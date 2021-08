¿Quién levantó la mano para quedarse con el puesto de Chucho Ramírez?

En Cantera no salen del asombro por la salida de Chucho Ramírez, que como ya te adelanté ayer, en realidad lo renunciaron con el visto bueno de Rectoría.

Pues ahora hay una vacante para ver quién se hace cargo de la operación deportiva; hay que recordar que Ramírez era Presidente Deportivo, pero no se ocupará ese puesto como tal, sino uno de menor rango, una especie de director.

Aunque hasta la siguiente semana Silva y sus muchachos definirán, ya vuelan nombres en Cantera y los teléfonos suenan y suenan para ver a dónde mandan el CV. Según mi oreja azul y oro, el único candidato que están tomando en serio ya está en el club: Gustavo Vargas, sí, el que ahora es auxiliar de Lillini.

Resulta que en el Pedregal es bien sabido que el histórico de Pumas siempre ha querido un puesto directivo, hasta dicen que hace años, cuando también era auxiliar felino, pero de José Luis Trejo, sin reparo reconocía a los cuatro vientos, que aunque le gustaba su función, su verdadero interés estaba en ser de la directiva auriazul, y si ya lo tienen a la mano y además no cobra caro. Así que no lo descarten.

SIGUE ENCANIJADO

Al que no lo calienta ni el sol es a Chucho Ramírez, quien se dio una vuelta ayer por Cantera para agarrar sus chivas y despedirse finalmente. No dio explicaciones de su salida a nadie, pero sí advirtió una cosa: “Con mis seres queridos no se van a meter”, y es que hacía referencia sobre todo a la crítica que le ha llegado por su novia regia, la conductora Ceci Gutiérrez, por el tiempo que se la pasaba visitándola en lugar de atender al equipo, cosa que le echaron en cara en el club.