a integrar selecciones menores, pero que tras una lesión, y luego que se puso sus moños el torneo antepasado, lo dejaron libre y nadie lo contrató en el verano. Por eso lo firma Pumas, porque llega libre, como les gusta.

Lo que me extraña es que si la UNAM le dio una patada en el trasero a sus canteranos con contrato y de condiciones similares a las de Rivas, prefieren contratar a un jugador que arrastra molestias y estuvo parado todo un torneo, y todo porque pedía gran aumento de sueldo, así que les saldrá más caro.

Te pongo el ejemplo: el único canterano titular del certamen anterior con Universidad fue Bennevendo, el lateral derecho que cubrió el capricho de Dani Alves de jugar más adelante. Pues Pablo se mete apenas 20 mil pesos por mes siendo estelar. Rivas se va a dejar pedir arriba de 150 mil al mes muerto de risa. Carlos Gutiérrez, al que dejan ir, nunca pasó de embolsarse 60 mil del águila. Así que sale más caro el caldo que las albóndigas.

MÁS REFUERZOS DE FUERA

Y si mis queridos azules y goldens creían que ahí paraba la incorporación de refuerzos en Pumas de otras canteras, esperen sentados que ahí vienen sus ‘bombas’ del Atlante. En la Semifinal de Expansión Em Ex, el cuerpo técnico de mi Rafita fue al Azulgrana a ver un par de prospectos del Potro. Ya pronto te diré los nombres de los refuerzos baratos, pero de otra cantera.

Ahí va otro: el portero que buscan para sentar ya a Julito González y que Gil Alcalá cumpla los seis meses de préstamo como tercero, está por el Norte, pasó por la cantera auriazul, pero también le dieron un patadita en la cola, hasta que Mejía Barón lo conoció cuando chambeaba en el Tec de Monterrey de Puebla y se lo llevó a Tigres, donde brilló con la Sub 20 y hoy es suplente de Nahuel Guzmán: Miguel Ortega, de 27 años. Seguro que cuando lo anuncien dirán que vuelve un ‘canterano’. Así las cosas.

TIRAN LA TOALLA TRICOLOR

Nadie más que Raúl tiene esperanza en colarse a la lista final de Qatar, peleó para que le dieran el permiso los Wolves de volver cuanto antes con la Selección Azteca, y se aferrará hasta el último momento. Hoy es imposible adelantar si estará listo físicamente, pero la fe no muere.

Caso contrario con el Tecatito. Después de que Ordiales falló para convencer a Monchi y el Sevilla de que les prestaran a Chuy antes, me cuenta mi oreja tricolor que hay decepción y resignación de que no estará en el Mundial. Así. La toalla la tirarán oficialmente cuando llegue a la concentración.

En cuanto se supo de la lesión en el tobillo, Sevilla advirtió que no estaría hasta el siguiente año. Sin embargo, Ordiales dijo en entrevista que sí podía llegar y encendió una ilusión vacía. Corona no estará en Qatar. Ya, no le demos más vueltas.

LA DEUDA FANTASMA

Y ya de salida, después de la aburrida Asamblea de Dueños de la Liga Meme X, lo destacado es lo que pasa en Gallos. De entrada, aquello de que Fax Sparts es candidato a comprar la franquicia ni se tocó, tampoco lo de reducir el castigo para permitir gente en la tribuna de Querétaro. Y es que mi amigo Ares de Parga está sudando la gota gorda, no la ve llegar.

Pues lo peor es que siguen los adeudos en el plantel y por eso se retrasó la pretemporada, no hay fecha para pagarles. Sin embargo, en Doña Fede no pueden actuar porque no existen controversias registradas, es decir, los adeudos no son oficiales y así no pueden meter las manos.

Deberían aprender a lo qué pasó en Veracruz: los futbolistas se la vivieron quejándose debajo de la mesa de las deudas y hasta que metieron controversias se hizo algo por pagarlas. Y ni hoy las tienen saldadas.

