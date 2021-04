¿Qué condición le puso Tigres al Piojo para ser su DT?

PIOJO SE FROTA LAS MANOS

Arranquemos con el Noti Ti-gue-re. Como te he platicado que va la definición del entrenador en el banquillo de los felinos del Norte, sigue tal cuál: atorada. Hoy te doy detalles para entender mejor el caso y que no te anden vendiendo humo desde regiolandia, que no se cansan de dar bandazos.

A Ferretti le prometieron más de dos años de contrato sin firmar. Fue Mauricio Dohener, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos, Administración de Riesgos Empresariales e Impacto Social (hasta me cansé de escribirlo), el que le dio el apretón de manos. Dos veces pasó. Sin embargo, con los malos resultados en Liga MX y el enojo de la afición, CEMEX pide renovación en el club y no hay cómo justificar ahora la permanencia de Ferretti.

“Casi no tiene chanza (así dice mi oreja norteña) de que se quede”. Así de claro. “Sólo que sea Campeón”. Por eso, la directiva felina se puso a la tarea de buscar reemplazo, y como lo puso mi compa La Sombra Rodríguez en estas páginas desde la semana pasada, el candidato número uno es Herrera.

NO, NO, NOOOO, DÍGALE QUE NO A ESA OFERTA

Xolos tocó la puerta del Piojo, la gran relación entre Herrera y los Hank permite hablar sin tapujos y con toda la confianza, le ofrecieron volver a Tijuana. Incluso, Miguel comenzó a ayudarle a su compadre Hank Rhon con mensajes en su campaña por la gubernatura de Baja California.

Sin embargo, mientras estaba la plática, surgió la posibilidad de ir a Tigres y con esa bastó para que Herrera le dijera que no a Tijuana, que les diera las gracias para esperar que se resolviera lo de los Felinos de San Nicolás. Muy franco con sus prioridades y por eso, los fronterizos se fueron con Siboldi.

MEJOR PAGADO, PERO SIN FAMILIA

Ahora, Herrera está a la espera que se haga oficial que Ferretti ya no se queda en San Nicolás. Primero, tendrá un mejor sueldo que lo que tenía con América, que quedó cerca de 1.5 melones verdes al año después del ‘recorte’ por la pandemia. En Tigres, Tuca se mete hoy lo doble, así que aunque no le han puesto sueldo en la mesa, seguro que será un aumento.

Eso sí, Tigres ya le puso condiciones, entre la que está una que podría llegar a tirar toda la negociación: que cambie a su cuerpo técnico, una renovación acorde a la estrategia actual del club, además de que es un severo problema que arrastra Herrera desde el América.

Primero, le pidieron que ya no meta a sus familiares, pues Miguel incorporó con las Águilas a su sobrino, Alejandro Arredondo, como entrenador de porteros, y a su yerno, Óscar Escobar, como auxilar; Tigres reparó en especial en este último, quien fue entrenador de las juveniles en Rayados. La directiva felina, encabezada por Mau Culebro, sabe que estos personajes fueron los que le terminaron por voltear al vestidor en Coapa, pues se pelearon con medio plantel, los casos más sonados fueron con Ochoa y Gio, y no quiere repetir en el Volcán.

Además, le solicitaron que tampoco lleve a su preparador físico de toda la vida, al Profe Rangel, con quien chambea desde su época en Atlante, y quien es el principal responsable de todas las lesiones que se vivieron en la época reciente con el América, y que ahora que no está, casualmente las Águilas casi no tienen lesionados por las cargas de trabajo.

El problema es que para el Piojo, la familia y los amigos son importantísimos, y será un nudo difícil de quitar en las negociaciones, al grado que podría tirarlas. Veamos.

DESBANDADA EN LA MÁQUINA

Dentro del sensacional torneo que tiene Cruz Azul, que está a punto de ser el mejor en torneos cortos como hoy publican mis compas de RÉCORD, ya está en marcha la planeación del siguiente certamen y la constante sigue, como te la platiqué desde que llegó esta nueva directiva: austeridad. Aunque tengan llenas las arcas en la cementera, ya no habrá despilfarros ni los lujos que acostumbraron los Álvarez y Gárces en años anteriores en La Noria. Órdenes de arriba, arriba, arribota.

A pesar de que la directiva ahora encabezada por Álvaro Dávila asegura que las renovaciones van viento en popa, yo vengo a ponerte la realidad de la situación: ni Aguilar ni Corona ni Pineda han llegado a un arreglo y me aseguran que ni están cerca de plasmar la firma. Son casos distintos, los dos primeros ya veteranos, de 34 y 40 años, y Orbe de 25 años, pero los tres en estado de gracia y claves en La Máquina.

A Pablo y Chuy hubo oferta sin el acostumbrado aumento de sueldo, pero sobre todo, el problema, de apenas un año más, cuando ambos quieren asegurarse que este será su último gran contrato.

Sobre Orbelín, no hay cómo hacer que se quede, pues no sólo no habrá un incremento notable en su salario, sino que tampoco le darán una extensión larga, además de que ya están las garras de los norteños encima, con una propuesta mucho, mucho, mucho, más jugosa. Si tengo que apostar, ninguno se queda. Lo discutimos en el verano.

COMO FLORERO EN LA NORIA

De cierre, el que ya nada más está de florero en La Noria es Jaime Ordiales, quien ha sido relegado de las decisiones y funciones principales desde que llegó Héctor Lara. Me cuenta mi oreja pitufa que el directivo anda que no lo calienta ni el sol, pero tampoco se va a hacer a un lado antes de que termine su contrato, que es en el verano. Así que seguirá cobrando, aunque en realidad ya está fuera.

