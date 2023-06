Aunque muchos seguimos con la quijada en el suelo por la llegada de Messi a la Eme Ele Ese, la realidad es que la Liga vecina del Norte sigue creciendo en términos económicos a pasos agigantados y no debería sorprender tanto. No confundir con lo deportivo, que no es lo mismo, aunque muchos no lo entiendan.

En la apertura del Summit 2023 que organiza la Liga Meme X, mi compa Mikel Arriola tiró un dato matón al hablar de la importancia de organizar la Leagues Cup entre nuestro torneo y el de los gringos: la MLS está creciendo en valor de franquicia al doble que la MX. Una bestialidad.

En los Yunaited, el valor de sus clubes hoy ya está entre 500 y mil melones de dolarucos, nada más, de ahí que puedan traer a Messi, mientras que de este lado de la frontera el promedio del club anda en los 50 millones de los verdes y crecemos apenas a la mitad de aquellos. Por ejemplo, los Hank quieren vender al Querétaro en 70 mdd y no se mueve de ese precio.

Por eso, la MX quiere y necesita codearse con los vecinos, participar, cotizarse y cobrar como los gringos y en su tierra, donde aún tiene mayor audiencia que la Liga local, aunque en asistencia a los estadios ya nos rebasaron. Hay que beneficiarse y hasta copiar ciertos aspectos del modelo gringo, pero para hacer negocio, que viendo que puede ayudar a traer a Messi, así no está nada mal, ¿no?

¿NUEVO COMPRADOR?

Por cierto que ya metido en temas de la Liga Meme X, en el tema de la multipropiedad que se niegan a soltar algunos dueños, corrió el rumor de que Grupo Pachuca estaba sondeando a Carlos Slim como posible comprador del León, donde ya tuvo participación e incluso logró el Bicampeonato en 2014. No sonaba a mala idea que regresara el Ingeniero, quien sigue siendo muy cercano a la familia Martínez, al grado de que se le vio en el Bajío apoyando a La Fiera en la Final de la Conca.

Pero, pues ya me dijeron que naranjas, que no hay nada de nada, que no están buscando comprador para romper lo de la multipropiedad, así que habrá que buscarle otra solución a este viejo problema que aqueja al pambol mexicano.

YA VIENE EL TAPADO

En América ya la hicieron mucho de jamón para hacer oficial a su nuevo técnico, pero resulta que era estrategia para que no les entorpecieran la negociación y hoy habrá humo blanco. Así lo hicieron con Solari y hasta con el Tano cuando llegó a las juveniles y luego brincó como entrenador oficial.

El gran error de esta directiva no fue haber confiado en la palabra de Ortiz para renovar, en este negocio sólo los nuevos no saben que romper códigos a conveniencia propia, es el pan nuestro de cada día, sólo lo que está escrito se respeta (y a veces ni eso), no es el primero ni el último que lo hace, no hay de qué asustarse, sino que la falla estuvo desde el planteamiento: pactar con el Tano la renovación sin condicionar la Final al menos, sin la pelea del título. Esa fue la enorme y principal equivocación del América, pues aunque hagan todo bien, si no cae la '14', automáticamente estará todo mal.

Del nuevo entrenador traen toda la negociación con pinzas y está por amarrarse, con perfil europeo, pero sin que haya brillado en Liga MX, se la van a jugar con una apuesta interesante, pero sin garantías, como lo hicieron con los otros dos y les salió bien en términos generales.

Seguramente tampoco gustará al principio, pero después, con la base de este proyecto que es el único que ha calificado a todas las Liguillas directo, aunque se ha quedado en la orilla del título, seguro conquistará de nuevo los corazones americanistas. De mí se acuerdan.

HASTA EN LA FEMENIL

Por orden de la patrona, Alejandra de la Vega, la femenil de Juárez metió acelerador para no ser más el hazmerreír de la Liga MX, y entre otras circunstancias, contrataron a la española Milagros Martínez, que las calificó a su primera Liguilla. A pesar de la eliminación, Bravos ya había iniciado negociaciones para renovarla cuando, de la nada, la entrenadora les dijo que se tenía que ir por “motivos personales”.

Pero, oh sorpresa, no pasaron ni 48 horas cuando Tigres, con otra negociación de esas exprés que se acostumbran en Monterrey, anunció que era su nueva directora técnica. Vaya habilidad para contratar, les digo que en el Summit de la Liga Meme X debieron armar una ponencia con los regios de cómo cerrar las negociaciones más rápidas del mundo.

Eso sí, me asegura mi oreja regia que Mau Culebro le echó un mensajito a Andrés Fassi para que no haya resentimientos, pues acuérdate que Bravos es como la filial de mis Ti-gue-res a donde siempre pueden mandar todo el cascajo que ya no quieren y esperan no cerrarse esa jugosa puerta.

POR AHORA NO REGRESA

Dentro del futbol de estufa, es una realidad que va de mal en peor la aventura europea del Guti, quien ya incluso aseguró que por su inactividad “me avergüenzo con mis hijos”, por lo que busca salir del PSV a como dé lugar. Y por supuesto que tiene ofertas, especialmente de México. La semana pasada, Gutiérrez se reunió en una cena con ex compañeros del Pachuca, como Erick Aguirre, Mani García y el Pocho Guzmán, quien le tiró la invitación al Rebaño, lo que prendió a muchos Chivahermanos.

Sin embargo, de una vez les avisó, me aseguran del entorno de Gutiérrez Galaviz que su cabeza sigue en el Viejo Continente, fuera de Eindhoven de preferencia, donde está borrado. Y aunque la inactividad en Europa ya incluso le afectó a ser cepillado de la Selección, no quita el dedo del renglón en que llegue una oferta buena para mostrar que puede destacar del otro lado del charco. Veamos.

