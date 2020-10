¿Qué consejo le hicieron a César Ramos tras discutir con el Piojo?

RAMOS SE LA TENÍA PREPARADA

Qué gusto me dio la ‘conversación’ que tuvieron el árbitro César Ramos y el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, después del partido en León. Me explico: que el timonel pudiera exponer sus argumentos de por qué consideró mal sacada la tarjeta del nazareno y que éste le pudiera refutar, no sólo fue válido por parte de ambos, sino que fue de lo más constructivo. Ojalá que se puedan dar más de estos intercambios de ideas ante los medios de comunicación para que el aficionado conozca mejor las entrañas de nuestro futbol.

Me cuentan que Ramos Palazuelos ya le tenía preparada la ‘letanía’ que le aventó, por las constantes desacreditaciones a su trabajo en algunos de los partidos donde le tocó pitar a las Águilas, y en general, por los ataques continuos al gremio arbitral. Casi que estaba esperando el momento para soltarla y por fin se le dio el lunes. Una escena para el recuerdo.

Luego de que el Piojo cuestionó su amonestación en el segundo tiempo, el árbitro le dijo que se había ‘pasado de listo’ con sus reclamos a los baloneros y que había estado manoteando desde el área técnica varias decisiones, por lo que le pidió respeto. Y Ramos aprovechó la sabrosa discusión para recordarle que él no había fallado los penaltis de la Final contra Monterrey, que tampoco había volado el balón a la ‘fila 80’ y que los nazarenos también se pueden equivocar como a Herrera le puede pasar en sus planteamientos. Gancho al hígado.

Ya me dijeron que en la Comisión de Brizio no hubo regaño a Ramos Palazuelos, aunque sí le aconsejaron que trate de no engancharse más. Total, César ya hizo ‘catarsis’.

MENTIRAS Y CAOS EN LA LIGA DE BALOMPIÉ

Resulta que se pusieron punk en la Liga de Balompié por la balconeada que le dieron los jugadores del San José al club por la falta de pagos, cosa que es totalmente cierta. Es más, no es el único equipo que debe, ya te cuento después de otras joyitas que hay en otras de estas disque instituciones. Abunda el material para el Franco por aquellos lares.

Primero, te cuento que la primera fecha de este torneo molero se jugó sin ningún tipo de credencial, tarjeta, acreditación o lo que sea que identificara a la gente que saltó al campo, sin registro de cualquier tipo. Es decir, que si yo me hubiera presentado a cualquier partido, con la pinta de jugador caro que me cargo, chance y hasta me dejaban patear balones, sólo bastaba que me anotaran en la hojita de la alineación, como le hacemos en el torneo en el que juego en Xochimilco.

Pues te cuento que después del juego del San José, los capitanes, también el Potro Gutiérrez y Ramón Morales, hablaron con Carlos Salcido, el jefe de jefes de esta Liga, para explicarle los problemas económicos en este equipo, y que ya tenían días sin entrenar. Salcita les pidió un día para aclarar la situación. Pues el ‘next day’, el exchiva le dijo a Raúl que la Liga se haría cargo del pago el martes pasado con la lana que le corresponde al conjunto (de dónde sale esa lana, vaya usted a saber, pero eso les prometió), que se cobrarían a lo chino para saldar deudas.

Y claro que no llegó el pago. Por eso los jugadores emitieron el comunicado que exhibía la falta de pago. Resulta que a esta disque Liga, de la noche a la mañana, se le olvidó su promesa y se hizo de la vista gorda. Es más, le pidieron a los futbolistas que bajaran el mensaje de redes sociales. Con todo el descaro.

Lo peor: la propia televisora de la Liga de Balompié, que se hace llamar WCN, se comunicó con los capitanes para pedir también que le bajaran a su relajo, porque afectaba la imagen del torneo y que podía espantar a los patrocinadores que están a punto de cerrar. Según ellos.

No cabe duda que este torneo está condenado desde antes de iniciar. Como no está afiliado a la FIFA no tiene instrumentos adecuados para reclamar pagos y ni los tendrá. Cada quien se debe rascar con sus propias uñas y así no hay cómo culminar al menos el torneo que ya empezaron.

¿LO VAN A CONGELAR?

Me contó mi oreja arbitral que este miércoles que debían salir las designaciones para la jornada que inicia el viernes, hubo un movimiento raro: las subieron y no aparecía César Ramos. Y de la nada, las bajó la Comisión de Brizio. Hasta el momento en el que cerré esta columna, no las dieron a conocer. Me dicen que la discusión con Herrera le podría pasar factura, que de los altos mandos podrían pedir que lo congelen un rato. ¿Será? ¿Pasará eso en nuestro futbol? Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA PROTAGONIZÓ DISCUSIÓN CON CÉSAR RAMOS AL FINAL DEL LEÓN VS AMÉRICA.