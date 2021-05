¿Qué rompió la relación entre Lillini e Israel López?

CÓMO SE ROMPIÓ LA TAZA

Pumas tiene muchos problemas por arreglar. Al menos ya se deshicieron de uno: la desgastada relación entre Andrés Lillini e Israel López, a quien ya cepilló el entrenador, quien, por cierto, hoy tiene mucho poder en el club, a la par de Chucho Ramírez, pues el entrenador argentino también tiene línea directa con el rector. Se está convirtiendo en una especie de Pelado Almeyda en Chivas. El problema es que faltan mejores resultados.

Hoy te cuento qué pasó en el cuerpo técnico. Lo que detonó su salida fue un encontronazo que tuvieron a mitad de torneo, cuando Pumas visitó a Chivas (2-1, J8), y después del juego en Guadalajara, Toshiro le acomodó tremendo regaño a Alan Mozo, delante de todos y con la explosión que caracteriza al exmediocampista. Eso prendió a Lillini. Aunque López tenía una razón, la forma con la que trató a su 'joyita' no le gustó al técnico, quien después se lo recriminó. Ese fue el inicio del fin. Ahí se rompió la taza.

Además, ya no era un secreto que Israel quería el puesto de Lillini, estaba seguro que cuando cortaran al argentino, él sería el relevo. Andrés se dio cuenta por sus actitudes y por lo que le contaba López a los más jóvenes: si él no te mete, yo lo haré cuando me toque. Le andaba 'zopiloteando' el puesto.

Incluso, durante la segunda parte del torneo, Lillini tenía más comunicación con Alpizar que con López. Por eso decidió cortarlo. Ahora, para ocupar ese puesto de auxiliar me cuentan que el gran candidato es precisamente Raúl, quien es ahora encargado de las Fuerzas Básicas, pero se relame los bigotes por regresar al primer equipo para pensar en un futuro ser el técnico.

VENGANZA DE MOCTEZUMA EN GRINGOLANDIA

Después de que América visitó la semana pasada Portland, en el inicio de la serie de la Conca que este miércoles terminó por finiquitar en el Azteca, el que no la pasó nada bien fue Álvaro Fidalgo, quien ya de retache en México tuvo visita inevitable al hospital por un fuerte dolor estomacal que le sobrevino por lo que comió en el país vecino del norte.

Hubo otros americanistas que también sintieron cierto malestar, pero no de la intensidad del asturiano, que acabó diagnosticado con una infección tamaño baño, que le hizo perderse el duelo contra Pumas. Afortunadamente, ya todo quedó atrás. Eso sí, como yo soy mal pensado, y después del atraco que vivieron con el arbitraje, a mí no me quitan la idea que en el menú pudieron hacerles la 'maldad'.

SE ARREGLAN CON INTERCAMBIO

Aquí van unas rápidas del futbol de estufa que ya empezó. Me arranco con otro movimiento que ya mi compadre El Fantasma destapó: Ian González, prestado a Necaxa y propiedad del Atlético de San Luis, será refuerzo del Toluca para el siguiente torneo. Pues sólo te actualizo que en esta operación tampoco habrá transferencia de billetes, ya que resulta que llegaron a un arreglo para que los potosinos se queden con Javier Güemez, quien estaba a préstamo con el Atleti mexa procedente de los Diablos.

CANDIDATO A RELEVO DE NACHO

Otro movimiento que se espera es el del nuevo técnico del León, luego de que La Fiera no cumplió las expectativas de mi Nacho Ambriz. Mientras definen su paso por Repechaje, me contaron que en el Bajío ya hablaron con un candidato para tomar las riendas esmeraldas para el torneo que viene: Pablo Guede, quien quedó desligado de Tijuana tras sus terribles resultados. Lo que le gusta a los Martínez del timonel argentino es su estilo ofensivo, que han buscado como sello del equipo desde la salida de Matosas. Veamos.

LO OFRECEN POR TODOS LADOS

Eso sí, también empiezo a leer a varios que ya candidatean a otro entrenador que lo van a estar escuchando como opción por todos lados: el argentino Ariel Holan, que está sin club luego de un paso pavoroso por el Santos de Brasil a inicios del año, al grado de que los aficionados fueron a presionarlo a su departamento. Pero de una vez se los digo: es trabajo del representante. Ya lo puso como opción en Tigres y ahora en León. No todo es como se los cuentan, amiguitos.

LO QUE VALE ARAUJO PARA REGRESAR

Y para cerrar hoy con los fichajes, uno internacional, que cómo ha sonado que vuelve a nuestro futbol: Néstor Alejandro Araujo Razo. Ya les contó La Sombra en su columna que Chivas lo sondeó, pero eso NO quiere decir que estén negociándolo como refuerzo. De una vez te lo pongo: no hay con queso las quesadillas, es decir, no tienen para pagarlo.

Es sencillo: la cláusula de rescisión del central tapatío en el Celta de Vigo es de 40 millones de euros. Así como lo lees. De ahí que el conjunto gallego busque venderlo, pues buscan hacerse de un buen ingreso; les costó cerca de 7 melones de los europeos y al menos quieren ingresar lo doble, costo que ningún mexicano va a pagarles.

Tampoco Cruz Azul, que ya vi a varios volados que lo ven de regreso, recuerda la palabra mágica en la nueva era de La Máquina: austeridad.

PIOJO PIDE FAVOR A DOÑA FEDE

De salida, te cuento que con Tokio cada vez más cerca y Jimmy Lozano preparando la lista final con los tres refuerzos mayores, me contaron que hace unas semanas el Piojo Herrera se puso en contacto con el ingeniero De Luisa, presi de la FMF, con quien tiene buena relación tras su época gloriosa en América, para pedirle una oportunidad en selecciones para su sobrino, Alex Arredondo, quien quedó sin chamba tras la salida del entrenador de Coapa en diciembre pasado.

Cuando todo indicaba que el Mostro Álvarez tomaría el puesto de auxiliar de porteros en el cuerpo técnico del Jimmy en Japón, el familiar de Herrera le comió el mandado y ahora es el bueno para ir a Tokio.

AL FIN TIENE COMPRADOR

Por cierto, ya nomás te comparto que al fin llegó a Disney la oferta buena para comprar Fox Sports en México, propuesta que me cuentan que ya pasaron al IFT y que se está analizando. Como necesita tiempo para darle luz verde, me aseguran que vendrá una nueva prórroga en el caso. Ya te contaré quién fue el ganón, porque por hoy se acabó el espacio.

