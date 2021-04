Pumas solapa violencia de género, América la erradica

Vaya contrastes de cómo administrar casos de agresión de género que se ‘reavivan’ en Liga MX: mientras Pumas trató de esconder el tema y apapachar a su jugador, América lo corta de tajo y busca apoyo profesional. Me explico.

JUEGA IMPUNE CON UNIVERSIDAD…

Ahí viene de regreso Marco García, aquél jugador de Pumas que nunca tuvo castigo por su acoso sexual. Tras recuperarse de la operación del año pasado, para este torneo Universidad prevé su retorno a Liga MX, a pesar de no pagar por la grave falta, cuando tomó fotos a una maestra por debajo de la falda y las repartió sin reparo en el Club Universidad.

Así se planeó desde el inicio del actual torneo: que retomara ritmo con Pumas Tabasco, para que tras la pausa por Fecha FIFA se reincorporara al primer equipo para ser utilizado por Lillini. Tuvo una nueva lesión y tardó un poco más, pero ya está. La directiva auriazul creía que nadie se acordaría del tema.

García no ha tenido castigo, pues aunque el expresidente Ares de Parga aseguró que dejaría de recibir sueldo, el directivo se encargó de que Pumas le ‘diera por fuera’, y cuando RÉCORD publicó con santo y seña el reclamo de Itzel ‘N’, la víctima de Marco, en la columna de mi compadre El Fantasma Suárez, Polo Silva pidió que se le ‘suspendiera’; sin embargo, tampoco cumplió, pues el equipo aprovechó para operarlo, así que el tiempo que estuvo fuera fue en realidad para su rehabilitación.

Y lo peor es que la psicóloga no ha recibido disculpa de Marco, quien ya juega ya con la Sub 20 de Universidad, y a gran nivel, y me cuentan que Lillini ya preguntó cómo está para subirlo.

La idea es mostrarlo en Liga MX para tratar de recuperar su valor y que sea uno de los jugadores de los que Pumas saque algo en la siguiente ventana de transferencias, para no tener que deshacerse de otros que tienen mejor valor de mercado, pero son vitales, como Dinenno, por ejemplo.

QUISIERON TAPARLO, PERO SE REABRIÓ

Eso sí, aunque el Club Universidad lo apapacha, la justicia está por caerle a García y a los que lo encubrieron. Me contaron que en Pumas y el jugador estaban muy confiados en que con la pandemia y los juzgados cerrados ya había pasado todo, pero, ¡oh, sorpresa! La defensa de Itzel ‘N’ levantó queja ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y resultó que los funcionarios habían hecho perdidizo el expediente en contra de Marco, y que incluso no habían entregado los citatorios correspondientes.

¿Y qué crees? Pues que las autoridades judiciales de la capital sí encontraron culpables por tratar de mandar el caso debajo de la alfombra y resulta que ¡ya hasta los corrieron por manipular el expediente! ¿A petición de quién lo hicieron? Eso lo dejo a tu imaginación.

Así que ahora agárrense, porque reabrieron el caso y están por girar órdenes de presentación, e incluso me aseguran que de aprehensión. Que se haga justicia.

EL QUE SÍ CUMPLIÓ CON EL TRATO

El contraste es el caso de la acusación de violencia de género de Lucely Chalá contra su expareja, Renato Ibarra, por la que después llegaron a un trato y así el exjugador del América no terminó preso. Vaya, ni culpable según la autoridad.

Te lo puse en la columna cuando Lucely retiró la acusación: Ibarra se arregló con los Chalá, pagó en un inicio para salir y después se comprometió a cumplir pensión y vivienda para su mujer e hijos, es decir, con una mensualidad y el departamento que ahora le pertenece a la expareja del futbolista.

Eso sí: si llega a fallar en el pago, se lo atoran de nuevo, así se lo advirtió Cléber Chalá, el padre de Lucely, y quien ha sido el intermediario en las negociaciones. Incluso ya permitió que Renato pueda ver a los hijos, al bebé y al de cuatro años (que por cierto es americanista), condicionado a no volver a insultarla, mucho menos agredirla, y a que siga cumpliendo con los pagos. Advertido está.

…PERO NO VOLVERÁ AL NIDO

La diferencia entre el caso de García y el de Ibarra es que el América buscó deshacerse del jugador acusado de violencia. Es más, me cuentan que a pesar de que la carta aún pertenece a las Águilas, pues está a préstamo con Atlas, el club de Coapa no lo quiere de regreso.

Emilio Azcárraga, dueño de los emplumados, no le ha concedido el ‘indulto’ tras el suceso de marzo del año pasado y la intención es que sea negociado con los Zorros, y si no, con otro club, además de desprenderse ya de la parte del sueldo que aún pagan por cuestiones legales, pues tienen contrato hasta el verano de 2023. Incluso en el Nido se viven tiempos de cambio, de renovación y educación, con apoyo de instituciones especializadas en cultura de inclusión, de equidad de género, para evitar que sucedan casos como éste.

Del lado del Atlas, me cuentan que a pesar del cambio de clima adverso por uno positivo, en el que Renato ha sido clave, la directiva aún no toma la decisión sobre su continuidad.

La situación económica no es fácil y por el pase del ecuatoriano, América pretende al menos 3.5 melones de los verdes; después de un año cedido con opción a compra, en la Perla aún no descartan la adquisición, pero prefieren una extensión de préstamo. ¿Se hará?

BOCA VIENE POR REBAJA DE UNA JOYA

Te cuento que ahí vienen los ches por otro jugador de renombre de Liga MX, aunque este caso es distinto a otros que se han querido volar con la famosa seducción de ‘jugar en un grande de Argentina’, pues este futbolista ya está en el Cono Sur: es Cardona, quien revivió este año con Boca Juniors con goles y asistencias, pero está a préstamo y aún pertenece a Xolos.

El tema es que es uno de los consentidos de Juan Román Riquelme, la cara representativa de la directiva xeneize, metida en líos de cambios, pero que ya planea el siguiente torneo y aunque Crackdona está cedido hasta diciembre, el ídolo lo ve como piedra angular y pretende darle dos años más de contrato, así que busca comprarlo ya, para que salga más barato. Me explico.

Mi oreja argentina afirma que Tijuana pide al menos cinco millones de dólares, pues sabe lo que vale el colombiano para el club sudamericano, pero los xeneizes creen que les harán una súper rebaja si lo pagan hoy. Y tienen un as bajo la manga: como Bragarnik es socio de Xolos y también del Elche de España, club que aún le debe una lana a Boca por el pase de Iván Marcone, tratarán de que la deuda se salde con esta triangulación, es decir, ya no me pagues, pero déjame la carta de Cardona. Veamos.

EL PIOJO HACE CAMPAÑA Y AHÍ VIENE

Y ya que estoy con Xolos, te cuento que mientras el Piojo Herrera se recupera en cuarentena por contagio de Covid, ahora mantiene cruzada política a favor de Jorge Hank Rhon, dueño de los fronterizos y que este domingo inició oficialmente su campaña como candidato del PES (Partido Encuentro Social) por la gubernatura de Baja California.

Pues de una vez te anuncio que el relevo de Guede será justamente Herrera, ya que el entrenador argentino no sólo ha perdido los resultados positivos, sino que tiene partido el vestidor y la directiva no está a gusto. Todo apunta a que no tardará el Piojo en volver a Liga MX, otra vez en Tijuana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO BOSELLI BUSCA RETIRARSE EN LEÓN.