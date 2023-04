Pocho Guzmán, 'cepillado' del Tri por lento

CEPILLADO POR TORTUGA

Y ya viste que no va el Pocho de nuevo, ni con su gran nivel. Pues me contaron que su estilo lo condena: no le termina por gustar a Cocca porque lo considera lento en su posición.

En el futuro el Pocho no tiene cerradas las puertas, pero tendría que demostrarle al estratega nacional que puede darle más velocidad a su juego. Y no creas que esto causa risa en el Rebaño, donde lo ven más que apto para el Tri.

EL QUE PAGA MANDA

El clásico de Concacaf más molero de la historia tiene a todos enojados, al menos de este lado de la frontera.

Primero tenemos que contar que esta edición del Estados Unidos contra México estuvo a punto de caerse hace semanas, porque la MLS no quería quitarle jugadores a sus equipos, pero se dieron cuenta que si lo postergaban iba a ser peor, cuando estuvieran en plena recta final por calificar a Playoffs. Así que mejor que se frieguen los mexicanos con el cierre de Liga MX de cara a Liguilla, así que de sorpresa, SUM avisó a Doña Fede que siempre sí se jugaba como estaba pensado.

Del lado mexicano no hay gente capaz de negociar, basta decir que estos tratos no los lleva el área deportiva, sino la comercial, en concreto el hijo del promotor Enrique Nieto. Así que se hace lo que diga SUM.

Hay que recordar que esta empresa, que es la que le paga a la FMF por los moleros en EU, era hermana de la MLS, y cómo pone los dólares, pues en México hay que hacerle como dice el Pentapichichi: ‘Ajo y agua’.

NO QUE NO TRONABAS

Los que creían que Chivas no iba a ceder a jugadores porque Pauno se aventó la perlita en conferencia de prensa, no contaban con que Amaury Vergara es miembro del comité de selecciones y habló con Ares de Parga para decirle “cuenta con todo nuestro apoyo”, Así que ahí están los cuatro rojiblancos. Aunque no le guste al técnico. Como al resto que sí convocaron.

En selección sólo respetaron a Tigres por jugar al día siguiente. Pero eso sí, mi oreja tricolor me platicó que ya le pidieron ayuda a la Liga Meme X para coordinar mejor con FMF mejor los calendarios.

NO POR ESTAR FUERA DE FORMA FÍSICA

Otro que había expectativa por convocarlo era Javier Hernández, pero hay una explicación bastante lógica a pesar de que ya muchos lo veían de regreso al Tri por las declaraciones que tiró en su streaming y porque Cocca aceptó que también había hablado con él.

Resulta que Cocca si lo ve a futuro, pero no lo llevó en esta ocasión por estar fuera de ritmo, apenas apareció el fin pasado y así sirve de foco, y porque está “fuera de forma física”, según me dice mi oreja. Pero eso es ahora, pues sí tiene chance. Sígale leyendo.

OTRA VEZ A DIVIDIR

El plan de selecciones nacionales es encarar con todo la Nations, que es el primer gran compromiso de Cocca, porque si no lo pasa entonces sí puede despedirse de la selección, así que la selección ‘A’ al Final Four, con los mejores desde Memo Ochoa hasta Santi Giménez, pasando por el Chucky.

Para Copa Oro van a llevar a la ‘B’, para cumplir con el compromiso, y ahí sí se abre camino para el retorno del Chicharito, que dependerá de él que pueda ser tomado en cuenta. Aparte irán a este torneo Raúl y otros que no conforman el bloque más fuerte, pero pueden pelear un lugar.

BATEO CON ELEGANCIA

Aunque muchos esperaban ver a Zendejas en modo gringo contra México, América ahora sí encontró un pretexto ideal para 'romper' la diplomacia y buena voluntad y no prestar a su jugador a Estados Unidos. Además de que no será Fecha FIFA y no hay obligación, expusieron que no era bueno que Alex viajara por su problema de la nariz y que perdiera la vigilancia médica del club.

Eso sí, las Águilas pretenden utilizarlo con la máscara especial que ya muestra en los entrenamientos, y los dos próximos juegos serán en la ciudad de México contra Cruz Azul y Pumas, por lo que no habrá necesidad de ningún traslado. Zende optó por no operarse hasta el final del torneo para no perder protagonismo y la competencia interna con Leo Suárez.

HUMO CON DOÑA TELE

Ya de salida, vaya humo del denso que se soltó ayer en redes sobre la chance de que los Ti-gue-res se mudaran de televisora a Azteca en lugar de seguir en TUDN. Pues es más falso que billete de 300 pesos. Para mí que a alguien en el Norte se le ocurrió soltar el chisme para ayudar a presionar a la renovación con Televisa. Pero ya lo sabes, no hay nada de nada.

