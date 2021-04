Mauro Boselli sobre volver a México: 'Lo ideal sería retirarme en León'

Mauro Boselli no se olvida de León, pues cuestionado sobre su retiro, el jugador argentino aseguró que le gustaría retirarse en el equipo mexicano, pues inclusive se quedó a seis goles de ser el máximo anotador de la institución.

"Es una marca estadística que no deja de ser importante, pero uno tiene que ser consciente que el cariño de la gente no va a cambiar con seis goles más, seis goles menos. Pero si mañana me llama el presidente de León, lo escucharé sin problemas. Lo ideal sería retirarme ahí o en Estudiantes", dijo para 90MIN.

Asimismo, no descartó un regreso a La Fiera en el corto plazo, pues destacó el gran cariño que le tiene la directiva y sobre todo la afición esmeralda.

"Siempre traté de retribuir el cariño que me daban adentro del campo, pero esos goles van a quedar solo en lo estadístico, porque el afecto que me demuestran es impresionante. Muchos me decían que vuelva, para poder decir que vieron al goleador histórico del club a sus hijos, pero no depende de mí", finalizó.

