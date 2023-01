Piojo Herrera parte como 'favorito' en Comité de Dueños

MAYOR CONTROL DE LOS DUEÑOS

Pues al fin armó la estructura Doña Fede para poner orden en la dirección de Selecciones. Se volvió costumbre que el técnico mundialista mangoneara al directivo en turno de nuestros representativos, como fue el último caso del Tata Martino con Torrado y luego con Ordiales, y por eso ponen a un tipo que tiene fama de ser autoritario, que responde a los intereses de los dueños y sobre todo, que no fue futbolista, como mi otra vez mejor amigo Ares de Parga.

Tampoco es que haya sido electo por unanimidad entre los patrones, pero sí fue aprobado por abrumadora mayoría. Es así de claro, hubo dueños a los que no les gustó el nombramiento, como a mi querido Chucho Martínez, quien dejó clara su postura al declinar la invitación a integrar el Comité de Selecciones.

Y también hubo directivos al interior de la FMF a los que no les causó risa, como el propio Ordiales. Sin embargo, como lo llevó el Inge De Luisa y es de su entera confianza, Jaime se quedará mientras no invadan su área de trabajo. Quiero verlo.

Así, Ares de Parga va a controlar todo lo que tiene que ver con selecciones, pero siempre bajo la evaluación de los propietarios, además de De Luisa, quien también podrá participar en las opiniones, pero me dicen que esperan que los representativos tengan mayor independencia.

¿CON MELÓN O CON SANDÍA?

Pues lo único que resta es elegir a Almada o al Piojo. Ares de Parga ya está operando y aunque Ordiales inició las pláticas con los técnicos, ayer tuvieron la importante con ambos, y a ninguno le establecieron que era el elegido, sino que hoy continuarían con la evaluación y tendrían una siguiente charla. Les pidieron que no se movieran el fin de semana porque el lunes van a presentar al que sea elegido. Y harán oficial lo del exdirectivo de Gallos, así como el resto de la estructura.

Por cómo veo las aguas, yo tengo a mi ganador. Primero, por ser el más cercano al Presi de la FMF, luego porque es también de los mejores cuates de Hank, integrante del Comité, y otro dueño de los que deciden es enemigo del club del otro técnico. Es decir, está claro que el Piojo Herrera tiene más condiciones dentro del grupo a elegir que Almada. Veamos.

LE BAJAN LOS HUMOS

Pues entre todo el ruido que ha causado el retorno de mi Diego Lainez a México, les puedo decir que los dos melones gringos que su agente, Alex López, le pidió al América, ya no aplicó con Tigres. Resulta que ventilarlo ayudó a los felinos en la negociación.

Como el promotor no pudo doblar a las Águilas con la millonada que condicionó para el retorno, volteó al Norte, pero resulta que los de San Nico se la aplicaron, pues tras el balconeo de Baños le dijeron que no iban a pagar semejante cantidad por el chavo que no ha jugado. Y ante la desesperación, tuvo que recular en su sueño dorado. Me dicen que los Ti-gue-res no van a desembolsar ni la mitad.

Y la otra, para los medios españoles que siguen especulando que se lo compran al Betis por siete melones de aquel continente, Factor llega a préstamo. Así que no necesitaron tanto aguacate.

EN LA CONGELADORA

Por cierto que al que están congelando en el Nido es a Damm, desde los últimos dos partidos del torneo, pues me cuentan que la realidad es que el jugador no tienen ningún problema físico como lo dejó ver Ortiz, y no ha recibido explicación alguna por parte del técnico americanista sobre su ausencia en las convocatorias. Su actual contrato terminará a mediados de año y como van las cosas, no dudo que tenga que buscar otros horizontes. Por lo pronto, a ver si el Tano se anima a llevarlo a la banca el sábado. Lo dudo.

