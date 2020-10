¿Qué otros jugadores acompañaron a Dieter en fiesta?

Mis Francos queridos, ya me sacaron de un relax de viernes para venir a aclarar lo que ha sucedido con los jugadores de Chivas, para acabar rumores y detallarles lo que sucedió. Te voy a detallar el panorama con las certezas que existen del caso para que tú te formes la mejor opinión.

Hicieron fiesta: sí, fue después del Clásico Tapatío, en una casa en Tepatitlán. ¿Estaba sólo el jugador? Para nada. Había más. Y aquí voy a poner el nombre de otros dos que ya habían tenido problemas de conducta y acaban de regarla de nuevo: Alexis Peña y Chofis López. ¿Lo van a negar? ¿Tú qué crees? La directiva rojiblanca ya lo sabe. Hay pruebas de la pachanga que armaron. Pero el caso se centra en Dieter por haber sido el organizador. Además les cuento que en casa ya se le armó la grande, pues Dieter es casado y papá de un pequeño.

Ahora, lo grave: ¿Hubo invitadas menores de edad? La chica que levantó la denuncia tiene 26 años de edad, así lo declaró ante las autoridades y eso dice su INE. De verdad que de tanto cabezazo a los jugadores se les desconectan muchas neuronas: las conocieron por Instagram, Dieter fue el que las contactó para invitarlas a la fiesta. Hay que ser futbolista para no entender lo que esto representa, no conocerlas y no saber si pueden ser menores de edad. Por lo pronto, la que levantó la queja tiene 26.

¿Hubo violación? Ellos aseguran que no, una de ellas afirma que sí. ¿Quién tiene la verdad? Querido lector del Franco, usted forme la mejor opinión, no puedo ponerme a defender a ninguno de los bandos cuando no tengo pruebas de lo que en realidad sucedió, pero una cosa es cierta como ley divina: la mierda siempre flota. La verdad sale a la luz tarde o temprano.

Ahora, de lo que sí tengo certezas: A Dieter le llegó un requerimiento el 25 de octubre por parte del Ministerio Público, por la denuncia que levantó la señorita (cuyo nombre no voy a dar a conocer). Y Villalpando se presentó justamente en la Fiscalía de Jalisco, en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos de Razón de Género, se puso a disposición de inmediato para demostrar que era falsa la acusación y para gozar de los beneficios de presunción de inocencia.

Tengo que agregar aquí que Villalpando no goza de buena reputación en sus anteriores clubes, como Pachuca y Necaxa, donde incluso le llegaron a hacer contratos sujetos a su comportamiento. Me dicen que en Aguascalientes se compuso, pues se convirtió cristiano, pero ya sabes que eso de agarrar fiesta frecuentemente no se quita como gripa. En fin.

¿Y qué pasó cuando empieza toda la investigación? Pues aquí es donde está la clave: resulta que cuando arranca la indagatoria, a gente de la propia Fiscalía la cacharon in fraganti en plena ayuda a la familia de la chica para extorsionar al jugador. Así como lo lees. Ve tú a saber si estaban de acuerdo desde antes, si le tendieron una trampa al jugador o vieron la oportunidad cuando les llegó el caso, pero una persona que trabaja para la autoridad estatal ¡ya está presa! Lo agarraron en la movida y hoy ya está entambada.

Voy a ser crudamente honesto: cuando avisó Dieter que era extorsión, a mí me sonó como aquello de ‘es que me hackearon’, pero revisando justamente con mi oreja judicial picuda me informó que tenían ya a una persona detenida por extorsión en este caso y que trabajaba en la Fiscalía. Esa es una certeza que ayuda a tener un contexto más claro del caso.

Ahora, esto no quita la indisciplina. Para nada. Al contrario, después del comunicado que ya mandó el Club Guadalajara, viene la sanción. Hicieron fiesta, sí; rompieron de nuevo el código de conducta, claro. Y se tomarán las medidas necesarias. Amaury se enteró recién de la situación y dio la orden a Peláez de acabar la tolerancia para las indisciplinas. Ricardo ya había empezado a investigar para tener toda la información correcta y sancionar. Vaya lío que tiene la directiva. Pero de verdad que estos jugadores tienen un tobogán entre las orejas, no les está entrando por una cuando ya está saliendo por la otra.

