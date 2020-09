Programa de entrenamiento de Ochoa preocupa en América

LUCE CON AYUDADITA EXTERNA

Mi Memo Ochoa fue el héroe del América en San Luis, un triunfo que urgía a las Águilas, y me contaron que el portero está chambeando por su lado para estar a tope.

Resulta que el ‘13’ está en un programa alterno de entrenamiento, donde desarrolla “los potenciales del cuerpo y la mente” y recibe “un estilo de vida basado en el equilibrio y la congruencia”, como asegura este lugar al que acude: El Templo. ¿Te suena? Han pasado varios jugadores por ahí, desde porteros como Huguito González, Edson Álvarez, incluso el central azul Pablo Aguilar asiste hoy. Ochoa busca mejorar masa muscular, tonificación, condición física, y también el aspecto nutricional.

Sin embargo, me cuentan que la directiva del Nido no está muy contenta que digamos con esto, pues se pueden arriesgar a lesiones fuera del trabajo y no tienen pleno control. A pesar de que no se les niega el permiso, se les deja claro que deben dosificar bien los esfuerzos y que esto no vaya a ser condicionante para su rendimiento en la cancha.

En el sitio de entrenamiento, Memo tiene su propio profesor, con experiencia en fitness, y el programa tiene una duración específica. Con actuaciones como la del sábado, muestra que está en un nivel envidiable nuevamente y esperemos que todo siga transcurriendo con normalidad.

ECHA LA MANO AL ENEMIGO

Si creías que en Chivas todo seguía como si nada en los temas de las fiestas y la disciplina, te tengo que contar que es todo lo contrario. Además de tener que seguir trabajando en recuperar el gol en el Rebaño, en la parte humana siguen con cursos y pláticas a todos los integrantes.

La semana pasada ya les hablaron sobre cómo cuidar sus redes sociales, incluso les dieron un curso de cómo tratar los casos de extorsión en los que es muy común que caiga el futbolista. Pues me contaron que pronto tendrán una charla que la directiva visualiza importante, sin reparar en que viene de un personaje que fue de su gran rival de ciudad, de extracción atlista, por ser un gran ejemplo de vida, un futbolista que vivió lo peor y salió de lo que parecía el fondo: César Andrade, aquel rojinegro que perdió una pierna en un accidente automovilístico en 1999, que incluso llegó a pensar en suicidarse, como lo contó en una entrevista a RÉCORD hace algunos años, y que hoy es un exitoso conferencista.

Ojalá que César pueda hacer entender a los futbolistas rojiblancos, a los que aún no cambian de chip, que la vida de fama, dinero y futbol es muy corta, y que deben aprovechar al máximo el privilegio que significa defender la playera del Guadalajara. Prometo contarles cómo le va.

EL TUCA SIENTE PASOS

Y no porque lo van a mover de puesto. Eso ya sabemos todos que no va a suceder hasta que el Bigotón del Norte no lo decida. Ni siquiera si le siguen empatando en el último minuto, su directiva y afición son felices con lo que tienen. Allá ellos, recuerden que los ciclos del futbol profesional cada vez son más cortos y cuesta darse cuenta cuando ya acabaron. En fin.

Lo que te vengo a contar es que Ferretti sintió pasos la semana pasada, pero en un tema de salud. Resulta que el entrenador de 66 años comenzó a sentir algo raro en el pecho hace unos días, de inmediato se pensó en síntomas de Covid-19, por aquello de complicaciones al respirar, así que se realizó la prueba y, por fortuna, los resultados regresaron ya negativos. Incluso, me dicen que se hizo un segundo examen por aquello de los ‘falsos negativos’, y de nuevo salió limpio.

Sin embargo, me cuenta gente muy cercana al Tuca que no dejaron ahí el tema, pues quieren saber qué es lo que tiene y siguen descartando que sea algo grave. Me dieron más detalles, pero quiero dejarla hasta ahí, por aquello de que se vaya a enojar Ferretti con su servilleta. Mucha fuerza Ricardo, desde estas líneas deseamos que sigas entero por muchos años más.

REBELDES, A LA LISTA NEGRA

Ya entrando a los temas de la polaca pambolera, vaya que le está saliendo roña a mis cuates de la FMF con tantos frentes abiertos por temas legales. De entrada está lo que ya inició: el reclamo que los clubes rebeldes de la Liga de Expansión, Leones Negros, Correcaminos y Venados, llevaron al TAS contra la FMF, para resarcir daños y regresar el ascenso a Liga MX. Hay opiniones divididas.

Mi padawan Castillo avisó ya desde la semana pasada lo que se venía, con cierta carga a que los tres clubes serán beneficiados, y este lunes mi compadre El Fantasma se fue con todo contra Doña Fede (¡qué raro!) asegurando que van a perder hasta la camisa. Este miércoles ya prometió exponer los argumentos en su columna de RÉCORD.

Mis orejas de la Femexfut me aseguran que aunque están nerviosos por el caso, no visualizan como peor escenario un golpe muy fuerte, pues consideran que los tres equipos quieren lana, y que lo de cerrar el ascenso está bien defendido.

Ahora, lo que me dicen desde las oficinas de Toluca, y que me suena lógico, es que en caso de que ganen un pago por daños, pon la cantidad que quieras, al final ese dinero saldrá de FMF o Liga MX, que al final de cuentas son los propios clubes, es decir, que si la UdeG, Mérida y la UAT terminan ganando en el TAS, ¡los que van a pagarle son aquellos equipos con los que aspiran jugar! El dinero de la FMF y Liga MX es de los 18 clubes y demás miembros, o sea que los millones que piensan cobrar van a salir de los bolsillos de Azcárraga, Salinas Pliego, Fam. Martínez, Cooperativa Cruz Azul, CEMEX, Valentín Diez, FEMSA y pon aquí al dueño que quieras. ¿Cómo creen que los verán después de que les sacaron una lana por su capricho? Pues si creían que tendrían chance de jugar algún día en Liga MX, con esto se cerraron cualquier posibilidad porque ya están en ‘la lista negra’. Qué mello.

Y LO QUE LES FALTA

De salida, dejo otros dos temas con los que le van a caer con todo a la FMF y Liga MX en términos legales, pues tienen demasiados frentes abiertos y no lucen sencillos por ganar: uno es el de Lobos BUAP y el arreglo entre la universidad y Mendívil para ya no meter en aprietos a los órganos rectores del futbol mexicano, y el otro es uno que varios pensaban que ya estaba en carpeta: la denuncia de Fidel Kuri contra prácticamente todos los involucrados en su salida de la Liga MX. Me dicen que ‘El Tiburón’ viene desatado y que esta semana dará noticias que cimbrarán a la industria, en especial a Yon de Luisa, Enrique Bonilla y Alejandro Irarragorri. ¿Será? Veamos.

